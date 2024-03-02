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أكثر من 40 غارة إسرائيلية على مدينة حمد والقرارة ودير البلح في قطاع غزة

3/2/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة، مناطق مدينة حمد والقرارة ودير البلح في قطاع غزة بما يزيد عن 40 غارة.
وتحدثت وسائل إعلام عن أحزمة نارية استهدفت عشرات المنازل والأراضي في تلك المناطق، وكذلك تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية في شرق بلدة القرارة.
ولفتت قناة الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوجود أحزمة نارية أيضا في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.
وأشار إلى إطلاق نار وقذائف مدفعية بشكل مكثف على أبراج مدينة حمد التي تؤوي مئات العائلات في خان يونس، وغارة جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة
وأدى قصف إسرائيلي لمنزل وسط مخيم جباليا في شمال قطاع غزة إلى استشهاد وجرح عدد من السكان.

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