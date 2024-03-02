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بين الحسم والتراخي

3/2/2024 11:23:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) 1 ـ التهديد الجاد والحاسم بتطبيق قانون البيئة، منع أولياء الأطفال من إطلاق بالونات الماء ورش «الفوم» عــلى المارة، والتي وصفت بالمهزلة السنوية التي تــؤذي عباد الله وتتــلف ممتلكاتهم وتشوه الأعياد الوطنــية. فكانت آثار هذا الحسم جلية وواضحة على مستوى نظافة الشوارع وصحة المارة وسلامة الممتلكات.
2 ـ وهذه لها دلالتها ورمزيتها في الإقرار بأن المواطنين كذلك يتحملون مساهمتهم في تراجع البلاد عن المكانة الحضارية اللائقة بدولة الكويت، فهم محل تنفيذ القوانين العادلة، وهم من يدير الخدمات، ويقدمها للمنفعة العامة.
3 ـ لكن، من المؤكد ان الغالبية العظمى من المواطنين على استعداد للامتثال لتطبيق القوانين، والارتقاء بالجودة، إذا كانت الحكومة جادة ومحل قدوة وتمتثل للدستور في تطبيق القوانين، على حد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع بلا استثناءات.
4 ـ انظــر كيــف تم حسم تفافيخ (بالونات) الماء، بينما تم التراخي عن غياب الطلاب عن مدارسهم قبل وبعد عطلة الأعياد الوطنية! ولا عزاء لتراجع التعليم، وهو الأهم والأشد إيلاما وأكثر وجعا!

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