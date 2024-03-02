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32 % تراجع المداخيل الشهرية للاجئين السوريين

3/2/2024 11:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان– كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن تراجع الدخول الشهرية لأسر اللاجئين السوريين داخل مخيمي الزعتري والأزرق، خلال الربع الرابع من 2023، جراء تراجع المساعدات المقدمة لهم.
وذكرت المفوضية في تقييمها الربعي الأخير للوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين في الأردن أن التراجع في الدخول وصل لــ 32 % في مخيم الزعتري، حيث تراجعت دخول الأسر بالمتوسط، من 287 دينارا في الربع الثالث من العام لــ 194 دينارا شهريا في الربع الرابع.
أما في مخيم الأزرق فقد تراجعت بنسبة 24 %، حيث كان المتوسط يقدر بـ 286 دينارا شهرياً في الربع الثالث من 2023، ليصل لــ217 دينارا شهريا في الربع الرابع من ذات العام.
ووفقا لنتائج التقييم المبني على مسح ربعي تجريه المفوضية فإنه على الرغم من انخفاض قيمة تحويل المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، إلا أنها تظل المصدر الرئيسي لدخل الأسر، حيث تشكل هذه المساعدات 45 % من دخل الأسر في مخيم الأزرق و46 % من دخلها في مخيم الزعتري.
وظل العمل المصدر الرئيسي الثاني للدخل، حيث يبلغ متوسط الدخل الشهري منه 154 دينارا في الأزرق و148 دينارا في الزعتري.
وأشارت نتائج التقييم إلى أنه في المتوسط، انخفض الإنفاق الشهري في الربع الرابع من عام 2023 للأسر في مخيم الزعتري، بينما ارتفع للأسر في مخيم الأزرق، وبلغ إنفاق الفرد حوالي 73 ديناراً في الأزرق و63 ديناراً في الزعتري.
ولوحظت أنماط إنفاق مماثلة في كلا المخيمان، على سبيل المثال 35 % من الإنفاق كان على الغذاء، و6 % على الغاز، و4 % على الاتصالات، و3 % على المستلزمات المنزلية الأساسية.
ووفقاً للنتائج فإن 9 من كل 10 أسر عليها ديون في الربع الرابع من عام 2023 في كلا المخيمين، وتقدر ديون الأسرة بالمتوسط في كلا المخيمين بـ 784 دينارا.
وظلت المصادر الرئيسية لاقتراض الأموال غير رسمية، وكانت الأسر تقترض في الغالب من أصحاب المتاجر أو الأصدقاء أو الجيران، وكانت الأسباب الشائعة لاقتراض الأموال هي لشراء الطعام ودفع نفقات الرعاية الصحية.
وأشار التقييم إلى أن أسر اللاجئين في المخيمات تعاني من أجل توفير الغذاء والملابس، وظل نقص الموارد هو السبب الرئيسي للتحديات في دفع ثمن هذه المواد.
وفي الربع الرابع من عام 2023، بلغ معدل التوظيف للاجئين البالغين 19 % في كل من مخيمي الزعتري والأزرق، يمثل هذا انخفاضا بنسبة 10 % في الزعتري و4 % في الأزرق مقارنة بأرقام الربع الثاني من 2013.
وتكشف البيانات المصنفة حسب الجنس عن انخفاض معدل توظيف النساء في الأزرق بنسبة 10 %، مقابل27 % للرجال. وفي مخيم الزعتري، تظهر البيانات انخفاض مشاركة النساء في العمل بنسبة 6 %، مقارنة بنسبة 31 % للرجال.
وأبدى 84 % من البالغين غير العاملين في المخيمات استعدادهم للعمل، وكانت الأسباب الأكثر ذكراً لعدم القدرة على العثور على عمل هي قلة الفرص.
وخلال الربع الرابع من عام 2023، أبلغ كلا المخيمين عن زيادة في اعتماد إستراتيجيات التكيف في الأزمات، وكان شراء الغذاء بالدين هو إستراتيجية التكيف الأكثر اعتمادا، يليه تخفيض النفقات الأساسية غير الغذائية.
وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، اعتمد عدد أكبر من الأسر إستراتيجيات التكيف السلبي القائم على الغذاء في الربع الرابع. وظلت الإستراتيجية الأكثر اعتماداً تعتمد على الأطعمة الأقل تفضيلاً والأقل تكلفة (80 % في الزعتري و73 % في الأزرق)، يليها تقليل عدد الوجبات في اليوم الذي ارتفع من 43 % إلى 45 % في الزعتري.

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