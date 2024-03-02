Sunday, 03 March 2024 08:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمطار تعود إلى الأردن.. نشرة جوية تفصيلية لـ 4 أيام

3/2/2024 11:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتأثر المملكة اليوم الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الاجواء ليلا باردة وغائمة جزئياً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة .

طقس يوم الاثنين

نهاراً: ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

طقس الثلاثاء

نهاراً: ارتفاع قليل آخرعلى درجات الحرارة، الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

طقس الأربعاء

نهاراً: يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة ، الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

MENAFN02032024000072011014ID1107926771

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث