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((صحبة الجنة)) ومآثر أميرنا الراحل

3/2/2024 11:23:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزامنا مع أعيادنا الوطنية ويوم التحرير، نظمت الجمعية الإندونيسية ـ الكويتية الخيرية رحلة لزيارة بعض المشاريع الخيرية في إندونيسيا وافتتاح ما تم الانتهاء من تشييده على نفقة محسنين من بلدي الكويت، واتخذ الفريق المشارك في هذه الرحلة «صحبة الجنة» شعارا له، رزقنا واياهم نعيمها.
من هذه المشاريع التي حظيت بافتتاح يليق بها وبمقام صاحبها، مشروع قرية سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، في منطقة جاروت الغربية، وهو عبارة عن مجمع خيري تعليمي فخم، تم بناؤه وتجهيزه بكل متطلبات التشغيل على نفقة سموه الخاصة، غفر الله لأميرنا الراحل، وأسكنه فسيح جناته، وجعل ما بذله من خير في ميزان حسناته.
ويتكون المشروع من مسجد، مدرسة للبنين، سكن للطلبة، صالة متعددة الأغراض، دار للأيتام، بيوت للمدرسين، مطبخ مركزي، مستوصف، نادٍ صحي، ملاعب وصالة مطعم، هذا المجمع يشكل بيئة اجتماعية تربوية متكاملة روعي فيها جميع متطلبات العيش الكريم، وتم تجهيز هذا المجمع بكل متطلبات الحياة الكريمة للمحتاجين بلوغا لحمايتهم وإكسابهم القدرة على بناء ذواتهم.
وقد شيد هذا الصرح الإنساني الخيري بإشراف ومتابعة الجمعية الإندونيسية ـ الكويتية الخيرية، وعلى رأسهم م.أحمد الهولي وصحبة الأكارم من الشباب الكويتي منهم الإخوة: أحمد الهلال وخالد الكندري وجاسم الكندري وآخرون. هؤلاء الشباب لم يكتفوا بالعمل الخيري داخل حدود وطنهم، ولم ينتظروا احتياجات المسلمين من الفقراء أن تأتيهم، بل ذهبوا لعقر دار معاناة المسلمين والفقراء والثكالى والأيتام حاملين معهم رغبة اهل الكويت في مساعدتهم وإنقاذهم طلبا للأجر من الله جل وعلا.
وتابع فريق «صحبة الجنة» من المحسنين والمتبرعين الأكارم جولته على المشاريع التي شيدوها، وكذلك الإخوة الراغبون في زيارة مشاريعهم التي احتفلوا بوضع حجر أساس لها في أوقات سابقة بهدف الاطمئنان على ما تم إنجازه من عمل، كما تفقد متبرعون آخرون مشاريعهم القائمة واستمعوا بأنفسهم إلى ما تحتاجة من سبل لتطويرها واستمعوا لاحتياجات الاسر المتعففة والفقيرة لتلبية طلباتهم وسد الاحتياجات الملحة وفقا لأولوياتها.
شعور طيب لصحبة مباركة مع اخوة أفاضل وأخوات فضليات، جمعتنا معهم ظروف مباركة، وحدنا الهدف، فالأجر من الله غايتنا، وتلمس احتياجات اخوة مسلمين مبلغ أمنياتنا، والنجاح في التخفيف عن آلام الفقراء مطلبنا، وتوحيد رؤانا في الارتقاء بآمالهم بات مسعانا.
فعند وصول أعضاء المجموعة إلى العاصمة «جاكرتا» توحدت المشاعر والاحاسيس دون أن يعرف أحدنا الآخر، وعند تجمعنا الاول لزيارة المشاريع الخيرية، وبعد إلقاء التحية والسلام والتعارف جمعتنا أهداف ومقاصد واحدة دون اي تخطيط مسبق لها لأن الغاية واحدة، فكانت جل الأحاديث المتبادلة عن كيفية إنقاذ المحتاجين ومساعدة الفقراء والتوسع جغرافيا للمشاريع القائمة، ومد مظلة الرعاية والتربية والتعليم لأكبر شريحة من شرائح الفقراء والأيتام والمحتاجين.
واستمرت الأحاديث بين أعضاء المجموعة يلفها طابع قيمي إنساني ذو مقصد خيري مصدره اهل الكويت وصحبة اشقاء لنا من دولة قطر ومملكة البحرين الذين سعدنا بصحبتهم، كيف لا وقد جمعتنا غاية واحدة وهي الأجر من الله تعالى، فطوبى للرفقاء والأصحاب في صحبتهم المباركة «صحبة الجنة» وللحديث بقية.

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