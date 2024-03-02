بايدن: المساعدات لغزة ليست كافية وسنستمر بتوفير المزيد منها
التاريخ
3/2/2024 11:22:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، الولايات المتحدة بالتعاون مع الأردن أسقطت جوا الحزمة الأولى من المساعدات على غزة.
واضاف ان كمية المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتوفير المزيد منها.-(وكالات)
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