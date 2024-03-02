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الديانة بين الطبيعي والنظري 1 - 2

3/2/2024 11:16:36 PM
(MENAFN- Al Watan) سنحاول النظر للحركات الدينية من خلال تصورين للدين، فهناك الدين الطبيعي الذي يوجد مع الانسان في صراعه القلق مع قوى الطبيعة (أمراض، زلازل....) وهناك الدين النظري/الأيديولوجي، الذي يتربى عليه الإنسان وفق منطلقات ثقافية تخص السلطة والمجتمع وتطورهما في سلم الحضارة والمدنية، لنجد أن الدين الطبيعي يكاد أن يكون فطرياً بين جميع البشر، وأقصد بالفطري أنه ضمن نوازع الإنسان للبقاء وعلى رأسها (الخوف) ولهذا نجد الإنسان القديم قد أعطى الرعد والبرق من التصورات الناتجة عن غريزة (الخوف) ما لم يعطها الإنسان الحديث الذي صنع رعده وبرقه داخل المختبر ليكتشف أنه مجرد تفريغ للشحنات الكهربائية فكبح من خطرها عبر (مانعة الصواعق) على المنازل ــــــ قاومت الكنيسة هذه الفكرة بالتحريم حتى انتشرت بين الناس وثبت نجاعتها فاعتمدتها ضمن مبانيها الدينية ـــــ ولهذا فالدين الطبيعي هو الدين الذي يحتاجه الإنسان أمام سؤاله الأعظم (سؤال الموت والمصير)، علماً بأن هناك قبائل بدائية لا يوجد عندها هذا السؤال ولا تنظر له بهذا المستوى من القلق، والسبب ــــــ من وجهة نظري ـــــ أن سؤالها الحضاري متخلف جداً إلى حد اقترابها من حياة النياندرتال وإن اختلفت عنه جينياً.
أعود للحركات الدينية فأوضح أن لا علاقة لها ولا ارتباط بالدين الطبيعي بل هي صناعة سلطوية ناتجه من الدين النظري/الأيديولوجي الذي يبني قاعدته على أرضية الدين الطبيعي، وهنا أصدم القارئ بعبارة أقصد بها الجانب الخاص بعلم الاجتماع الديني وليس الجانب العقائدي الخاص بالكهنوت في التكفير واستباحة دم البشر لأسباب أيديولوجية.... فأقول: إن دين حسن البنا يختلف عن دين علي عبدالرازق فدين حسن البنا الأيديولوجي تجاه الخلافة (خارج التاريخ) ودين علي عبدالرازق (داخل التاريخ) ولكي أعالج صدمة اختلاف (الدين) فسأضرب مثال على عجل: لو قلت لشخص مسلم من بادية الصحراء الكبرى في الشمال الأفريقي: ما الذي (تدين به أمام الله) في مسألة التوحيد: فجاوبني بشكل فطري بقراءة (سورة الإخلاص) بينما شخص في حاضرة الشام قد يعتمد المخرجات النظرية المرتبطة بعلم الكلام زمن العباسيين ومن جاء بعدهم ليبدأ في تفصيل (أنواع التوحيد إلى ثلاثة مع خلاف بين الأشاعرة وابن تيمية في توصيف هذه الثلاثة ومآلاتها) كما حصل الخلاف بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم في تفاصيل (أركان الإسلام) ما بين ولاية وعدل ووعد ووعيد بخلاف ما نعرفه عن حديث ابن عمر برواية البخاري (بني الإسلام على خمس....)، كل هذا لأوضح المقصود باختلاف (الدين) النظري/الأيديولوجي، دون الدخول في الجانب الخاص بالكهنوت الذي تحررت منه الحضارة الإنسانية ولم تعد تخضع له كما كانت في أوروبا زمن (محاكم التفتيش وحرق البشر.... ) لهيمنة رجال الكهنوت على الحياة العامة، وهنا (مربط الفرس) في وجود الحركات الدينية، فكل الناس ـــ تقريباً ــــ تعيش تحت معطيات (الدين الطبيعي) في طقوسها وشعائرها (الخاصة) ولهذا نجد في بعض مدن الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رفيعاً للكوزموبوليتية وما فيها من تعدد الديانات بشكل يثير الإعجاب والتحدي في مسألة (قبول التعددية) دون الوقوع في عيوب الديمقراطية الغربية ــــ التي نتفهمها ــــــ وما يصاحبها من (غوغائية/مظاهرات أناركية تحت مسميات مختلفة/بيئة، مناخ، تغذية، إنجاب، تربية، طاقة، دين، طائفة، جنس.... الخ) ولهذا فالعقلاء يدركون أن لكل شعب مزدهر ساسة يقودونه بهرولة الرامل وفق تراكمه الحضاري الخاص به سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، متجنبين عجلة المنبت (لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع) ونموذجها العسكريتاريا العربية التي جعلت العوام/ الدهماء يخلطون ما بين انقلاباتها وبين (القومية العربية) التي عاشها ناصيف اليازجي (ولد 1800) وارتحل في سبيلها أمين الريحاني بين ملوك العرب (ولد 1876) وأنضجها فكرياً ساطع الحصري (ولد 1880) باعتباره منظراً رشيداً (للقومية العربية) ووزير تربية مخلص ومستشاراً لجامعة الدول العربية، وما بين (العسكريتاريا الانقلابية) باسم قومية أو دين، منذ دكتاتورية عبدالناصر مروراً بالقذافي وصدام، وصولاً للعسكريتاري المتأخر المنقلب باسم الإسلام المشير عمر البشير.
الدين الطبيعي ينمو (داخل التاريخ) ويتكيف مع الجغرافيا، وما يحصل عليه من تشوهات من خلال الدين النظري/الأيديولوجي على شكل أطروحات (خارج التاريخ) قد تنجح في فرض واقع (مؤقت) لكنه غير دائم ولا يمكن بناء تراكم حضاري عليه وانعكاساته على الدين الطبيعي ضارة جداً ورهانه قمعي استبدادي ونموذجه الأبرز حالياً (الخمينية/الأيديولوجية) والتي قد يعيدها إلى طبيعتها التاريخية صعوبة معطياتها (اللاتاريخية) فيما لو غامرت في السير بدينها النظري إلى أقصاه الأيديولوجي، ولكنها تدري بخطر ذلك، لأنها ستكون أقرب لفتاوى داعش (فتوى قتل سلمان رشدي)، ومهما توهم المراقب صدق (حماسها الثوري الأيديولوجي) فهي أقرب لرعاية المصلحة القومية الفارسية من الاستجابة للدين النظري/الأيديولوجي في (ولاية الفقيه).

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