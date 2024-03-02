أكثر من 40 غارة إسرائيلية على مدينة حمد والقرارة ودير البلح في قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة، مناطق مدينة حمد والقرارة ودير البلح في قطاع غزة بما يزيد عن 40 غارة.
وتحدثت وسائل إعلام عن أحزمة نارية استهدفت عشرات المنازل والأراضي في تلك المناطق، وكذلك تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية في شرق بلدة القرارة.
ولفتت قناة الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوجود أحزمة نارية أيضا في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.
وأشار إلى إطلاق نار وقذائف مدفعية بشكل مكثف على أبراج مدينة حمد التي تؤوي مئات العائلات في خان يونس، وغارة جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة
وأدى قصف إسرائيلي لمنزل وسط مخيم جباليا في شمال قطاع غزة إلى استشهاد وجرح عدد من السكان.
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