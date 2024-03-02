أفراح أبوصليب

أفراح أبوصليب
التاريخ
3/2/2024 11:23:23 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احــتفــل عيد عبدالله أبوصليب واخوانه بزفاف ابنهم حمد بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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