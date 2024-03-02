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حوار الفلسطينيين في موسكو: لقاء مخيب بـكلاشيهات مكرورة

3/2/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- لم يخرج حوار الفصائل الفلسطينية بموسكو باختراق لحل الخلافات العالقة، باستثناء تأكيد عناوين عريضة بالحرص على الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، بدون التوصل إلى نتائج ملموسة بسبب الخلاف حول شخصية من يتولى الحكومة المؤقتة وغير الحزبية، والوزراء والصلاحيات المناطة بها وعلاقتها بالإدارة الأميركية، بما جعل اللقاء محطة أخرى مُخيبة لآمال الفلسطينيين في إنهاء الانقسام الممتد.
ولم يسهم تأكيد حركة "حماس" في التوافق على أن تكون مرجعية الحكومة الجديدة ممثلة في منظمة التحرير، في حلحلة التباينات الشائكة بينها وبين حركة "فتح"، وذلك على ترقب استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة اليوم بالقاهرة، بعدما لوحت حركة "حماس" بوقفها على وقع جريمة الاحتلال في شمال القطاع التي أدت لارتقاء زهاء 100 فلسطيني كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية، في ظل جهود دبلوماسية كثيفة للتوصل إلى إتفاق قبل حلول شهر رمضان الفضيل.
وما يزال الخلاف قائما حول انسحاب قوات الاحتلال من شمال القطاع وعودة سكانه النازحين، باعتباره مطلب المقاومة الفلسطينية، فضلاً عن عقبة إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم في سجون الاحتلال بأحكام أمنية طويلة، بما يجعل إبرام الاتفاق مرهونا بهما.
ومن شأن التوصل إلى "صفقة" تبادل الأسرى إرجاء هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية وتنفيذ عملية عسكرية برية واسعة فيها بزعم "القضاء على حماس"، كما تهدد حكومة الحرب، ولكنها لن تلغيها تماماً إذا ما حدث انتكاسة في التنفيذ أو عدم استكمال الاتفاق بسبب التعنت الإسرائيلي.
وطبقاً للأنباء الفلسطينية، نقلاً عن مصادر مصرية مطلعة لم تسمها، فإن حكومة الحرب وافقت على وقف العدوان ضد غزة خلال شهر رمضان، من خلال الموافقة على هدنة 40 يوما كمرحلة أولى تبدأ أول يوم شهر رمضان يجري خلالها تبادل للأسرى، بواقع إفراج "حماس" عن 40 أسيرا إسرائيليا من المدنيين من كبار السن والأطفال.
وفي المقابل، يقوم الاحتلال بإطلاق سراح 400 أسير فلسطيني وإدخال 60 ألف منزل متنقل (كرافانات) و120 ألف خيمة، وإدخال 500 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً لقطاع غزة.
إلا أن حكومة الحرب أبدت التزامها بإعادة نشر آلياتها العسكرية بقطاع غزة بعيداً عن المناطق السكنية المكتظة بالسكان والسماح بإعادة النازحين جزئياً لشمال القطاع.
بينما يجري الاتفاق على المرحلة الثانية لما بعد الهدنة الأولى خلال تنفيذ الهدنة التي تستغرق 40 يوماً، بدون توضيح مصيرها بسبب عدم وضوح الرؤية لمصير أي هدنات لاحقة.
ويأتي ذلك في ظل ضغوطات مصرية ودولية على حكومة الحرب بوقف القتال ضد غزة خلال شهر رمضان؛ حيث شدد الوسيطان المصري والقطري، خلال لقاء مشترك بالدوحة، على حتمية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في أقرب وقت ممكن، فيما ألمح الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، بإمكانية التوصل لاتفاق بين الجانبين قبل شهر رمضان.
وفي العودة لتفاصيل لقاء موسكو؛ فقد أجرت الفصائل الفلسطينية حوارا وطنيا لبحث تشكيل حكومة "تكنوقراط" جديدة، كان من شأنه أن يُقرب وجهات النظر في طريق إنهاء الانقسام الفلسطيني، وسط تأكيد القيادي في "حماس"، موسى أبو مرزوق، أن الحركة لا ترى فجوات غير قابلة للتسوية مع الفصائل حول تشكيل حكومة موحدة.
واتفقت الفصائل الفلسطينية، في ختام اجتماعاتها على مدى يومين، على "استمرار جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
كما توافقت على "التصدي للعدوان الاحتلالي الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومقاومة ووقف وإفشال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه فلسطين، خاصة في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة".
بينما شددت "حماس"، في وقت سابق أمس، على أن الروح الإيجابية البناءة سادت الاجتماع، مشيرة إلى أنها اتفقت على أن لقاءاتها ستستمر في جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وقد بحث وفد "حماس" مع نائب وزير الخارجية الروسي، "ميخائيل بوغدانوف"، (المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا) بمقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو، مجريات لقاءات الفصائل الفلسطينية في موسكو، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في تصريح لها أمس، إن الاجتماع "استعرض مجريات اللقاءات الفلسطينية في موسكو، وما توصلت له من نتائج إيجابية في توحيد الصف الفلسطيني، ورد العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني، وإسناد المقاومة الفلسطينية، والتأكيد على استمرارية اللقاءات بين الفصائل الفلسطينية".
كما وضع وفد حماس المسؤول الروسي في "مجريات الأوضاع بغزة والانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والتأكيد على استمرارية المقاومة والدفاع عن الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته".
وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن قبل أيام، في تصريحات أخذت طابع التوصيات لمؤتمر موسكو، بضرورة الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، وإنهاء ما خلفه الانقسام الفلسطيني من أحداث 2007.
كما أشار إلى ضرورة الالتزام أيضاً بمبدأ سلطة وقانون وسلاح شرعي واحد، بالإضافة إلى المقاومة الشعبية السلمية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، أن "السلطة الفلسطينية هي الإدارة الشرعية الوحيدة التي ستعمل في غزة من الآن فصاعداً وستكون هناك إدارة فلسطينية في غزة تماماً كما هو الحال في الضفة الغربية".
في حين نددت "الخارجية الفلسطينية" باستمرار الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والتي لم تعد تقتصر على المجازر الجماعية بالقصف، وإنما موت المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى بسبب المجاعة وسوء التغذية وغياب الأدوية والعلاجات اللازمة".
وانتقدت ضعف المواقف الأميركية وردود أفعالها تجاه ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون، معتبرة أن "تصرفاتها لا تليق بدولة عظمى قادرة إن أرادت أن تجبر الاحتلال على حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية".
ويواصل الاحتلال ارتكاب مجازره الوحشية وشن غاراته الكثيفة ضد قطاع غزة، والتي أدت لارتقاء 30 ألفاً و228 شهيداً، وإصابة 71 ألفاً و373 جريحاً، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمائة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

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