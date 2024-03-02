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ماذا يعني أن تكون أردنيا؟

3/2/2024 11:22:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ماذا يعني أن تكون أردنيا؟ من أكثر الأسئلة مشروعية ووجودية في آن واحد في الوقت الحالي. سؤال لم نعتد طرحه كثيرا أو الحديث عنه ابتداء، بحكم أن الأخلاق لا تتحدث عن ذاتها فذاك الأمر الطبيعي الفطري المفترض أن يكون، ولأن من اعتاد الإباء ونقاء السريرة أيضا قد لا يتوقف مليا ليجيب عن سؤال كهذا؛ فالمروءة سيدة الأخلاق وتاجها لا تبحث عن تفسيرات لما تصنعه أو تقوم به.
ماذا يعني أن تكون أردنيا؟ ببساطة مطلقة وتلقائية مفرطة وبعبارات لم يتم التفكير بها مليا قبل أن تجد لها طريقا تعني أنه ((محدش بعملها غير الأردنية)). تعني أن تكون من الشجاعة بمكان لتكسر الحصار وأن تبحث عن حلول لا تنتهي لتقف وتساند وتدعم اخوتك أمام وحشية القرن، تعني أن لا تنام وجارك جائع ما استطعت إلى ذلك سبيلا، يعني أن ترفع ذراعيك تضرعا للحق سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم والطغيان عن اشقاء لنا وفي الوقت ذاته أن لا تترك وسيلة أو سبيلا يوصلك لهم وبهم ومن أجلهم. يعني أن تبذر الأمل مهما بدا متواضعا أمام حجم المأساة، أن تطرق الباب واذا لم يفتح أن تشرع نوافذا في عتمة الليل تصل بها ومن خلالها الى قلوب الأطفال والأمهات والرجال لتكون هذا السراج الذي تقتدي به من تعد في مفهوم المادة والمعدن كبار الدول وسادتها.
انزالات أردنية إنسانية امتدت فوق سماء غزة ينبغي التوقف أمام دلالاتها مليا؛ فهذه الإنزالات إضافة إلى كونها سبيلا لإيصال المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، إلا أن مضامينها تتعدى ذلك كثيرا فهي تتم في ظل إبادة جماعية إحدى وسائلها الرئيسة وضع الأفراد في ظروف إنسانية تؤدي بهم إلى الهلاك بما في ذلك منع أو عرقلة إيصال المساعدات، ولأن الأردن يعي هذه الابعاد جميعا اتخذ قرارا جريئا بأن يتوجه عبر سماء غزة لتقديم المساعدات اللازمة كما سبق وفعل فيما يتعلق بإمداد المستشفى الميداني الأردني بمواد طبية في خضم العدوان، إلا أنّ هذه العمليات أوسع نطاقا وتنطوي على مخاطر عدة لن يجرؤ على المبادرة والقيام بها سوى الأردني.
الإنزالات الأردنية كانت المبادرة والباب الذي وضع الدول أمام مسؤولياتها، فاقتدت بالأردن وحاولت أن تنضم لهذا الركب ولولا قرار أردني شجاع باقتحام السماء وصولا لأهالي القطاع لما اتخذت دول عدة خطوة مماثلة، وهو الأمر الذي يذكرنا مجددا بخطاب الملك عبدالله الثاني في قمة القاهرة الذي غير من الخطاب العالمي تجاه ما يحدث في قطاع غزة ولولا كلمة حق قيلت وقتها ولولا عبارات وضعت العالم أمام ازدواجيته ومعاييره المبعثرة لبقي الكيان المحتل يتصدر المشهد بروايته الشهيرة بالدفاع عن النفس.
في مقال سابق نشر في الغد الأردنية بعنوان ((الهوية الإنسانية الأردنية))، اشرتُ خلاله إلى أنّه وبالرغم من الألم الذي نمر به جميعا، إلا أنّ الجيل الصاعد يتعرف على هويته الأردنية من جديد، فالهوية لها أبعاد عديدة لا نجدها عند شعوب عديدة، فالجذور الإنسانية المتأصلة والحضارة التي تبنى في عمق الإنسان والأخلاق التي تنشأ عليها الدول هي المحرك في التعاطي مع الأحداث من حولنا.. أدركنا مع هذا العدوان انه يمكن لدولة مثل الأردن أن تقف في وجه آلة الحرب بإنسانيتها ورسائلها الى العالم. هذه الازمة وما كشفته عن الأردن وعمقه الإنساني والأخلاقي يتوجب أن يكون بوصلة لإعادة تعريف الهوية الأردنية الإنسانية وتدريسها وزرعها في نفوس الجيل القادم، فالأردن بعمق هويته ضمير إنساني حي.
اليوم ووفاء للأردن هذه دعوة مرة أخرى لتعميق مفهوم الهوية الأردنية الإنسانية في مناهجنا الدراسية وإبرازها محليا واقليميا ودوليا؛ فبناء مفهوم الإنسان والإنسانية هي أعظم ما يمكن أن تقوم به الدول لدى شعوبها.

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