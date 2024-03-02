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خطوة لليوسف نحو تصحيح المسار

3/2/2024 11:23:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منذ أن باشر الشيخ فهد اليوسف عمله بوزارة الداخلية، وهو يعمل جادا في أداء واجباته الوطنية تجاه الكويت، في خطوة على طريق تصحيح المسار التقى مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وحرص الشيخ اليوسف على بحث قضايا «المقيمين بصورة غير قانونية» مع رئيس الجهاز المركزي الفضالة للاطلاع المباشر على جهود الجهاز في تحري كل ما يتعلق بالتركيبة السكانية.
وكان أن التقى الفضالة والعاملين معه في الجهاز المركزي لتجميع كل الأمور ذات الصلة بالقضية، وكان أن عالج الجهاز المركزي العديد من الأمور ذات الطبيعة الإنسانية، حيث وفر لهذه الفئة كل متطلبات المعيشة والتي منها أوضاع الاقامة وتوفير الإعاشة ومساعدتهم في قبولهم بالمدارس الحكومية والعلاج المجاني في المراكز الصحية بالكويت.
وحرص نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على بحث مختلف الآراء المتعلقة بمعالجة القضية وضرورة حل هذه القضية وفق القوانين الدستورية والمحافظة على التركيبة السكانية.
وما دام الشيخ فهد اليوسف قد بدأ جهوده مع رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة الذي بذل مجهودا كبيرا وأنجز تقارير شاملة تستفيد منها وزارة الداخلية عند شروعها لمعالجة المشكلة فإنه سيصل إلى النتائج المطلوبة بحسم هذه القضية.. وهي ليست مشكلة محلية بل هناك العديد من الدول التي تعاني من هذه المشكلة وهي ليست مقصورة على الدول العربية، بل هناك مسائل مشابهة في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
لذا نبين للمواطنين أن الشيخ فهد اليوسف الذي بدأ الخطوة الأولى فهو جاد في إيجاد الحلول المرضية مع الحرص على القضية الإنسانية.
أرجو أن تساعد الدولة الوزير وتعينه في منع من يحاول التدخل بأمور تتعلق بمثل هذه القضية، وأن يتم منع كل من يحاول التوسط في دفع من لا يستحق، وهي أمور أساسية لكي يباشر الوزير اليوسف عمله دون تدخل أي جهة.
مع تمنياتنا بالتوفيق لمساعي الشيخ فهد اليوسف الذي شمر عن ساعديه في توجيه الطريق نحو تصحيح المسار.
قول مأثور: «عندما تعيش لتسعد الآخرين، سيبعث الله لك من يسعدك،، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان».
والله الموفق،،،

MENAFN02032024000130011022ID1107926786

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