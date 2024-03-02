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جرش.. مزارعون يطالبون بفتح طرق خطوط النار للاعتناء بأراضيهم

3/2/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات تمنع خطوط النار، التي تستخدمها وزارة الزراعة لحماية الغابات من الاعتداء والعبث، المزارعين من الوصول لمزارعهم وتقديم الخدمات الزراعية الضرورية لمحاصيلهم كحراثة وتسميد المزرعة وتقليم الأشجار وغيرها من الخدمات.
وتعتبر هذه الخدمات لضمان الحصول على منتج زراعي ذي نوعية وجودة وكمية مناسبة، في حين تؤكد مديرية الزراعة تعاونها مع المزارعين وحرصها على تقديم الخدمات الزراعية للأراضي وفتح أي خط نار يقدم خدمة للمزارعين في حين تبقى الخطوط الباقية مغلقة حتى بداية فصل الصيف.
وفي سباق مع الزمن يضطر أصحاب الأراضي المملوكة القريبة من الغابات للسير على الأقدام عدة كيلو مترات، يوميا للوصول لأراضيهم وتقليم الأشجار ولكن غير قادرين على حراثتها.
ويطالب المزارعون بإزالة خطوط النار التي تعيق الوصول للمزارع الخاصة، لا سيما وأن مئات الدونمات قريبة من الغابات، ويتم إغلاق كافة الطرق المؤدية إليها من بداية فصل الشتاء وحتى فصل الصيف واصفين إياها بالمدة طويلة.
وأكدوا ضرورة أن يتم فتح وتنظيف وتجهيز الطرق الزراعية التي تسهل عليهم تفقد أراضيهم وتقديم الخدمات الزراعية المناسبة لا سيما وأن معظمها تعتبر خطوط نار أغلقت للحد من الاعتداء على الثروة الحرجية، إلا أنها تؤدي لمزارعهم.
من جهته قال المزارع عيسى العياصرة أنه يمتلك 25 دونما زراعيا بالقرب من غابات بلدة سوف، يستحيل الوصول إليها نظرا لقيام وزارة الزراعة بإغلاق خطوط النار كون مزرعته قريبة من الغابات، لافتا إلى أن فتحها، في فصل الصيف للقطاف فقط بغض النظر عن العناية بالأشجار والإنتاج.
وأوضح أنه بحاجة إلى طريق لإيصال العمال والأسمدة وتركتور الحراثة لمزرعته، مناشدا وزارة الزراعة بفتحها وإعادة إغلاقها حال انتهى موسم العناية بمزارعهم، ما يضمن لهم منتجا زراعيا جيدا في فصل الصيف، بخاصة موسم الزيتون والتي يحتاج فيها الشجر لعناية من بداية السنة لضمان الحصول على منتج جيد في الموسم.
إلى ذلك، قال المزارع مخلد زريقات إن العديد من الأراضي الزراعية تتعرض للإهمال بسبب إغلاق الطرق لغاية الآن، رغم مطالبة المزارعين بفتح الطرق لتحسين جودة الأشجار وتقديم مختلف أشكال الرعاية بمحاصيلهم، لا سيما وأن فتحها يرفع أثمان الأراضي الزراعية كذلك ويحسن من أوضاعها الاقتصادية إذا اضطر المزارعون لبيعها أو تغيير الأنماط الزراعية القديمة إلى أنماط زراعية حديثة.
وقال إن الفئة الأكثر تضررا من نقص الطرق الفرعية، هم مزارعو محصول الزيتون كون زراعته من أكثر الزراعات التي تتميز بها محافظة جرش وذات جدوى اقتصادية.
ويعتقد زريقات أن فتح الطرق الزراعية يساهم كذلك بحماية المنتجات الزراعية بخاصة ثمار الزيتون من السرقة، مؤكدا أن كرومهم تتعرض ليلا ونهارا للسرقة واستخدام حطبها في التدفئة.
بدوره قال مدير زراعة جرش د. فايز الخوالدة إن مديرية الزراعة تقوم الآن بإغلاق خطوط النار وفتحها في فصل الصيف، فقط، للوصول إلى الحرائق في أسرع وقت، ويتم مراعاة مواقع الأراضي الزراعية التي تمر بها تلك الخطوط، ويتم فتح طرق بديلة للمزارعين للتمكن من الوصول إلى أراضيهم وتقديم مختلف الخدمات فيها.
وأضاف الخوالدة أن دوريات المراقبة تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأحراش، بشكل خاص ومنع انتشار الحرائق، بخاصة في فصل الشتاء الذي تظهر فيه ظاهرة الاعتداء على الأشجار الحرجية لاستغلالها في التدفئة.

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