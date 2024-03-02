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رسائل رمضانية كويتية

3/2/2024 11:23:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختص الله الأمة المسلمة بخصائص ميزتها بين الأمم، تجلت ظاهرة في التكافل والرحمة، افسح فيها ما شاء سبحانه فجعل مواسم مباركة للعطاء، يلتمس البائس، ما يعينه على وعثاء الحياة ومطالب العيش، ويبعث فيه روح القوة، وبهذه المعاني الفاضلة بنى الإسلام معالم نهضته الحضارية، ورسم الطريق نحو الحياة في مثالية تتغلغل في صميم النسيج الاجتماعي، تزيل آلامه، وتقيل عثراته، تمد يدها لمن يتوجع تحت مطارق العوز، تقيه حوادث الدهر وتقلبات الأيام.
وفي رمضان تتفشى هذه الروح الخيرة، بفضل ائتلاف عناصر الأمة التي لا تقف مكتوفة الأيدي، حين تختلط عبرة بعبرة، ويخفق قلب لقلب، لتنساب الرحمة في الإنسان نورا وسكينة، فينادون بمبادئها، ويعملون على إذاعة فضائلها، وهذه عناية الإسلام التي مسحت على الأرض الجرداء، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
إن عبقرية رمضان تكمن في تربيته القيمية التي مست المناطق المضيئة في نفس المسلم، ورطبت جفاف قلبه، ودفعته دفعا كي يجود ويعطي، ونفخت فيه أثرا من روح الجماعة، وفي هذا ولا شك انطلاق نحو تمكين عقلية إنسانية جديدة صالحة لنشر الخير والمحبة، تتيح للأفراد فرصة للمساهمة في تقديم صور العون، التي تجعل من المجتمع الإنساني جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهذا ما دفع المحسنين من أهل الكويت للإنفاق في شهر الخير، والإسهام ما استطاعوا في التخفيف عن كاهل فقراء المسلمين في الداخل والخارج.
لقد قدمت مؤسسات الكويت وهيئاتها الخيرية الكثير، وبذلت من روحها ما يأنس به المنقطع ويهنأ الضعيف، ويطمئن الخائف، ومدت موائد الخير عامرة في الداخل والخارج، يطوف بها الفقير والمحتاج طعمة وأمانا، ومثال ذلك التسابق الرمضاني لجمعية النجاة الخيرية عبر مبادرتها الرمضانية لتوزيع مليون وجبة إفطار، والسلال الغذائية على الصائمين في مختلف دول العالم، ما استوعب تفاصيل الشخصية الخيرية الكويتية، التي عرفت المواساة في كل خطب.
ومما يحمد للعمل الخيري الكويتي قدرته الفائقة على تسيير منجزه الخارجي، عبر جسور قوية من الشراكة الفاعلة، إذ لعبت وزارتا الخارجية والشؤون دورا مؤثرا، فاستطاع تذليل المصاعب التي تكتنف الطريق وتسعى بإخلاص لتصدير الدور الرسالي للعمل الإنساني الكويتي، يأتي رمضان فيتجدد نشاط الكويت، تعالج بتحركاتها بؤس الضعفاء، تصون معه كيان الأمة الاجتماعي من الضياع، وبهذا ترسل الكويت برسائل اطمئنان لملايين المحتاجين قبل رمضان، أن تمسكوا بأهداب الحياة، إن رمضان في حياتنا أداة للتغيير، يجب أن تستثمر لتعمق المشاعر الإيجابية، وتفسح المجال لإزالة رواسب النفس، وترتقي بها، وتنزع عنها صفة الأنانية، فيتنادى الناس في رحابه بالإخاء، ويشيع التكافل وتسعد الدنيا.

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