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منظمة حقوقية: السجون الإسرائيلية تحولت لجهاز عقاب وانتقام

3/2/2024 11:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصف تقرير لمنظمة طبية حقوقية إسرائيلية السبت ، ان السجون الإسرائيلية التي تضم فلسطينيي الضفة وغزة بأنها جهاز عقاب وانتقام.
وأكد التقرير الذي نشرته -أسوشيتد برس- أن الحكومة الإسرائيلية منحت مصلحة السجون والجيش حرية التصرف مع الأسرى الفلسطينيين بالطريقة التي يريانها مناسبة.

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