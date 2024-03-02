8 شهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على رفح



وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 8 فلسطينيين وعدد من المفقودين وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح.



وفي خان يونس، نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية شمال خان يونس، بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف والنار على منازل الفلسطينيين، حيث استهدف منزل لعائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.



وفي شمال ووسط القطاع، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينين في غارة استهدفت منزلا وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.