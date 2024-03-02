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خمس انزالات جوية أردنية أمريكية مشتركة على قطاع غزة

3/2/2024 11:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، مساء اليوم السبت، وبتوجيهات ملكية سامية، انزالين جويين بطائرتين تابعة لسلاح الجو الملكي لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وبمشاركة أولى للولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة انزالات نفذتها بثلاثة طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي على جنوب قطاع غزة.

ويأتي ذلك، في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في قطاع غزة ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.



وتأتي هذه الخطوة، ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والاغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع ودخولها ليومها السابع والأربعين بعد المئة.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 25 إنزالا جويا أردنيا، بالإضافة إلى للاشتراك وتسهيل مهمة 10 انزالات جوية لدول شقيقة وصديقة.

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