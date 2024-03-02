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خيبات متكررة لبايدن من الاحتلال.. وساسة أميركيون يصفون حكومة نتنياهو بالمتعجرفة

3/2/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الولايات المتحدة - فيما جدد الرئيس الأميركي جو بايدن آماله في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل بحلول شهر رمضان، قال مسؤولون أميركيين إن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقترب من نقطة لم يعد ممكنا بعدها التسامح مع تحديها لشركائها الأميركيين.
يأتي الوصف الأميركي لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، إزاء الكثير من القضايا التي لم تمتثل فيها تلك الحكومة لطلبات أميركية عديدة أبرزها، تعمد حصد أرواح أكبر عدد ممكن من المدنيين في غزة، ووضع العقبات أمام تحقيق صفقة تبادل للأسرى، وعدم الالتفات لطلب أميركي بعدم اجتياح رفح.
وقالت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين أميركيين أعربوا عن إحباطهم العميق وغضبهم مما يرونها "حكومة إسرائيلية عنيدة ومتعجرفة".
يأتي هذا في الوقت الذي بعث فيه 28 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يؤيدون فيها وقف إطلاق نار مؤقت بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
ومؤخرا، تصاعد الغضب بين سياسيين بارزين في واشنطن أغلبهم من الحزب الديمقراطي إزاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو، واتهموهما بالتسبب بكارثة في قطاع غزة.
وبالتزامن مع الدعوات الأميركية، دعا مسؤول في كيان الاحتلال عائلات الأسرى لتكثيف الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل أسرى.
في ذات السياق صعد أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة احتجاجاتهم لليوم الرابع على التوالي، إذ تتجه مسيرتهم نحو القدس بعد أن انطلقت من بلدة ريعيم في غلاف غزة، حيث أقيمت تظاهرة كبرى مساء أمس اتجهت إلى القدس المحتلة، في إطار الحراك المتواصل للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للمطالبة بصفقة لتبادل الأسرى على الفور.
وقد انضم عضو مجلس الحرب الوزير بيني غانتس إلى المسيرة في سياق تأكيد دعمه لمطالب العائلات، كما نظم عدد من عائلات الأسرى وقفة قبالة مقر السفارة الأميركية في تل أبيب، وطالبوا واشنطن بالعمل على تسريع إتمام صفقة التبادل.
وفي سياق متصل، بعث 28 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي رسالة إلى الرئيس بايدن يؤيدون فيها وقفا مؤقتا لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل.
وكتب المشرّعون وهم من المؤيدين لإسرائيل أن هدنة مؤقتة لن تساعد في إطلاق سراح الرهائن وتوفير الإغاثة لملايين المدنيين فحسب؛ بل ستفتح طريقا لإنهاء الصراع بشكل دائم.
وأضاف المشرعون أنه من أجل تحقيق هذه النتيجة يجب على الولايات المتحدة أن تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لإنشاء إدارة تعاف مؤقتة لتأمين غزة إلى حين تشكيل حكومة دائمة.
كما حثت الرسالة إسرائيل على العمل مع مصر والولايات المتحدة لتسهيل الدخول المستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي تل أبيب، طالب مسؤول ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة اللواء نيتسان ألون، عائلات هؤلاء الأسرى بتكثيف الضغط على المستوى السياسي لدفع حكومتهم إلى إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة.
وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أول من أمس، إن ألون، "بعث برسالة عبر القائم بأعماله إلى عائلات الأسرى في غزة، خلال اجتماعه معهم مرات عدة، طالبهم فيها بتكثيف الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل".
وأشارت الهيئة، إلى أن أهالي الأسرى، الذين شاركوا في اللقاءات مع القائم بأعمال ألون خلال الأسابيع القليلة الماضية، حصلوا على انطباع بأن هناك داخل الحكومة من يتباطأ ويمنع التوصل إلى اتفاق.
ويتزامن ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية، مع إعلان كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس أول من أمس، مقتل 7 أسرى إسرائيليين لديها في قصف لجيشهم، ليرتفع إجمالي القتلى المحتجزين في قطاع غزة إلى 70.
وأكدت القسام، في بيان، أنها حرصت طيلة الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى، لكن بات واضحا أن قيادة العدو تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف.
وتطالب حماس بوقف نهائي لإطلاق النار قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، فضلا عن رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية.
في المقابل، تشدد إسرائيل على أن الهدنة يجب أن تكون مصحوبة بإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، وأنها لا تعني نهاية الحرب، مؤكدة بأنها ستواصل عملياتها العسكرية حتى القضاء التام على حركة حماس.-(وكالات)

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