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القاضية الكنسية فضول: قانون العائلة الجديد يمنع الزواج دون 18 عاما

3/2/2024 11:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - فيما دخل قانون العائلة المسيحية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية حيز التنفيذ منذ الأول من آذار (مارس) الحالي 2024، أكدت أول قاضية كنسية في المملكة، كريستين فضول، أن القانون الجديد يمنع زواج من هم دون سن 18 عاما، ويعمل على تنظيم قضايا الزواج وعقوده.
ويشتمل القانون على أحكام جديدة تنظيمية، تتعلق بالطلاق والزواج والحضانة والنفقة وغيرها، فيما ما يزال قانون الإرث المسيحي بانتظار الإقرار.
ويعتبر هذا القانون الأول منذ عقود، حيث يأتي بديلا من قانون العائلة البيزنطي المختص بطائفة الروم الأرثوذكس المقدسية، والذي امتد العمل به لنحو 800 عام، حيث يسري تطبيق القانون الجديد في محاكم المملكة ومحاكم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتطلّب نفاذ القانون، وهو بمثابة قانون للأحوال الشخصية، مصادقة رأس الهرم للطائفة بطريركية القدس للروم الأرثوذكس، برئاسة بطريرك الأراضي المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، رئيس المجمع المقدس للبطريركية الأورشليمية في القدس.
وبدأ العمل على صياغة هذا القانون، من قبل لجنة معيّنة من البطريرك ثيوفيلوس الثالث ولجان أخرى قانونية مختصة مساندة، منذ العام 2018، وصياغة قانون الإرث المسيحي.
ومن المنتظر نفاذ قانون الإرث بعد إقراره من الجهات الرسمية في الأردن، ويشمل جميع الطوائف المسيحية في البلاد.
وقالت القاضية فضول في تصريحات خاصة لـ"الغد"، إن أهم ملامح قانون العائلة المسيحية يتعلق بتنظيم قضايا الزواج وعقوده، التي أصبحت تتطلب الحصول على "إذن" من سيادة المطران في الكنيسة أو من يفوضّه، إلى جانب استحداث مركز يسمى "بيت العائلة المسيحي"، والذي يختص بتقديم خدمات استشارية وقانونية وتوعوية، مبنية على قيم روحية تتعلق بالأسرة المسيحية، "بما يساعد المقبلين على الزواج من فهم متطلباته والحقوق المتعلقة به، وقدسيته".
وتم تعيين فضوّل قاضية كنسية في المملكة في شهر حزيران 2020، كأول تعيين في تاريخ القضاء الكنسي لامرأة، إلى جانب قضاة مدنيين في محكمتي بداية واستئناف الروم الأرثوذكس.
وسيكون هذا المركز، وفقا لفضوّل، بمثابة وسيط "للتوفيق الأسري" في حالات وجود نزاعات زوجية، لغايات حلها وتوثيقها وتقديمها إلى المحكمة، سواء في حال نجاح الوساطة أم لا، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ومن أهم ما ورد في القانون الجديد أيضا، حظر زواج من هم أقل من 18 عاما كليا، وفقا لفضول، وهو ما لم يرد في القانون السابق.
واشتمل القانون الجديد أيضا، على نصوص لمعالجة موضوع "الحضانة"، حيث أصبحت سن الحضانة 18 عاما، بعد أن كانت أقل من ذلك بكثير في القانون السابق.
وفيما يتعلق بقضية النفقة في القانون الجديد، قالت فضّول إن ما استحدثه القانون، هو عدم حصول المرأة العاملة على "نفقة" في حال عملها على قاعدة "المشاركة" في الحياة الزوجية، إلا إذا كان دخلها متدنيا، وذلك سندا لأحكام عامة تتعلق بقدرة المكلّف على دفع هذه النفقة وحاجة المعال.
وأوجد القانون الجديد تطبيقا موازيا لموضوع الاحتضان لدى المسلمين، تحت مسمى "التبني" ضمن شروط معيّنة، منوهة بأن المرحلة المقبلة تتطلب تنظيم التبني وفق الأصول من خلال الجهات المسؤولة المسيحية والحكومية الأردنية.
ورأت فضوّل أن السماح "بالتبني"، من شأنه أن ينهي معاناة العائلات المحرومة من الأطفال وكذلك الأيتام، حيث لم يشتمل أي تشريع على موضوع الاحتضان أو التبني للعائلات المسيحية.
أما فيما يتعلق بأحكام قضية الإرث والوصية، فقالت فضوّل إن القانون الذي سينظمهما هو قانون "الإرث المسيحي"، الذي ما يزال بحاجة إلى إقرار من الجهات الرسمية الأردنية، وأنه يشتمل على نصوص تمنح حق "المساواة في الأنصبة الإرثية بين الذكور والإناث، وأحكام الوصيّة التي تجوز للوارث ولغير وارث"، إضافة إلى إقرار حق المرأة في "حجب الإرث" في حال عدم وجود ذكور في العائلة، فهي "ترث" من أهلها عن عائلتها دون الرجوع إلى الذكور من الأعمام أو أبناء العم وغيرهم.
وفيما يخص الوصية الواجبة، فقد طرأ تغيير جذري على أحكامها، حيث نص القانون الجديد على حق "الأحفاد في الإرث من الجدة" في حال وفاة الوالدين، إذ اقتصر الإرث في الوصية الواجبة في حال وفاة الأب على الجد دون الجدة للأحفاد.
كما أدرج القانون الجديد حق "التعويض" للطرف المتضرر من فسخ الزواج، على أن يتحمله الطرف المتسبب بالفسح.
وفي هذا السياق، قالت فضوّل: "هذه الإضافة تعتبر إضافة نوعية وعادلة للأسر، حين يقرر أحد أطراف الأسرة إنهاء الزواج بعد سنوات، حيث أصبح من حق المحكمة اليوم أن تحكم بالتعويض على من يتسبب بفسح الزواج من خلال قرار للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بطلب من الخصوم، ومن خلال تقرير خبرة".

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