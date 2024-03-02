الحسين يتوغل بالصدارة على حساب السلط.. العقبة يتجاوز الأهلي.. ومغير السرحان يباغت معان

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات ومصطفى بالو ومهند جويلس

عمان - توغل فريق الحسين إربد في صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد أكرم وفادة ضيفه السلط بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت على ستاد الحسن بإربد السبت، لحساب الجولة 13 من المنافسات التي يتصدرها الحسين إربد برصيد 37 نقطة، فيما بقي السلط عند 10 نقاط.

وحقق العقبة فوزا مهما على الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب البترا، ورفع معها العقبة رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الخامس، وتوقف رصيد الأهلي عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر، وباغت مغير السرحان نظيره معان بالوقت القاتل بالفوز بنتيجة 1-0، رافعا رصيده إلى 14 نقطة بالمركز السابع، متقدما بفارق الأهداف عن معان السادس بذات الرصيد.

وتختتم مباريات الجولة 13، بقمة نارية تجمع الفيصلي صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة وضيفه الرمثا الرابع برصيد 19 نقطة، في المباراة التي تجري عند الساعة 5 على ستاد عمان الدولي، فيما يحل فريق الوحدات الثالث برصيد 27 نقطة، ضيفا على فريق الجليل بالمركز العاشر برصيد 10 نقاط، في المباراة التي تجري عند الساعة 7:30 على ستاد الحسن بإربد.

الحسين 1 السلط 0

فرص المباراة: عكس محمود مرضي عرضية نحو المهاجم إنداي إلا أن المدافع عبدالله مناصرة خلصها في الوقت المناسب أمام مرمى قتيبة دعسان د.6.

- ارسل أدهم القريشي عكس كرة عرضية، حضرها إنداي امام مرمضي الذي سددها حولها المدافع على حساب ركنية د.12.

- مرر مرضي كرة مواتية إلى رجائي عايد، داخل صندوق السلط وسددها الأخير قوية بيسراه مرت بجوار مرمى دعسان د.29.

- حمد البلاونة يسدد كرة قوية حادت عن مرمى الزعبي بقليل د.

- أدهم القرشي يحول كرة عرضية ارتقها لها إنداي علت مرمى السلط د.46.

- فرناندو يمرر كرة عرضية غمزها إنداي برأسية متقنة مرت فوق مرمى دعسان د.47.

- توغل عبدالله العطار من الميمنة ووضع كرة زاحفة امام المرمى خلصها دعسان من امام إنداي د.48.

- سدد محمد العدوان كرة قوية من خراج المنطقة مرت بجار مرمى الزعبي د.52.

- محمود مرضي سدد كرة ثابتة علت مرمى دعسان د.59.

- محمد حسين يضع كرة عرضية أحدثت دربكة تابعها عدي اقرا في مواجهة الزعبي الذي خلص الموقف د.74.

- ارتقى عدي القرا لعرضية أحمد ياسين إلا أن الزعبي طار وراء الكرة وخلصها بتعملق عند د.76.

- عصام سميري يتوغل من الميمنة ويحضر كرة عرضية، أخذها عدي القرا“دبل كيك” حادت عن مرمى الزعبي د.84.

- محمود موافي ينفذ ثابتة تابعها عصام سميري بكرة خلفية امسكها الزعبي د.90+2.

- محمود مرضي يستلم كرة ويراوغ المدافع ويسدد كرة قوية خلصها دعسان د.90+3.

كمال رجل المباراة

استحق لاعب فريق الحسين إربد مصطفى قزعر لقب رجل المباراة، وذلك لتميزه في الدفاع في الرواق الأيسر، وشن الهجمات التي شكلت الخطورة على مرمى السلط، وصنع هدف فريقه الوحيد من عرضية أنيقة.

سيناريو الأهداف

-مر مصطفى كمال بمهارة من مدافع السلط في الميمنة، ووضع كرة عرضية ولا أجمل أمام مرمى السلط، تجاوزت الجميع لتجد البديل سيف درويش يدكها برأسه على يمين دعسان مسجلا الهدف الثمين للحسين إربد عند د.62.

مغير السرحان 1 معان 0

سيناريو الهدف: أحمد الحراحشة يستلم كرة على مشارف المنطقة، ويضعها أنيقة أمام المتوغل محمد ابو ذهب، الذي تقدم داخل المنطقة المحرمة لفريق معان، ويسددها قوية على يمين حارس مرمى معان رشيد رفيد، مسجلا هدف فريقه الثمين د.90+6

فرص اللقاء

- تصدى حارس معان رشيد رفيد لتسديدة القوية من كريم ابو زيتون الذي تجاوز المدافع من الميسرة واطلق الكرة بهدوء(2).

- رد عرباش قذيفة مفتاحي المفاجئة باتقان (3).

- خطف سامر خانكان الكرة من المدافع محمد فال لكنه سدد برعونة فوق المرمى (6).

- ضرب خانكان دفاعات معان وانفرد بالمرمى وحاول أستغل تقدم الحارس بكرة (لوب) مررت بجانب المرمى(7).

- هيأ يوسف الرواشدة كرة عرضية من الميمنة نحو“المتربص” مفتاحي الذي سددها قوية بجوار القائم الايمن(9).

- سدد مفتاحي كرة من قوس الجزاء ابعدها عرباش للركنية (20).

- ابعد عرباش ركنية حسين عبيدات قبل وصول الكرة للمدافع المتقدم محمد فال ليخرج عرباش الملعب مصابا(27).

- تصدى حارس مغير السرحان“البديل” احمد الحايك لانفرد حسين عبيدات بحضور عال (34).

- لم يحسن الرواشدة التعامل مع الكرة العرضية الساقطة أمامه من الحارس الحايك ليضعها بجوار المرمى (44).

- تالق الحارس محمد الحايك لراسية ضرار بن سعدالله (46).

- رد قائم مغير السرحان الكرة الرأسية المسددة من يوسف الرواشدة (45+7).

- محمود ذياب يستلم كرة مواتية داخل منطقة جزاء معان، وبالغ بالمراوغة وذهبت الكرة بعيدة د.49.

- ضرار بن سعدالله يسدد كرة ارتطمت بالمدافع وتحولت إلى ركنية (65).

- يوسف الرواشدة ينفذ ركنية ارتقى لها الجزائري عبدالملك مفتاح برأسية متقنة مرت بجوار المرمى (74)

- حسين عبيدات استلم كرة يوسف الرواشدة داخل المنطقة المحرمة لمغيرالسرحان، وويحاور المدافع ويسدد كرة قوية ردها حارس المرمى محمد الحايك(81).

- جبر خطاب ينفذ كرة ثابتة، ارتقى لها وليد عثماني برأسية علت مرمى الحايك ( 89).

الأهلي 1 شباب العقبة 2

سيناريو الأهداف : سدد لاعب الأهلي يزن الغرابلة الكرة بيسراه من حافة منطقة الجزاء، بعد تمريرة بالرأس من زميله محمد مراعبة، لترتطم الكرة بالقائم الأيمن قبل دخولها المرمى (11).









- تقدم لاعب شباب العقبة أنس بدوي بالكرة داخل منطقة الجزاء، مسددا إياها من الزاوية اليمنى بقوة على يمين حارس الأهلي (44).

- استثمر لاعب شباب العقبة كريستيان فارجاس خطأ استلام حارس الأهلي الكرة بيديه، ليسدد الكرة بأكثر من مرة وينجح بعدها بالتسجيل من أمام المرمى (50).

فرص المباراة

- التقط الأسمر بحضور مميز تسديدة الدردور الهوائية (5).

- نفذ إلياس ركلة ثابتة من مسافة بعيدة تصدى لها الأسمر بمساعدة العارضة (14).

- أهدر فارجاس فرصة تعديل الكفة برأسية علت العارضة بقليل (17).

- ضرب مراعبة الكرة برأسه لكنها مرت فوق العارضة (63).

- راوغ الجوابرة دفاعات شباب العقبة وسدد كرة قوية استقرت بأحضان الأسمر (85).

- أنقذ الأسمر ببراعة الكرة الخلفية من الجوابرة (90+7).