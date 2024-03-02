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السلة يؤكد إقامة بطولة للرجال بعد رمضان.. ويستضيف آسيا للناشئين

3/2/2024 11:23:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تتجه اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، نحو تنظيم بطولة للرجال مع نهاية نيسان (أبريل) المقبل، لتعويض اللاعبين عن التداعيات التي أحدثها قرار تجميد بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، فضلا عن منح الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية فرصة استكشاف المزيد من المواهب والوقوف على قدرات اللاعبين واختبار جاهزيتهم عن قرب.
وكانت أمانة سر اتحاد كرة السلة، خاطبت أندية الدرجة الممتازة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، للإعلان عن تجميد بطولة الدوري الممتاز، وجاء في نص الكتاب:“نود إعلامكم بأنه تقرر تجميد إقامة دوري أندية الدرجة الممتازة للموسم 2023-2024 بموافقة مندوبي الأندية كافة، على أن تحتفظ أندية الدرجة الممتازة بتصنيفها في الدرجة الممتازة للموسم 2024، وهي: الأهلي والأرثوذكسي والجبيهة والرياضي وكفريوبا، وسيسمح لهذه الأندية بالانضمام إلى بطولة الدوري الممتاز، من دون أن تضطر إلى التنافس في بطولات تصنيفية أو تأهيلية”، مشددا في كتابه على أن القرار اتخذ بالإجماع.
وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، محمد عليان، في معرض رده على استفسارات“الغد”:“سنقيم بطولة مع نهاية شهر رمضان المبارك لتعويض اللاعبين عن تداعيات تجميد الدوري الممتاز، ولضمان استمرارية خوضهم المباريات التنافسية وبما يعود بالفائدة على منتخباتنا الوطنية”، مؤكدا حرص اتحاد السلة على اقتصاد اللعبة وديمومة أنشطتها والبناء على المكتسبات المتحققة.
وأضاف:“خاطبنا الأندية كافة، وهناك أندية اعتذرت عن المشاركة من دون إبداء أسباب مقنعة، وأخرى طلبت مهلة أسبوعين للرد ولم تتجاوب أو يصلنا ردها، متجاوزة بذلك الفترة الزمنية المقررة على انتهاء مهلة الرد، وهناك أندية تعاطت معنا بطريقة إيجابية، ما أود تأكيده، هو أننا سنقيم بطولة للرجال وتجاوز كل الظروف بغض النظر عن هوية المشاركين، لن نترك اللاعبين يواجهون مثل هذه التحديات الصعبة وحدهم ونقف مكتوفي اليدين”.
وحصل اتحاد كرة السلة على شرف استضافة بطولة آسيا للناشئين تحت 18 سنة، والتي ستقام في أيلول (سبتمبر) المقبل، مشيرا في هذا الصدد:“حصلنا على شرف تنظيم واستضافة بطولة آسيا للناشئين تحت 18 عاما للموسم الحالي، وسيمنح ذلك القرار الفرصة للاعبينا الشباب من أجل المشاركة والاحتكاك القوي لاكتساب الخبرات وصقل مهاراتهم”، لافتا إلى أن المدير الفني للمنتخب الوطني للرجال، وسام الصوص، سيتولى مهمة الإشراف الفني على تدريب منتخبنا الوطني للناشئين إلى جانب كونه مديرا فنيا لمنتخب الرجال.
وحول حفاظ المنتخب الوطني على موقعه في التصنيف العالمي الجديد، أشار عليان:“فخورون بهذا الإنجاز، الذي يترجم عملنا على أرض الواقع بعيدا عن المشككين، أشكر الجهاز الفني واللاعبين على تحليهم بروح المسؤولية للحفاظ على اسم وسمعة المنتخب الوطني للرجال، والذي يحتل اليوم المركز الثاني عربيا خلف المنتخب اللبناني على مستوى القارتين الآسيوية والأفريقية، ومتجاوزا منتخبات بحجم تونس ومصر”، ومؤكدا ثقته بقدرة منظومة المنتخبات الوطنية على المضي قدما نحو تحقيق المزيد من الانتصارات والنجاحات والمنافسة بقوة في شتى المسابقات العربية والإقليمية والدولية”.
ولدى سؤاله عن تعيين المدربين للأجهزة الفنية لمنتخبات الفئات العمرية وللجنسين، قال:“نحن بصدد الإعلان عن المدربين الذين وقع عليهم الاختيار لتولي مهمة الإشراف على تدريب المنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات، اختيارنا قائم على تعيين واستقطاب الكفاءات بغض النظر عن الجنسية”، وهو ما يفتح الباب أمام امكانية الاستعانة مجددا بمدربين أجانب.

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