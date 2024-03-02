حماس تحدد سقفاً زمنياً لإنهاء المفاوضات



وقال قيادي في الحركة، لوسائل إعلام فلسطينية، إن "حماس والمقاومة لن يقدموا أية تفاصيل أو معلومات بشأن الأسرى الموجودين لديهم من دون ثمن كبير يجب أن يدفع على صعيد التخفيف من معاناة أهالي غزة، وتطبيق وقف شامل لإطلاق النار".



وأوضح المصدر أن "ما يثار بشأن اشتراط تل أبيب الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء من أجل استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار لا يمكن أن يمثل ضغطاً على المقاومة".





وقال: "كل شيء في عملية التفاوض يجب أن يكون أمامه ثمن يُدفع، وهناك مطالب واضحة حددتها الحركة، على الاحتلال أن ينفذها حتى يحرر أسراه وينقذ من بقي منهم على قيد الحياة".



وكانت تقارير عبرية ذكرت أن "حكومة (بنيامين) نتنياهو أبلغت مصر وقطر أنها لن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن، حتى تقدم حماس قائمة الرهائن المحتجزين لديها، والذين لا يزالون على قيد الحياة".



وتعتقد إسرائيل أن 134 أسيراً موجودون لدى المقاومة، تقول إن من بينهم 31 جثة لأسرى، إضافة إلى 6 أسرى يحملون الجنسية الأميركية.

"حماس": الاستمرار في التفاوض حتى بداية رمضان



وشدد المصدر على أن "بداية شهر رمضان (الذي يبدأ في 11 مارس/آذار الحالي) هي السقف الذي توافقت عليه فصائل المقاومة للاستمرار في التفاوض". وقال: "لن نستمر في مسار يهندسه نتنياهو لتخفيف الضغط عن ائتلافه وبث الروح فيه أطول فترة ممكنة، باستخدام أرواح الفلسطينيين".

وأضاف أن "المقاومة هي التي تعلن أن استمرارها في عملية التفاوض غير المباشر مرهون بالشعور بالجدية والاستعداد لتحقيق مطالبها".



وتابع المصدر: "سيُبلّغ الوسطاء أن جولة التفاوض التي ستجرى في القاهرة هي آخر فرصة قبل شهر رمضان، فإما التوصل إلى اتفاق، أو إغلاق هذا الباب، وليواجه الجميع مصيره، خاصة مع تصاعد الموقف في القدس والضفة الغربية".



يأتي ذلك فيما قال مصدر مصري إن "وفداً من حركة حماس، يضم نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية وزاهر جبارين، سيصل إلى القاهرة لتسليم رد الحركة النهائي على إطار باريس 2، فيما سيكون بالتزامن مع ذلك وفد أمني إسرائيلي في القاهرة، يشارك فيه مسؤول ملف الأسرى في الجيش نيتسان آلون، للاطلاع على مضمون الرد الفلسطيني".



وأوضح المصدر المصري أن "لدى الوفد الإسرائيلي الذي سيصل إلى القاهرة صلاحية التفاوض، بعد التأكد من تلبية رد المقاومة الحد الأدنى الذي حددته الحكومة الإسرائيلية".



وفي السياق، قال الباحث والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية مأمون أبو عامر، لـ"العربي الجديد"، إن "ما جرى في مذبحة الطحين وردود الفعل الدولية الغاضبة من شأنها أن تدفع نتنياهو إلى امتصاص هذا الغضب من خلال تغيير الموقف من المفاوضات الجارية، والتي ستستكمل غداً (اليوم) في القاهرة".



وأوضح أن الهدف هو "تفريغ حالة الغضب الدولي تجاه إسرائيل على ما فعلته بحق الناس في غزة، وذلك بنقل الحديث الدولي عن التحقيق في ما جرى في شمال القطاع، ومراجعة ما حدث في مجزرة النابلسي، وتحويل الحديث العالمي إلى النقاش حول الصفقة بعد لقاء باريس الثاني" في 23 فبراير/ شباط الماضي.



مطالب "حماس" وشروطها منطقية وواقعية



وأكد أبو عامر أن "مطالب حماس وشروطها في الجولات الماضية كانت منطقية وواقعية، وتتحدث عن موضوع الجوع وفتح الطريق أمام النازحين".



وقال: "حتى الإدارة الأميركية لم تصل إلى مرحلة انتقاد مطالب حماس خلال المفاوضات، وكانت تقول عن مطالب حماس إنها صعبة، لكن لم تقل إنها مستحيلة أو غير منطقية. وهناك إحباط أميركي وغربي من المطالب الإسرائيلية والتعنت في المفاوضات. وما صدر من مواقف غربية وأميركية، بشكل مقصود أو غير مقصود، أعطى انطباعاً عن تعنت نتنياهو، وتسببه في تأخير الوصول إلى صفقة".



وتعليقاً على تأكيد "حماس" أنها لن تقدم أية تنازلات تسعى الإدارة الأميركية وإسرائيل لفرضها على المقاومة خلال التفاوض، قال الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عمار فايد، لـ"العربي الجديد"، إن "الإدارة الأميركية تقف في المفاوضات على نفس الأرضية الإسرائيلية، بمعنى أنها لا تتفاوض على وقف الحرب، ولكن على هدنة مؤقتة". وأضاف: "كما تتفق مع إسرائيل على أنه لا بد من تدمير حماس وإبعادها عن مستقبل الحكم في غزة، وبالتالي، فإن نفس الرؤية الإسرائيلية متبناة أميركياً".



المقاومة لا تزال متماسكة



واعتبر فايد أن المقاومة "لا تزال متماسكة وجزءاً رئيسياً من بنيتها التحتية لا يزال موجوداً وفاعلاً. نعم حدثت أضرار، ولكن لا يستطيع أحد أن يجزم بحجمها، كالحديث عن فقدان نحو 6 آلاف مقاتل منذ بدء عملية طوفان الأقصى".



وتابع أن "المعضلة الآن هي الوضع الإنساني، لأنه يمثل عامل ضغط على المقاومة أكثر من الضغط العسكري. لأنه في النهاية، هؤلاء أهلك وشعبك، ومن الصعب أن تستمر في المواجهة في حين أن الجوع يقتلهم، مع العلم أن الحاضنة الشعبية هي التي تحمي المقاومة وتؤويها وترفض التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن معلومات تخصها".



بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل، لـ"العربي الجديد"، إن "الانحياز الأميركي لإسرائيل واضح من خلال رفض أي قرار لمجلس الأمن، أو مطالبة أي جهة بوقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي يتوافق مع ما يريده نتنياهو، بمعنى مواصلة منحه الغطاء".



وأضاف أن "الولايات المتحدة لا ترفض من حيث المبدأ نقل الحرب إلى رفح، وإن كانت تشترط خطة إجلاء النازحين، ومجرد مساعدات وخيام وعودة محسوبة لسكان الشمال، ولا شيء آخر".