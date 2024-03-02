منظمة حقوقية: السجون الإسرائيلية تحولت لجهاز عقاب وانتقام

منظمة حقوقية: السجون الإسرائيلية تحولت لجهاز عقاب وانتقام
التاريخ
3/2/2024 11:22:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) وصف تقرير لمنظمة طبية حقوقية إسرائيلية السبت ، ان السجون الإسرائيلية التي تضم فلسطينيي الضفة وغزة بأنها جهاز عقاب وانتقام.
وأكد التقرير الذي نشرته -أسوشيتد برس- أن الحكومة الإسرائيلية منحت مصلحة السجون والجيش حرية التصرف مع الأسرى الفلسطينيين بالطريقة التي يريانها مناسبة.
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