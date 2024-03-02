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انتخابات رمضانية

3/2/2024 11:23:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم من مجلس الوزراء بتحديد اجراء انتخابات مجلس الأمة 2024 يوم الرابع من أبريل القادم، والذي يتصادف مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وتتسم الأجواء الرمضانية تحديدا بطابع اجتماعي جبل عليه اهل الكويت منذ القدم، حيث يعتبر شهر رمضان مناسبة طيبة لصلة الأهل والأرحام والمعارف والأصدقاء لتقديم التهاني والتبريكات بقدوم شهر رمضان الكريم، فنرى كثافة في الزيارات المتبادلة تتركز في الأيام العشر الأوائل من الشهر الفضيل.
ويتزامن ذلك مع موعد الانتخابات البرلمانية هذا العام، مما يجعل الأجواء اكثر ازدحاما وسخونة، ويختلط الطابع الاجتماعي مع برامج وندوات المرشحين للانتخابات، ويشكل ذلك توليفة ستجعل من السهل تغلغل المرشحين في الدواوين والدوائر الانتخابية وربما تقلل من إحراجات البعض من السياسيين، خاصة من لم يقدم شيئا يذكر في البرلمان، وتفادي الحدة في النقاشات والصدامات داخل الدواوين.
إلا انه من المتوقع عدم وجود تفاعل كبير مع المقرات الانتخابية وتوقيتها بعد الإفطار، فالمناسبات الاجتماعية ستطغى على المشهد، كما ان موعد الاقتراع يصادف فترة العشر الأواخر من رمضان التي تشهد أجواء دينية روحانية لا تتكرر، ولا يمكن ان تعوض بالتضرع إلى الله عز وجل بالصلاة والدعاء والتسابق على أبواب الرحمة والمغفرة.
إذا سيتم استغلال الغبقات الرمضانية وزيارات الدواوين عوضا عن المقرات الانتخابية، ويعود ذلك ايضا بسبب قلة الوقت من بعد الإفطار، وسيؤثر كذلك على مواعيد افتتاح المقرات والندوات للمرشحين.
بالنهاية: سيكون من الصعب إيجاد طرح مقنع للناخبين، خصوصا أن آخر انتخابات برلمانية كانت في 6/6/2023، وربما يتشابه الحديث ويقل التأثير، ونعتقد لو تقدمت الحكومة بحلول مالية معيشية قبل الانتخابات فستضع المرشحين في زاوية حرجة جدا.
وفي الختام: لا يمكن الملل من المشاركة الديموقراطية، مهما انتقدنا او تذمرنا، فهذا حق اصيل كفله لنا الدستور، ونفتخر بكون الشعب هو مصدر السلطات، ونتمنى ان يعود الشعب لاختيار نواب على قدر المسؤولية والله الموفق. ودمتم بخير.

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