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بايدن: المساعدات لغزة ليست كافية وسنستمر بتوفير المزيد منها

3/2/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، الولايات المتحدة بالتعاون مع الأردن أسقطت جوا الحزمة الأولى من المساعدات على غزة.


واضاف ان كمية المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتوفير المزيد منها.-(وكالات)

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