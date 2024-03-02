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معلقة 45

3/2/2024 11:16:36 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم برنامج ((معلقة 45)) بعد أن لاقى اهتماما كبيرا في الوسط الثقافي وجماهيرية بين محبي الشعر.
ويمكننا أن نقول إنه مهما تباينت الآراء التي تناولت البرنامج، الذي انطلق موسمه الأول في 2023 تحت إشراف هيئة الأدب والنشر بالتزامن مع مبادرة ((عام الشعر العربي)) وضمن سلسلة من الفعاليات والملتقيات الشعرية التي نظمتها الهيئات والجمعيات والقنوات الثقافية على مدار العام، إلا أنه سيبقى علامة فارقة في إعادة الشعر لمكانته التاريخية وحضوره كمنتج استثنائي يميز الثقافة العربية. بداية من استلهام المعلقات في عنوان البرنامج وتداول التأريخ العربي بما يحمله من خصوصية.
كما لا أبالغ إن قلت إن حالة التنوع التي تميز بها البرنامج كانت إضافة فلسفية عميقة شرحت بشكل غير مباشر روح الشعر التي بطبيعتها تتماهى مع الاختلاف، وتحتفي بالتناقضات وتشتغل في المستوى الجمالي على المألوف والعادي فتحوله إلى إبداعي.
الشعراء المشاركون في البرنامج كانوا أحد عناوين التنوع سواء من حيث تصنيفهم ضمن فئات الشعر، وهذا بلا شك دليل على ثراء الشعر العربي وأصالة مصدره وانعتاقه من الجمود والتقليدية. أو حتى من حيث اختلاف الأقطار التي ينتمون إليها مما يقدم صورة بانورامية للتجربة الشعرية العربية في كل أرض تتحدث اللغة العربية ويسكنها العربي بكل ما استحدثه وعيه، وبكل ما شكل إدراكه المعاصر من قضايا إنسانية وتوجهات ثقافية.
بقي أن نقول إن البرنامج كتجربة ثقافية وإعلامية بحاجة لدراسة كل الأطروحات النقدية بشأنه، لتحسين الفكرة ربما أو لتلافي الأخطاء في التجارب المستقبلية المشابهة.
ختاما.. ربما يتباطأ إيقاع الشعر فلا يجاري العصر المتسارع، وربما في منعطفات كثيرة يصير إلى عزلة وفراغ، لكنه يظل دائما متكئا على وجوده التاريخي المتجذر في الهوية. وإذا ما حاولنا بشكل ما جغرفة الإبداع اعتمادا على الريادة في كل فن، فإنه وكما يصنع الأدب في روسيا، والفلسفة في ألمانيا، والموسيقى في النمسا، يمكننا أن نقول إن الشعر كان وما زال صنعة العرب وعروتهم الوثقى، وأجد أن العناية بإبراز هذا الجانب هي طريقة لتطوير الفعل النقدي وما يؤول إليه من تحولات فلسفية عبر الزمن. كما أنه إضافة حقيقية لحالة الاتصال الحضاري الإنساني.

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