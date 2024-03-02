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عدم اليقين والشركات العائلية (1)

3/2/2024 11:22:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
في ظل ظروف عدم اليقين التي يعيشها الأردن باستمرار وتفاقمها في الآونة الأخيرة، حيث زادت الاضطرابات السياسية وشحت المنح والتي نضطر لها رغم تأثيرها على استقلالية قراراتنا السيادية. بجانب تراجع عائدات السياحة وتراكم الدين العام، تبرز أهمية الشركات العائلية التي نحتاج لتقويتها اقتصادياً ومالياً لتستمر في رفد المالية العامة بالإيرادات ولتدعم التشغيل والنمو وتفرخ شركات جديدة تضيف للناتج المحلي الإجمالي.
أهم مشاكل الشركات العائلية هي الخلافات العائلية. لذلك تحتاج لعناية خاصة سواء من الحكومة أو من ملاكها، وتنبع أهميتها للاقتصاد الأردني أنها تشكل ما بين 80-90 % من مجموع الشركات العاملة. ودليل تعرضها للمخاطر الجسيمة أنه لا ينتقل بأمان منها للجيل الثالث إلا 15 % فقط. لذلك عليها وهي المهددة بمخاطر الاندثار إما التحول إلى مساهمة عامة، أو البقاء عائلية شرط تطبيق حوكمة عائلية رشيدة لتجنب تعطيل مصالحها وتراجع أدائها وتعرضها لخسائر وبالتالي تلاشيها.
ولهذه الخلافات أسباب أهمها: تدخل النساء وتباين الطباع والغيرة والطمع ودكتاتورية المؤسس وغياب الشفافية واستيلاء الأبناء على المناصب رغم عدم الكفاءة، وغياب نظام فعال للحوافز، وتضارب مصالح الأبناء مع أعمالهم الخاصة. كل ذلك سرعان ما يخلق مشاعر عدائية وجفاء وقطيعة، والنتيجة ضعف في الأداء وقضايا في المحاكم.
لذلك تحتاج تلك الشركات لخطوط دفاع ((حوكمية)) لتجنب الخلافات، وهذه الدفاعات ليست مرسومة على المسطرة بل تختلف حسب المرحلة التي وصلتها فحوكمة مرحلة المؤسس تختلف عن مرحلة الأشقاء والشقيقات وتختلف عن مرحلة أبناء العمومة، كل منها ذا طابع حوكمي خاص ويحتاج لمعالجة خاصة.
لذلك أهم خطوط الدفاع هو تطوير الإطار القانوني للشركات العائلية من قبل الجهات المعنية في الدولة، من خلال إصدار نظام حوكمة الشركات العائلية أسوةً بالعديد من الدول، تشمل تشكيل مجلس العائلة أو الجمعية العمومية وآليات اختيار الأعضاء وصلاحياتهم ووضع رؤية للشركة وهيكلتها وإعداد خطة معلنة متوافق عليها للتعاقب الإداري، ولانتقال الملكية.
ثاني خطوط الدفاع فصل الإدارة عن الملكية والتي لا تضمن تجنب الخلافات وحسب، بل تضمن الانطلاق نحو آفاق أرحب من النجاح وربما العالمية. وهناك العديد من الشركات العالمية التي تم تعيين مدير تنفيذي لها من خارج العائلة فأصبحت شركة عابرة للقارات بعد طرح أسهمها للاكتتاب، وانتقل المؤسس من منصب كان يجمع فيه بين إدارة الشركة ورئاسة مجلس الإدارة إلى مقعد عضوية في المجلس فقط.
آخر خطوط الدفاع هو وجود نظام لفض النزاعات وحلها قبل وصولها للمحاكم بما يخدم استمراريتها، حيث يمتاز هذا النظام البعيد عن دهاليز المحاكم بأفضليته من نواحي السرعة والكفاءة، والحفاظ على السرية بحيث لا تتداول الخلافات خارج العائلة، والأهم التخصصية في النظر من قبل الخبراء، بوجود مرونة لا تتوفر في المحاكم، كما تسهم هذه الآلية في إشراك وتفاعل الأطراف المعنية ضمن العائلة في إيجاد حلول لنزاعاتهم وهي أقل كلفة من القضايا المنظورة لدى المحاكم.
وللحديث بقية.

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