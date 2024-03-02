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عالم نص كم

3/2/2024 11:22:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعم؛ العنوان صحيح كما قرأته عزيزي القارئ، ولكن هل هو بالمعنى الذي فهمته؟ لن أناقش الفهم بقدر ما نعيشه يوميا في العنوان من تصرفات وسلوك وتطبيق، فالإجابة لكم مفتوحة بعد انتهاء ما أقدمه من رأي. فأنا أرى أن "نص كم" أصبح نهجا يوميا بدءا من جودة الخدمة وانتهاء بالموضة، ويتجاوز ذلك المظهر العام للأفراد أو لغة الخطاب بين الناس وخصوصا بعض الجيل الجديد، فهل نعيش فعلا اليوم عالم "النص كم"؟ وستكون إجابتي على السؤال هي أول كلمة وردت في هذا النص.
في كل القطاعات وكل السلوك الحديث- إلا من رحم ربي- أصبح من الصعب أن تجد من يعي حديث الرسول الكريم- عليه الصلاة والسلام- "إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"، وأصبح من الصعب أن تختار الأفضل في معظم أو كل الأشياء، أصبحت المنهجية اليوم "خليها سايره" "مشّي حالك" فأنت لن تُصلح العالم ولن يقف عندك، أصبح صعبا أن تضمن الاختيار لمنتج أو لخدمة أو لعامل أو حتى لصديق، فعالم "النص كم" يحيطك ويتمدد ومن يرى غير ذلك اسأله مباشرة عن مطلب أو منفعة أو يوما عاشه وحقق الرضى كاملا، وأقصد بالقبول دون انتقاص أو شكوى أو تعليق، ليكون جوابه "تقريبا لو"! لنرى أنه حتى إجابته ملكت صفة "النص كم".
عالم "النص كم" هو اكبر ضرر لحق بالمجتمعات والأفراد، اقتصاديا وأخلاقيا وسياسيا واجتماعيا وامتد لأبعد تفصيل من حياتنا، فترى قصور العائد اقتصاديا واستثماريا لاختيارنا شخوص إدارة "النص كم" في أعمالنا، ونشهد قصورا أخلاقيا وفكريا لانتشار التقليد الأعمى في سلوك وهيئات شخصيات "النص كم مظهرا وتفكيرا"، ونفشل في تسويق منتج وفكر سياسي لحمله من قبل شخوص عايشناها وكانت رؤيتهم "نص كم فترة وجودهم"، فأصبحت قيمة ما ينفق من وقت ومال وجهد ومكانة لا يقابلها قيمة تستحق، فكثرتْ المجادلة وزاد الشك وانتشر العزوف سواء عن حاجة أساسية أو كمالية ترفيهية، وكل ذلك ساعد في فساد السلع والأذواق، وأحيانا كثيرة كان ذو أثر على أهمية الإبداع والتميز والعطاء، لاتهامها بأنها متطلبات حياتية ذات جودة وقيمة مرتفعة، متناسين ما نعرفه حتى في العرف أصلا أن "الغالي سعره فيه"، وأقصد بمعنى الغالي الاتقان والجودة وليس فقط القيمة المادية ليتجاوزها أكثر في المعنوية.
ولمواجهة ظاهرة "النص كم" وهي بأقرب معنى لغوي تشير إلى "وصفٍ للهروب من المسؤولية"، يستوجب ردها بوعي وممارسة لمفهوم الإتقان كسمة وسلوك وعمل في كل مناحي الحياة، وهو ما تجده في رسالة وتوجيه كل الأديان السماوية، ويصل في الدين الإسلامي ليكون فريضة وله دور مهم في تغيير سلوك ونشاط وحياة الأفراد في كل البيئات التي يعيشون فيها، ولمواجهة ظاهرة "النص كم" نحتاج تفعيل مبدأ الثواب والعقاب على نوع ومستوى خياراتنا رسمية كانت أم فردية، نحتاج إرادة التغيير بقرارات مكتوبة باليد أولا ثم بالتوجيه والتنبيه باللسان وإن عصي بنا الأمر أقلها لنمنع إقرارها بالقلب فنرفض هذه الفئة وهذا المنتج وهذه الخدمة التي وصفت "بالنص كم"، لعلنا نكون سببا لنعود كما هو الأصل الذي نشأنا عليه ونجحنا فيه سابقا من "إتقان".

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