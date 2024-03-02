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غزة.. العالم يتبع الأردن بفتح مظلة الإنزالات

3/2/2024 11:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- في ظل توالي الإنزالات الجوية الأردنية على قطاع غزة، أكد مراقبون أن تلك الإنزالات التي تتم بتوجيهات وقيادة من جلالة الملك عبدالله الثاني، تأتي في إطار الدور الأردني لدعم صمود أبناء القطاع، وتشكل رسالة سياسية ودعوة لجميع دول العالم لكسر الحصار على غزة.
وأكدوا في أحاديثهم لـ"الغد"، أن توالي عمليات الإنزال الجوي الأردنية الإغاثية والإنسانية والطبية على غزة هي ترجمة فعلية لمواقف الأردن قيادة وحكومة وشعبا، ودليل حقيقي على التلاحم بين الشعبين.
وكان جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شارك الثلاثاء الماضي في عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني لتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية إلى الأهل في قطاع غزة.
وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إن مشاركة جلالة الملك تأتي تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد، قال الوزير الأسبق الدكتور وائل عربيات إنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، أعلن الأردن وقوفه العملي المساند للأهل في القطاع، وطالب بوقف العدوان فورا.
وأشار عربيات إلى الجهد الدبلوماسي الأردني الذي قاده جلالة الملك لتغيير مواقف كثير من الدول تجاه ما يجري في غزة، واتخاذها مواقف مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، داعيا إلى الوقوف خلف المواقف المتقدمة لجلالة الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقضاياه العادلة.
وتابع: "شكل توالي الإنزالات الجوية الأردنية على قطاع غزة، رسالة سياسية ودعوة لجميع دول العالم لكسر الحصار على غزة، مؤكدا أن هذه الإنزالات تأتي في إطار الدعم الدولي لدور الأردن المتواصل في توحيد الجهود لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، سواء أكانت جواً أم براً، والتي تتطلب فتحا للمعابر والمنافذ البرية لتكثيف عمليات إدخال المساعدات بشكل كاف ودائم".
من جهته، قال عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن الإنزالات الأردنية المتوالية على قطاع غزة، تعد استمرارا لجهد أردني لكسر الحصار على القطاع، إذ إن الأردن مستمر في الدعم والإسناد للأهل في قطاع غزة، في رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة كسر هذا الحصار الجائر على القطاع.
وأشار الغزو إلى أن تزايد الطلب الدولي في المشاركة بالإنزالات الأردنية يعكس أهمية استثمار مواقف المملكة وقدراتها وخبرتها، التي تترجم على أرض الواقع، كما أن هذه الإنزالات تمثل منفذا للحكومات الغربية في مواجهة الضغوط من مجتمعاتها ومن قبل القوى الحية الداعمة للأهالي في قطاع غزة.
وأكد أن ما يقوم به جلالة الملك من مواصلة دعم الأهل في فلسطين، وحشد الدعم الدولي لإيقاف العدوان الغاشم على غزة، والإشراف المباشر على إرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع خلال الإنزالات الجوية الكبيرة، هو تأكيد بأن جلالته يقف دائما إلى جانب نصرة الشعب الفلسطيني، حيث بدأ بنفسه مواجهة المخاطر لكسر الحصار على أهلنا في قطاع غزة.
بدوره، قال المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة إن الأردن منذ بداية العدوان الغاشم على قطاع غزة كان سباقا في دعم القطاع، حيث قامت القوات المسلحة الأردنية بأكثر من إنزالات إغاثية لقطاع غزة، وتمت بجهود واضحة لجلالة الملك حفظه الله وولي عهده، لا تخفى على أي إنسان، وهذا ما يبعث برسالة مفادها أن القيادة الهاشمية تقف دائما مع القضية الفلسطينية، فهي الأقرب إلى فلسطين، وتطالب بحقه في الحرية والحياة والاستقلال وإقامة دولته على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967.
وأضاف الحجاحجة: "منذ بدء العدوان على غزة، عمل جلالة الملك على بناء تحالف دولي لكسب التأييد الدولي لقضية إدخال المساعدت الإنسانية والإغاثية إلى غزة، وعدم جواز منعها عن أهالي القطاع، على اعتبار أن ذلك يمثل جريمة حرب، إذ وقف الأردن بقيادة جلالة الملك، منذ بداية الحرب الهمجية التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على غزة وفرض حصار فوق الحصار، وسياسة التجويع لأكثر من مليوني إنسان في القطاع، متقدم الصفوف لكسر الحصار، من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية التي ينادي الأردن بأهمية وصولها بشكل عاجل ومستدام للقطاع".
وتابع: "إن توالي عمليات الإنزال الأردنية تعد إشارة لكل العالم بضرورة كسر الحصار على القطاع، وتحمل رسالة للعدو الصهيوني بأن الأردن يرفض قطعيا ممارساته ضد أهل غزة، وتشكل رسالة واضحة بأن في وسع دول العالم كسر الحصار وإيصال الماء والوقود والغذاء إلى القطاع فورا، وهي أيضا دليل قاطع على أن إيصال المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية عملية ممكنة إن توفرت الإرادة في تلك الدول".

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