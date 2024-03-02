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دعوات لضبط عمل الجمعيات الخيرية في رمضان

3/2/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف ينتظر عشرات الفقراء والمحتاجين في لواء الغور الشمالي، قدوم شهر رمضان، أملا بأن ينالوا فيه قسطا من المساعدات المادية والعينية من الجهات الخيرية والمتبرعين، وهم يعولون في ذلك على ما يجود به أهل الخير، ما يسهم بإعانتهم على ما هم فيه من عوز وحاجة، في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، يعانون منها في اللواء الذي يعتبر من المناطق الأقل حظا، إلى جانب غيره من المناطق في المحافظات التي تحمل التصنيف ذاته.
ومع تفاقم حاجة بعض الشرائح المجتمعية للمساعدات في اللواء، دخلت عدة جهات باب جمع المعونات والتبرعات لإعانة هذه الشرائح المحتاجة، وهذه الظاهرة باتت تنتشر في شهر رمضان، وهو ما يتطلب ضبطها وتشديد الرقابة عليها، بخاصة الخيرية منها، كالجمعيات والمبادرات، بهدف تنظيم آليات عملها في الشهر الفضل، لتحقيق الاستفادة للمحتاجين على نحو أفضل.
وفي هذه النطاق، شكا بعض المحتاجين في اللواء من فوضوية وصول المعونات إليهم، بخاصة التي توزعها بعض الجمعيات، ما يحرمهم من الحصول على المساعدات، لتعينهم تجاوز حاجاتهم خلال هذا الشهر الذي يعد "طاقة فرج" وشهر خير وبركات.
المواطن خالد الربايعة من منطقة البصيلة في اللواء، قال إن "العمل الخيري والتنافس والتسابق من أجل دعم الفقراء والمحتاجين، ينشط في رمضان، تقربا من الله ونيلا للأجر والثواب، وهو شهر للتعبد والخير، يرسم البسمة على وجوه أطفال الأسر المحتاجة، والايتام والأرامل، ويوفر لهم جزءا من مستلزمات العيش، في ظل عجز عديد من الأفراد والأسر الفقراء عن توفير أدنى متطلبات العيش، جراء ارتفاع الأسعار، وقلة الحيلة في توفير المال لتغطية شراء ما يحتاجونه.
الأربعينية (أم علي- اسم مستعار)، قالت إنها تعيش مع أطفالها طوال العام على ما تيسر مما يجود به المحسنون، لافتة إلى أن أفضل أوضاعهم في الاكتفاء نسبيا بالطعام والشراب وبعض المصاريف، تكون في رمضان، وهو شهر يختلف عن بقية شهور العام، فالمساعدات تكثر فيه.
وأشارت السيدة التي تعيل أسرة كبيرة، أن طرود الخير بما تحتويه من مواد تموينية، أو طعام جاهز أحيانا، تحقق لنا جزءا يلبي حاجاتنا في هذا الشهر، لكنها تضيف بأسى، أن عمل بعض الجمعيات الخيرة التي توصل إليهم المعونات، يكون فوضويا.
وتلفت إلى أن هذه الجمعيات تتخبط في عملها بتكرار بعض الأسماء وحرمان أخرى، من ناحية إدارية، ومن ناحية أخرى بسبب تدخل آخرين لحرف بوصلة عملها الإنساني والعدالة في التوزيع، ولغياب قواعد بيانات تكشف عمن نال المساعدة ومن لم ينلها.
(أم خالد- اسم مستعار)، وهي من منطقة المشارع في اللواء، تقول إننا "نأكل اللحوم فقط في رمضان، وهذا شهر سعدنا، إذ طوال العام، لا نجد اللحم، وقد يقدمه لها فاعل خير في العام مرة أو مرتين، وأحيانا لا".
ولفتت هذه السيدة، إلى أنها وعائلتها، ينتظرون الشهر الفضيل للحصول على كسوة العيد التي توزعها جمعيات خيرية وبعض المحسنين، مشيرة إلى أن ما تقدمه الجهات الخيرية، تخفف وطأة الضغط النفسي الذي يعاني منه أرباب الأسر الفقيرة، وغيرهم من شرائح الفقراء في اللواء، ممن لا يمكنهم توفير لقمة العيش لابنهائهم كعائلات الأيتام.
ولفتت إلى أنه برغم ترقبنا لمعونات هذا الشهر الفضيل، إلا أن هناك عقبات باتت تواجهنا، وأحيانا لا نحصل على أي مساعدة، وإن حصلنا فإن ما نحصل عليه لا يغطي الجزء البسيط من حاجاتنا، بسبب عدم انصاف بعض الجمعيات توزيع المعونات، داعية الجهات الرسمية إلى وضع آلية تنظم عمل لهذه الجمعيات ومراقبتها.
(أم محمد- اسم مستعار)، تقول إنها تعاني من ضيق الحال، ولا دخل لأسرتها، وهي تعيش على المساعدات لإعالة أبنائها، لافتة إلى "أن الأوضاع في رمضان، أفضل منها بقية شهر العام، ففي هذا الشهر تحصل على مساعدات من أكثر من جهة"، مؤكدة أن ذلك يبهج أطفالها وينشر السعادة والبهجة بين أفراد عائلتها، بخاصة لحظة وصول المساعدات إليهم"، مبينة أن معاني المحبة والتآخي بين أبناء المجتمع، تظهر جليا في هذا الشهر الفضيل.
إلى ذلك، أشارت رئيسة جمعية تلال المنشية تهاني الشحيمات، إلى أن رمضان المبارك، نافذة أمل للأسر الفقيرة التي تبحث عما يعينها على قضاء أيامها بكرامة، بعيدا عن العوز، لافتة إلى أننا نأمل زيادة حجم المساعدات لكي تكون هذه فرصة لأسر كثيرة تعاني، لكن لا تنطبق عليها شروط الحصول على المعونات، من مديريات التنمية أو صندوق المعونة الوطنية أو أي غيرها من الجهات.
وبينت أن الجمعيات تعتمد في الحصول على البيانات المتعلقة بالمحتاجين من المجتمع المحلي ومديرية التنمية الاجتماعية والجمعيات، لكن الشحيمات لفتت إلى أن هناك فقراء قد لا تكون مديرية التنمية الاجتماعية أدرجت أسماءهم على كشوفاتها، مع أنهم يحتاجون للمساعدة، ما يتطلب من الجمعية أن تقدم لهم المساعدة.
وقال الناشط الاجتماعي خالد العربي، إن تخفيف معاناة الآخرين ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال والأرامل والأيتام بمساعدتهم، مما يحث عليه ديننا الحنيف في كل الأوقات، وفي شهر رمضان خصوصية كبيرة لعون الفقراء، فالمساعدات العينية والنقدية تزداد خلال هذا الشهر، فهو شهر الخير والبركة.

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