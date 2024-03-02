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الحكومة والناقل الوطني.. ما السيناريوهات؟

3/2/2024 11:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - بات لافتا أن المضي في مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر بالعقبة "في صيغته" الحالية المقدمة للحكومة، يتصداه مد وجزر، سيما بعدما أعلنت الحكومة عن التمسّك بالمشروع، ولكن هذه المرة وفق "سيناريوهات" أو تكهنات متعددة.
وما أثار الجدل بشكل لافت في الآونة الأخيرة حول ماهية تلك السيناريوهات أو شكلها؛ هو تردد تصريحات للحكومة، والتي كان محتواها متوقعا، حين اقتصر تقديم وثائق العروض لتنفيذ "الناقل" على ائتلاف واحد من أصل خمسة ائتلافات تم تأهيلها، وذلك نهاية عام 2023.
تلك التسريبات التي أشار إليها مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الغد"، تمثلت باحتمالية أن ترفع الكلف المترتبة على تنفيذ المشروع ليبلغ 3 مليارات دولار، بدلا من المقدّرة أساسا والبالغة 2 مليار دولار؛ نتيجة عدم وجود التنافس، وأيضا بسبب المخاطر التي قد تتخلل آلية تنفيذه كونه مشروعا متداخلا، وذا حيثيات فنية وهندسية معقدة التفاصيل.
التصريحات الأخيرة من قبل الحكومة واللجنة المالية في مجلس الأعيان، فتحت باب التخمينات على مصراعيه؛ إزاء شكل وصياغة السيناريوهات المرتقبة لدى الحكومة، ووزارة المياه والري بشكل خاص، حيث ستكون المعنية بكافة تفاصيل هذا المشروع المائي الإستراتيجي على مستوى المملكة، لتنجلي وفق خبراء في قطاع المياه، في تصريحات لـ "الغد"، ضمن أكثر من قالب قد يتناسب وحجم التحدي الذي سيخلق من المشروع حلما، نحو عمل واقعي.
فماذا قد تكون "الخطط البديلة للحكومة في حال فشل العرض المقدم لمشروع الناقل الوطني"، والتي أكد توفرها وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة مطلع الأسبوع الماضي، بالإضافة لتأكيدات حول عدم حصول "أي تأخير على تنفيذ مشروع كأولوية وطنية".
وأوضح الشريدة، في تصريحات سابقة، أن لجنة العطاءات أنهت تقييمها الفني والقانوني لعرض مشروع الناقل الوطني الوحيد الذي استلمته في 4 كانون الأول (يناير) الماضي، مشيرا لوجود "بعض الانحرافات فيه".
ويتضح مدى المد والجزر في تباين أطروحات ومسارات تنفيذ المشروع عقب دراسة عرض المطور المؤهل الوحيد لتنفيذ "الناقل"، وذلك في سياق خطوات الحكومة، والتي لم تفصح عن سعر الــ م3 المقدر في عرض المطور المقدم للحكومة، وذلك عبر مساعيها نحو خفض سعر الــ م3 الواحد الناجم عنه، عبر مفاوضات مكثّفة تجريها الحكومة مع الشركة الوحيدة التي تقدمت بعرض لتنفيذ المشروع، وفق تصريحات سابقة لمقررة اللجنة المالية في مجلس الأعيان سهير العلي.
وأشارت العلي حينها، لتأكيد دعم اللجنة نحو "توجه الوزارة الهادفة لتخفيض شراء الـ م3 في المياه، وضرورة إنشاء شركة وطنية للإسهام في إنجاز مشروع الناقل الوطني وتخفيض كلفه المالية".
من ناحيته، أكد المدير السابق لوحدة مشروع الناقل الوطني جريس دبابنة، أهمية مضيّ الإجراءات الحكومية نحو خفض سعر الـ م3 الناتج عن المشروع، مشيرا لضرورة توجه الحكومة نحو "تقديم مزيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات المالية، وذلك بالإضافة لما تم تقديمه سابقا من تسهيلات، والتي تجري في سياق خفض المخاطر المتوقع حدوثها على عاتقه، في ظل خفض السعر".
وشدد دبابنة على ضرورة الاستعانة بخبراء متمرسين في مجال التفاوض والاقتصاد، إن لزم الأمر، في سياق إجراءات المفاوضات المطلوبة مع المطور المؤهل، داعيا لأهمية دراسة نقاط القوة والضعف في العرض الفني والمالي المقدم.
ولفت المدير السابق لوحدة "الناقل" لأهمية تسريع وتيرة العمل بالمشروع، في خطوة نحو ضمان السعر، توازيا وإمكانية إيصال المياه إلى عمان وباقي المحافظات وبشكل يوازي حجم الطلب على المياه.
وبانتظار الحكومة ردا نهائيا من الائتلاف في موعد لا يتجاوز 10 آذار (مارس) الحالي حول "تصويب بعض الانحرافات" في العرض المقدم للمشروع، بحسب الشريدة، قالت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي إن التفاوض المكثف مع المطور المؤهل الوحيد لتنفيذ المشروع، هو بالأمر المتوقع، بهدف تخفيض تكلفة بيع الــ م3 من المياه، سيما وأنه صاحب العطاء الوحيد وليس له منافس، وأكدت الزعبي أهمية المضي في إجراءات التفاوض، عازية ذلك لعدم إمكانية "الملاءة المالية لوزارة المياه - سلطة المياه من تحمل المزيد من الأعباء المالية"، بالإضافة إلى "رغبة الحكومة في إشراك القطاع الخاص المحلي للمساهمة في إنجاز مشروع الناقل الوطني وتخفيض تكاليفه المالية، وتوفير فرص استثمارية لرجال الأعمال الأردنيين وتوفير فرص عمل للأردنيين".
وأشارت لصواب قرار الحكومة بالتفاوض على السعر مع الشركة في الطريق الصحيح، داعية لدعمه ومساعدته، إن أمكن، بالاقتراحات التي يمكن أن تساعد في خفض السعر.
وتابعت "بحسب ما ذكرته الحكومة، سيكون هناك زيادة في مشاركة القطاع الخاص الأردني في تنفيذ المشروع. ولم تحدد طبيعة الدور بشكل واضح في البيان"، معلنة عن فرضيتها أنه "سيكون عبر عدة اتجاهات، على سبيل المثال المساهمة بتمويل من الصناديق الوطنية بتكلفة أقل، مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي، أو ربما صندوق التقاعد للمهندسين"، سيما وأنها الأكبر وبحاجة لاستثمار في المشاريع، في وقت تكون فيه هذه الأرباح مضمونة، أو استبدال الاستثمار الأجنبي بالاستثمار الوطني قدر الإمكان، حسب المتوفر.
وبينت أنه في هذه المرحلة، وفي البداية، "لا بد من الاستعانة بالخبرات الهندسية الأردنية لإجراء هندسة القيمة (Value Engineering)، وهي طريقة منهجية ومنظمة لتوفير الوظائف الضرورية في المشروع بأقل تكلفة"، مشيرة لإيجابية تشجيع هندسة القيمة على استبدال المواد والأساليب ببدائل أقل تكلفة، دون التضحية بالوظيفة، مما سيؤدي إلى انخفاض إيجابي في السعر المعروض.
وتساءلت الزعبي عن مدى الإمكانية التعاقدية، أو مواءمة أنظمة العطاءات وضمان التنافسية والشفافية، في مقترح إعادة هيكلة الائتلاف المنفذ للمشروع ليشمل أكبر قدر ممكن من الشركات الوطنية التي قد تكون بدائل للشركات الأجنبية، والتي هي بالتأكيد أقل تكلفة، أو تقسيم المشروع إلى مشروعين، أحدهما يتعلق بنظام النقل والآخر بمنشأة تحلية المياه، والآخر هو تحلية المياه، مما سيسهل تنفيذه وسيمكن الحكومة من تقديم الدعم المالي من خلال تسخير المساعدات المالية الميسرة التي تتلقاها لتقديمها للشركة مقابل تخفيض التكاليف.
وأكدت في هذا السياق الحاجة لتبني المزيد من الحلول والابتكارات في مجال تحلية المياه باستخدام التقنيات الحديثة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية وخفض تكاليف الطاقة عبر الاعتماد على الطاقة البديلة وتوسيع الاستفادة من الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وكذلك طاقة الرياح.
ودعت لتقديم الدعم والحوافز الممكنة التي يمكن أن تقدمها الحكومة الأردنية لتخفيض تكلفة المياه، كالإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوفير الأراضي المملوكة للحكومة لتنفيذ المشروع عليها، وتقديم الضمانات؛ وضمان وزارة المالية للتخفيف من المخاطر التي ستنعكس على السعر.
وأوصت بأهمية الاستفادة من التجربة السعودية في الاستثمار التجاري للمياه الراجعة والاستفادة من المنتجات الثانوية من صناعة تحلية المياه، باستخدام تقنيات مستدامة وصديقة للبيئة تمكن من تعدين المياه الراجعة واستخراج المعادن، مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري.
وبينت أن ذلك عبر تمكين المستثمرين من إنشاء مصانع للقيام بعمليات استخلاص ومعالجة المعادن والأملاح وتوظيفها للاستثمار التجاري دون أي تكلفة على الحكومة، في وقت يمكن فيه للشركات أن تأخذ هذه المياه بثمن يشكل عائدا يساهم في تخفيض تكاليف بيع المياه، ما سينعكس ذلك على سعر البيع المعروض.
وسواء كان الحصول على المياه الراجعة مجانا أو مدفوع الأجر، فإن كلاهما سينعكس إيجابا على تقليل تكلفة بيع المياه، حيث أن تكلفة التخلص من المياه الراجعة تشكل جزءاً رئيساً من إنتاج المياه وهي مدرجة في السعر المعروض، بحسبها.
وجددت تأكيدها ضرورة ضمان الشفافية والقدرة التنافسية مع أي تعديلات محتملة على وثائق المناقصة، منوهة "من أجل سلامة الإجراءات يتم إعطاء الفرصة لبقية الشركات المؤهلة لتقديم عروضها وفقا للتعديلات والحوافز في حالة الموافقة عليها وعرضها على الشركة".
وفي ضوء توقعات مرتقبة إزاء ضبابية هذا المشهد؛ أشار خبير مياه مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، لاحتمالية الانتقال نحو سيناريو يقضي باختلاف "آلية تنفيذ المشروع وليس التخلّي عنه"، مشيرا إلى أن اعتماد "تقسيم كميات المياه المتفق عليها وفق المشروع وخفضها من 300 مليون متر مكعب إلى 100 مليون، قد يكون الاحتمال الأرجح". وقال الخبير إن مساحة "حركة وآلية" تنفيذ المشروع ضمن التمويل المتوفر تعد محدودة، لذلك قد تلجأ الحكومة لخفض نطاق المشاريع، كما ينص عليه علم المشاريع، بشكل يلبي متطلبات التمويل شريطة أن تستوعب كافة المراحل المتفق عليها.

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