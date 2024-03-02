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من هو العدو الخفي؟

3/2/2024 11:23:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ممــا لا شــك فيه أن اليهود المغتصبين الصهاينة وما يسمى بـ «اسرائيـــل» هــي العدو المعلن للإسلام والعــرب والإنسانية وللحريات بما تقوم به من ممارسات وعلـــى رأسها احتلال الأرض العربيــة والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى الانتهاكات الدولية من قتل وتدمير وتشريد واضطهاد لكل معاني الإنسانية والحرية والقوانين الدولية.
وهذا هو المعلن بأنها العدو الظاهر للعرب، ولكنها ليست العدو الحقيقي فهناك عدو اشد فتكا وخطرا ويعتبر العدو الحقيقي وما زال وهي الدول التي باعت لنا الوهم بأنها تقف معنا وهي بالأساس تخطط لتدميرنا لتحقيق مصالحها الخاصة، دول تحيك الخطط والمؤامرات الاستراتيجية لتقسيم الدول العربية.
يقول الفيلسوف والكاتب الايطالي «امبرتو ايكو» ان وجود العدو مهم ليس لتـــحديد هويتنا فحسب وإنما ليـــوفر لـــنا عائـــقا نقـيس ازاءه قيمنا ونثبت اثـــناء محاولتنا تخطيه قيمتنا.
نحن نواجه الآن عدوا خفيا وهو الاخطر بكثير من العدو الظــاهر، لأننا لا نتعامل معه كعدو بل كصديق مزيف يحاول تدميرنا والقضاء علينا فالحذر واجب.
ويجب على المواطن العربي ان يعرف أن عدوه الحقيقي ليس من يطلق عليه النار، بل من يتظاهر بالوقوف إلى جانبه كي يدل خصمه على أسهل الطرق لتوجيه رصاصاته.

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bnder22@

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