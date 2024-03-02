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سمات وآثار والتخلص مطلوب

3/2/2024 11:16:36 PM
(MENAFN- Al Watan) تتسم الشخصيات المتطرفة دينيا ودنيويا بأقوال وأفعال لا يخطئها من له باع في الاطلاع على خفاياها وخباياها، وربما أكون من الذين كتبوا عن ذلك كثيرا، بطريقة مباشرة أو بالتلميح من طرف خفي، وفي مقالي هنا لا أدري لماذا وجدتني محتاجا للتعريج من جديد على ما أعتقد أنه فاتني تدوينه، أو ربما أن الواقع فرضه علي لأكتب عنه مرة أخرى.
لعل من أبرز سمات المتطرفين عشقهم البالغ في بث الخوف في النفوس، وترويع الخلق، والحديث المكثف عن الموت، وعلامات القيامة، والنار وانتظارها لأهلها، واستماتتهم في التأكيد على أن كل حوادث الدنيا المؤلمة خلفها مؤامرات ودسائس ومكائد غربية؛ ومن سماتهم أيضا عدم الاعتماد فيما يدعونه من معارف إلا على الأمزجة الشخصية، مع إهمال مقصود لحجج من لم يوافق أفكارهم وتطلعاتهم ومعتقداتهم، وبعدهم تمام البعد عن التأمل في الواقع، فضلا عن عدم الإبداع في التعامل مع محدثات الحياة؛ وحكاياتهم مع من يحكمونهم معروفة، ومبنية دائما على أن الحكام إن لم يكونوا كفرة، فهم للكفر والكفار أقرب، فهم في زعمهم يقودون المجتمعات إلى الجهل والجاهلية، ويعتمدون في زيفهم على مقولات سياسية تطفح بمصادرة الآراء، وادعاء الحق، مع الطعن في الصادقين، والتنقيص من المخلصين؛ ومن سماتهم الملحوظة والمفضوحة عدم إيمانهم بالحوار مع الآخر، ولا بحرية الدين ولا التدين، وقائمة السمات أكبر وأطول من هذا كله.
آثار التطرف خطيرة، وبالذات على الحياة الاجتماعية؛ فالقدرات الذهنية المعطلة سبب مباشر في الركود، ومؤخرة للإنتاج، ودافعة للخلف والتخلف، وباب للعنف والصراع والعداء، وإتلاف العقل بل والحياة؛ ومن هنا كان لا بد من التفكير الجاد في كيفية الخروج العاجل من هذه الأزمات، والبداية تكون بالوقوف عند المسببات، ثم تجفيف المنابع، وتتبع الجذور، وهذه مهام الجهات الرسمية، مع مؤسسات المجتمع المدني، ومعهما كل صاحب علم أو خبرة أو حب للاعتدال والوسطية والتوازن الحياتي العام؛ ومن المكرر الجميل قول الشيخ ابن رجب الحنبلي في كتاب (جامع العلوم والحكم)، عند شرحه لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ((لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا..))، يقول رحمه الله: ((لما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين، وكثر تفرقهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا، وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه، مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه؛ فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه، فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى، أو الإلف، أو العادة..))؛ وهو ما يؤكد حاجة زمننا اليوم للمعتدلين في الاعتقاد وفي المواقف، وللذين لا يجنحون إلا للاستيعاب والتعامل بالحسنى والإحسان، وللذين يمقتون الجفوة والفجوة، وللذين يحترمون الآخرين في الخفاء والعلن.

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