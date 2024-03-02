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برونزية لمنتخب السباحة في ختام البطولة الآسيوية للفئات العمرية

3/2/2024 11:23:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – اكتفى المنتخب الوطني للسباحة بتحقيق ميدالية برونزية عبر السباح عماد الزبن، مع ختام مشاركته في البطولة الآسيوية الحادية عشرة للسباحة للفئات العمرية، والتي اختتمت مؤخرا في الفلبين، وسط مشاركة واسعة.
وعلى المستوى المحلي، تحسنت أزمنة سباحي المنتخب الوطني المشاركين مع تسجيلهم أرقاما أردنية وأخرى على صعيد الفئات العمرية، علما أن البطولة تعد من المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.
وضم وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة الآسيوية، المدرب الأميركي جاي بينر والمدربة رهف بقلة والمعالجة نوار الوادي، إلى جانب ثمانية سباحين هم: عماد الزبن وهادي العابد ونزار الصوفي وعلي البدور وتارا العالول وكارين البلبيسي ونتاشا العزوني وسيما الخالدي.
وكان المنتخب الوطني قد شارك أيضا في بطولة العالم الواحدة والعشرين المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا، دون الكشف عن النتائج والأزمنة المتحققة للسباحين في البطولة.
وأشراف د.علي النوايسة على تدريب المنتخب الوطني المشارك، في وفد ضم إلى جانبه المعالجة نوار الوادي وأربع سباحين؛ وهم: عمرو الور (50 م صدر) وعماد الزين (50 م حرة و100 م حرة) وتارا العالول (100 م و200 م صدر) وكارين البلبيسي (400 م حرة ومتنوع).
إلى ذلك، انطلقت فعاليات البطولة الشتوية المفتوحة للمسافات الطويلة (800 م حرة و1500 م حرة و400 م متنوع) على مسبح الأكاديمية الدولية – عمان، حيث قام أمين سر اتحاد السباحة معاذ البدور بتتويج الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى بكل سباق. وتستأنف فعاليات البطولة الشتوية لباقي المسافات يوم الأربعاء على أن تختتم يوم السبت المقبل، قبل دخول اللعبة في فترة توقف مع حلول شهر رمضان المبارك.

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