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النيو مكارثيّة تُزَعْزِع القَرْنَ الأميركيّ

3/2/2024 11:16:36 PM
(MENAFN- Al Watan) إذا ما أخذنا برأي الفيلسوفة الأميركيّة اليهوديّة جوديث باتلر: "في زمننا، ونحن على وشك الدخول في حقبة ما بعد الزَّمن، وربّما ما بعد الإنسان، كم يبدو كاريكاتوريّاً مصطلح "الساميّة" أو "مُعاداة الساميّة"، كما لو أنّ آدم خُلِقَ نصفَيْن: نصفٌ لليهود ونصفٌ للآخرين، أقول للقادة الأميركيّين لا أتصوّر، في حال من الأحوال، أنّ الله ألقى بنا على هذه الأرض لنكون كذلك".
للتوّ استعادت الفيلسوفة باتلر ما قاله الحاخام آرون كوهين من أنّ الصهيونيّة أقامت جداراً من النار بين اليهود والآخرين..
لدى تقديم المجلَّد الأوّل من كتابه "الديمقراطيّة في أميركا" (1835)، لم يكتفِ الكاتب الفرنسي ألكسي دو توكفيل بوصف الدستور الأميركي بـ "الإنجيل الخامس"، فرأى فيه "التوراة"، موحياً بأنّ الولايات المتّحدة "دولة فوق التاريخ".
السبب الفلسفي لذلك كونها تشكّل الخلاص للعالَم ما دامت تضمّ ثقافاتٍ وإثنيّاتٍ من كلّ الدنيا، ومن كلّ الأزمنة. ولكنْ هل هذه فعلاً نظرة الأميركيّين إلى أميركا ليأخذوا بكلام دو توكفيل "الديمقراطيّة مثل أولاد الأزقّة تربّي نفسها بنفسها"؟ عقب إلقاء القنبلة الذريّة على هيروشيما قال الجنرال دوغلاس ماك آرثر، بطل الباسيفيك، "الآن بدأت صناعةُ التاريخ".
وكان توماس جيفرسون، الرئيس الثالث للولايات المتّحدة قد قال إنّه حين يقرأ تلك النصوص التي شارك في صَوْغِها، يَستشعر دبيب الملائكة بين الكلمات. في وقتٍ لاحق جدّاً قالت النجمة الهوليووديّة جين فوندا في ذروة الحرب الفيتناميّة.. "لكنّني لا أستشعر سوى الانفجارات، الانفجارات الدمويّة بين الكلمات".
فوق التاريخ ... فوق البشريّة
إمبراطوريّة فوق التاريخ أم فوق البشريّة؟ إذا كانت كذلك.. أَلا يُفترَض جدليّاً أن تكون بمفاهيم فلسفيّة وأخلاقيّة بعيدة عن المفاهيم الكلاسيكيّة التي تشكّلت عبر تشابُك الأزمنة؟
ما حدث أنّ الأميركيّين الذين ترعرعوا على ثقافة الدمّ وإبادة الهنود الحمر، كما كَتبت توني موريسون، الزنجيّة الحائزة على جائزة نوبل للآداب، أبدتْ خشيتها من أن يكون "بقاؤنا رَهْناً بإزالة الآخرين".... حاذرت القول "إنّه المفهوم التلموديّ للعالَم.. أيّها السادة".
أكثر من ذلك. إذا كان ميلتون فريدمان، الحائز على نوبل في الاقتصاد، وصاحب نظريّة "النقدويّة" التي أَخذ بها كلٌّ من رونالد ريغان ومارغريت تاتشر، قد تحدَّث عن "عبقريّة المال" ودَوره في تمكين الولايات المتّحدة من أن تكون "على رأس العالَم"، فقد كتبتِ العالِمة السوسيولوجيّة جاكي سميث عن "عبقريّة التفاعُل"، لتُلاحِظ أنّ "مَن يزور مدينة نيويورك، أو وادي السيليكون، أو البيفرلي هيلز، لا بدّ من أن يرى كلّ العالَم هناك. هذا هو السبب في كون أميركا "البوّابة الكبرى" للانتقال إلى رؤيا أخرى لمُستقبل الخليقة"، لتُضيفَ ضاحكةً: "هنا لا على سطح المرّيخ".
لكنّ سميث إيّاها، المُختصّة في الاقتصاد السياسي، والمنظّمات العابرة للحدود، ترى المشكلة في "الأشباح الذين يحكمون أميركا"، لتضيف لم يَعُد هناك من رغبةٍ في السماء لإرسال أنبياء لتوجيهنا كيف يُفترض أن نكون. الواقع أنّنا بحاجة إلى رجال يُدرِكون ما معنى "الاختلاف الخلّاق"، لا أن نمضي في نظريّة "الالتباس الخلّاق"، وحيث الخلْط العشوائي بين "ثقافة الإنسان وثقافة الأشياء".
تساءلت "ما الحاجة إلى الأساطيل وإلى القواعد العسكريّة لنكون في كلّ مكان من الكرة الأرضيّة؟.. بالشبكة العنكبوتيّة غَزَوْنا كلّ المُجتمعات، كذلك بالجينز والروك أند رول، وحتّى بالهوت دوغ"، مُذكِّرة بقول الباحثة الفرنسيّة في الشؤون السوفياتيّة (والروسيّة) هيلين كارير دانكوس "لم تكُن الولايات المتّحدة بحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة لتفكيك الإمبراطوريّة السوفياتيّة. سيجارة مارلبورو بين شفتَيْ مارلين مونرو، أو مادونا، كانت كافية لذلك"!
عودةٌ إلى جوديث باتلر التي تُشير إلى "نقطة ضعفنا القاتلة، أن نكون إمبراطوريّة كسائر الإمبراطوريّات الأخرى. في هذه الحال، لا بدّ أن يكون غروبها كما غروب الإمبراطوريّات الأخرى؛ ومع اعتبار أنّ العديد من ساستِنا قد أبدوا انبهارهم بالنموذج الروماني: مبنى الكابيتول، وتسمية الكابيتول التي استوحاها توماس جيفرسون من مَعبد جوبيتير القائم في 'كابيتولين هيل'، وهي إحدى تلال روما السبع".
ولكن كان على جون بولتون (رجل الأدغال كما وصفته أنجيلا ديفيس) أن يقول "هذه هي البشريّة منذ آدم. لا مكان هناك إلّا لمَن يَحمل العصا. بطبيعة الحال العصا الغليظة، وإلّا كنّا رأينا جوزف ستالين أو أبا بكر البغدادي يختال على أرصفة لاس فيغاس".
أمّا زبغنيو بريجنسكي، فقد عقّب على كلام الرئيس جورج بوش الأبّ "الآن نظام عالَمي جديد"، إثر سقوط الاتّحاد السوفياتي (وسقوط عالَم يالطا) بالقول.. "بل إنّها الفوضى العالميّة الجديدة"، مُعتبِراً أنّ بالإمكان التخلّي كليّاً عن سياسات الاستقطاب وصراعاته، سواء كان أحاديّاً أم ثنائيّاً أم ثلاثيّاً، بإعادة هَيْكَلة العلاقات الدوليّة لتكون عناوين القرن بعيدة عمّا "تتفوّه به الأحذية الثقيلة، إنْ بلغة الحرائق أو بلغة الوحول".
كلّ هذا لننتقل إلى الشرق الأوسط، على أنّه منطقة البدايات ومنطقة النهايات (آرنولد توينبي)، بعدما لاحَظ هيرودوت، منذ 2500 عام، وقوعه على خطّ الزلازل. ثمّة دول تقرأ التاريخ، وحتّى الأحداث، بعيون عرجاء، من دون أن تُدرِك ألّا مجال للاستعادة الجيوسياسيّة أو الجيوستراتيجيّة للإمبراطوريّات التي أُهيل عليها الكثير من التراب أو الرماد. متى توقّفت القوى العظمى عن اللّعب بالصراعات الإقليميّة، الصراعات العبثيّة للمضيّ إلى أبعد مدى، في سياسات الاستنزاف والاحتواء؟
لا أحد من العرب ضدّ الولايات المتّحدة. ملايين العرب هاجروا إلى هناك.. وملايين أخرى تتمنّى اللّحاق بهم. أسلوب الحياة الأميركي (Lifestyle) بات جزءاً من يوميّاتنا، وحتّى جزءاً ديناميكيّاً من ثقافتنا. المشكلة تُختزَل بكلمة واحدة، كلمة تتقيّأ الدمّ (جدعون ليفي دعا إلى التوقُّف عن صناعة الجماجم): إنّها إسرائيل.
وديعة أميركيّة لا إلهيّة
بمُنتهى البساطة، ربّما بمُنتهى السذاجة، سؤالنا ألَم يكُن بإمكان الولايات المتّحدة فَرْض تسوية عادلة للقضيّة الفلسطينيّة، وكنّا شهوداً على ما فَعَلَه الرئيس دوايت آيزنهاور، بطل النورماندي، بكلٍّ من دافيد بن غوريون وموشي دايان (شتّان بين الاثنَيْن وبنيامين نتنياهو ويوآف غالانت) حين أمرهُما بالانسحاب من شبه جزيرة سيناء في العام 1956؟ أيضاً، ما العائق دون الإدارات المُتعاقبة منذ العام 1967 وإرغام إسرائيل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242؛ لنتوقّف عند قول المؤرِّخ الفرنسي المعروف إيمانويل تود من أنّ الساسة في إسرائيل حَوّلوا دولتهم من وديعة إلهيّة، كما كان يفاخر تيودور هرتزل، إلى وديعة أميركيّة.
إدوارد سعيد رأى منذ ثلاثة عقود، أنّ قوّة المسيحيّين الصهيونيّين تزداد تأثيراً على مراكز القوّة في الولايات المتّحدة، حتّى لتتجاوز قوّة اللّوبي اليهودي (آيباك) الذي وَاجَهَ تصدُّعاً لافتاً على خلفيّة الحرب في غزّة.
هذا ما صنعه البيوريتانز (الطهرانيّون) الذين اضطرّوا للهجرة من إنكلترا إلى العالَم الجديد في النصف الثاني من القرن السابع عشر، بحمولة توراتيّة تمَّ تسويقها ببراعة داخل مُجتمع في طور التشكُّل ليتّهمهم القسّ برنارد إيرفنغ بـ "مُحاولة تدمير المسيحيّة في البلاد"." هؤلاء قالوا بالتماهي اللّاهوتي والتاريخي بين خروجهم من بطش الملك جيمس وخروج العبريّين من بطش الفرعون".
هكذا تمكّنوا من اختراق اللّاوعي داخل الجماعات على أنواعها، لنُشاهد ولايات أميركيّة مثل كونيكتيكت ونيوجيرسي، وهي تأخذ بالنَّسق العبريّ في تركيب، وفي أداء السلطة، كما أنّ أوّل أطروحة دكتوراه في جامعة هارفرد في العام 1642، كانت بعنوان "العبريّة اللّغة الأمّ"، وأوّل كِتاب صدر كان "المزامير" وأوّل مجلّة كانت "اليهودي"، حتّى أنّ أولى المستوطنات على أرض فلسطين أقامها مسيحيّون صهيونيّون في العام 1850 بتمويلٍ من رجال أعمال أميركيّين.
في يوميّاته، كتبَ تيودور هرتزل في "مؤتمر بازل في العام 1897، وُلدت الدولة اليهوديّة، لكنّ الكنيسة البروتستانتيّة أطلقت الصهيونيّة كحركةٍ سياسيّة قَبل ذلك بنحو 300 سنة من انعقاد المؤتمر (قبل البيوريتانز)"، لتَكتب بيان نويهض "إنّ اليهود كانوا آخر مَن اكتشفوا الصهيونيّة في أوروبا".
مُعاداة الساميّة، أي مُعاداة اليهود، وُلدت في القارّة العجوز. لا شكّ أنّ اليهود واجهوا الكثير من الآلام في بعض بلدان القارّة. لم تكُن هذه حالتهم في البلدان العربيّة إلّا بعد اندلاع الأحداث على الأرض الفلسطينيّة. اليهود في الأندلس، لمَن يَعرف أيّ دور لاهوتي، وحتّى سياسي لموسى بن ميمون، شَغلوا مواقع محوريّة في البلاط، كما في الدواوين، ليحملهم العرب على ظهورهم وينقذونهم من مَحاكم التفتيش التي أنشأها فرديناند الثاني وإيزابيلّلا. إبّان انعقاد مؤتمر مدريد حول السلام في الشرق الأوسط، خريف العام 1991، التقيتُ كولونيلاً سابقاً في جيش الجنرال فرنشيسكو فرانكو، أكّد لي أنّه من أصلٍ عربيّ، وأطلعني على بطاقة هويّته. اسم العائلة "ميديني"، أيّ "محيي الدّين"، ليُفاجئني بالقول "الحضور اليهودي في البلاط الأندلسي كان من التأثير بحيث قال لي أبي، وكان أستاذاً للتاريخ في إحدى الجامعات.. لولا إيزابيلّلا لَبويِع يهوديٌّ خليفةً على المُسلمين".
لننتقل إلى الخدعة الكبرى. التسويق المنهجي للمُحاكاة بين "مُعاداة الساميّة"، والسياسات الإسرائيليّة، بعيداً عن الحدّ الأدنى من العقلانيّة في التفريق بين الحالتَيْن. أمامنا ردَّدَ محمود درويش ساخراً ومُستهجِناً: "كلّ مَن لا يعجبه أحمر الشفاه الذي كانت تستخدمه غولدا مئير، فهو مُعادٍ للساميّة". ولكن لماذا لم يتجرّأ أحدٌ على التنديد بوصف توماس فريدمان لبنيامين نتنياهو بأنّه أبشع سياسي في تاريخ اليهود؟
المحرقة الفلسطينيّة
الشعار إيّاه جرى توظيفه على نحوٍ عاصف خلال الحرب في غزّة. ممنوعٌ على أيٍّ كان في العالَم الغربي الاعتراض، ولو برؤوس الأصابع، على "المحرقة الفلسطينيّة" التي فاقت بهمجيّتها "المحرقة اليهوديّة"؛ لكنّها الأرمادا الإعلاميّة التي تَصِل، ولَو عنوة، إلى كلّ الأسماع، وإلى كلّ العيون. عشرات الشخصيّات الأميركيّة أُقصيت من مواقعها لوقوفها إلى جانب الضحايا، مع أنّ المواقف الاعتراضيّة اخترقَت حتّى وزارة الخارجيّة، وحتّى وكالة الاستخبارات المركزيّة.
الحجارة.. "حجارة يهوه" كما وَصَفَتْها المؤرِّخة اليهوديّة الأميركيّة آفيفا تشومسكي، وصلتْ إلى رئيسة جامعة هارفرد لتسأل: "أيّ هيروشيما الآن حين يكون هناك مَن يفتك بالروح الأميركيّة؟!".
التهديد بالقتل
بتهمة الترويج لمُعاداة الساميّة، طلبَ 74 مشرّعاً إقالة كلودين غاي، أوّل إمرأة، وأوّل سوداء، تتولّى هذا المنصب. المُطالَبة حدثت إثر جلسة استماع مُلتبِسة في الكونغرس حول استشراء عدوى" مُعاداة الساميّة" في حَرَمِ الجامعة. لكنّ رسالةً موقّعة من مئات الأساتذة والطَّلبة حالت في البداية دون طرْدها. بعد أسابيع نَشرت غاي مقالة في "النيويورك تايمز" حملت فيها على "الغوغائيّين والانتهازيّين الذين أرغموني على التنحّي".. لتُضيف "لقد طُعنت في شخصي وذكائي بإشاعة الشكوك حول عدم التزامي بمُعاداة الساميّة، بعدما ضجّ بريدي بالشتائم والذمّ إلى حدّ تهديدي بالقتل".
غاي اتَّهمت أصحاب الحملة بـ "تقويض المُثل التي ظلّت تبعث الروح في جامعة هارفرد منذ تأسيسها، أي التميُّز والانفتاح والاستقلاليّة والحقيقة". على صفحتها كتبتْ "أيّ أميركا حين يتولّى الأشرارُ اغتيالَ العقل فينا؟!".
أساتذة وطلّاب جامعيّون تجرّؤوا ظ " كشكلٍ قاتلٍ من أشكال البربريّة التي تُهدِّد بتدمير الأدمغة كأساسٍ في قيام "أميركا العظمى". إنّها "هارفرد المقدَّسة"، كما وَصَفَها ذات يوم جون شتاينبك صاحب "عناقيد الغضب"، لأنّ منها تعالت الأصوات للحدّ من الآلام التي يُعاني منها "مواطنو العراء" أو "مواطنو الأرصفة"، حين يعاملون كما أكياس القمامة، فيما قال أحد رؤسائها لورنس سامرز (2001 - 2006) "إنّ السماء تبعث إلينا بالأدمغة، ونحن نقوم بتشغيلها".
2500أستاذ و25000 طالِب. منها خَرَجَ 8 رؤساء أميركيّين، و79 من حَمَلَةِ جائزة نوبل، إذْ تأسّست في العام 1636. فقد قاد جورج واشنطن من حَرَمِها حربَ الاستقلال ضدّ الإنكليز، كما اختبأ فيها لمدّة 45 يوماً حين حاصَر المُستعمِرون مدينة كامبردج حيث مقرّ الجامعة. والطريف هنا أنّ محكمة ماساشوستس أجازت تأسيسها، مُعلِّلةً ذلك بالخشية من "أن يُصبح خدّام الكنائس أُميّين عندما يُصبح الخدّام الحاليّون تحت التراب"، لتتحوّل هارفرد إلى العلمانيّة في القرن الثامن عشر.
وكانت سالي كورنبلوث، رئيسة "معهد ماساشوستس للتكنولوجيا"، قد أُرغمت على الاستقالة بالدعوى ذاتها، وكذلك رئيسة جامعة بنسلفانيا ليز ماغيل.
النيو مكارثيّة لم تتوقّف هنا. ثمّة مَن يَصف ما يَحدث حاليّاً بأشبه ما يكون بـ "مُطاردة الساحرات". الأستاذ السابق في جامعة برنستون روبرت همفري قال: "مَن يقفل الأدمغة في أميركا، إنّما يعمل لتقويض أيّ أثر للحياة فيها"، ليتوجَّه إلى الكونغرس بالسؤال: "مَن منكم مَعنيّ بموت الزمن في أميركا؟"، مُعتبراً "أنّ من الضروري أن نهيل التراب أكثر فأكثر على ضريح السناتور جوزف مكارثي، لا أن ننبش عظامه".
وكان هذا السناتور الجمهوري الذي وَصَفَهُ راي برادبري، مؤلِّف رواية "فهرنهايت 451" بـ "الرجل الآتي من عالَم القِردة"، قد أَطلق في بداية الخمسينيّات من القرن المنصرم حملةً ضدّ مَن اعتبرهم عُملاء للشيوعيّة التي رأى فيها "الإيديولوجيا التي تجرّنا بالحبال إلى الجحيم".
بطبيعة الحال، استغلّ المناخات التي سادت مع اندلاع الحرب الباردة، ليقول فيه ستانلي كوبريك، مُخرج "البرتقال الآلي"، "ذاك الذي يُريد أن يملأ رؤوسنا بالفحم الحَجري".
اللّافت هنا تحذير الكاتب الأميركي جيفري سان كلير من أن "نكون أمام النسخة الأميركيّة من أرخبيل الغولاغ"، وهو المُعتقل الستاليني الرهيب في سيبريا، وكان موضوع رواية ألكسندر سولجنتسين الشهيرة.
المكارثيّة التي طاوَلت شخصيّات يهوديّة بارزة (ربّما باعتبار أنّ كارل ماركس يهودي)، وكذلك شخصيّات أخرى لا علاقة لها بالماركسيّة، ولا بالاتّحاد السوفياتي، لكنّها كانت اعتراضيّة، بصورة أو بأخرى، على "هيستيريا السوق" أو على نَهجٍ ما في السلطة. من هؤلاء الضحايا جورج مارشال الذي أخرج أوروبا بمشروعه الشهير من الحطام؛ وألبرت آينشتاين الذي قال "أفهم العالَم، وأفهم التاريخ، كما يقول لي ذلك الرأس الذي على كتفي، لا كما يروق للأوثان"، وتشارلي شابلن الذي اعترضَ على "مكْنَنة الكائن البشري"، والكاتب آرثر ميلر، مؤلِّف "موت بائع متجوّل"، بانتقادٍ عاصف لنسق الحياة داخل المُجتمع الأميركي، وبرفْض "قطع رؤوس المثقّفين"، كذلك مارتن لوثر كينغ، وحيث يحقّ للأسود أن يَحلم بأن يكون إنساناً.
الآن يدعو الفيلسوفُ الإيطاليُّ جورجيو آغامبين الأميركيّين إلى "إقفال الباب في وجه ذلك التسونامي الأسود". لكنّنا نرى كيف أنّ العشرات، وربّما المئات في هوليوود، أو في وول ستريت، فضلاً عن الجامعات، يفقدون وظائفهم، لموقفهم من طوفان الدمّ بعدما كانت تهمة مُعاداة الساميّة قد سَحقت العديد من الفلاسفة والمفكّرين والشعراء والكتّاب في أوروبا.
روجيه غارودي، فيلسوف الأمل، حُكم عليه بالسجن الموقوف لمدّة 9 أشهر بسبب كتابه "الأساطير المؤسِّسة للسياسة الإسرائيليّة"، وكان قد رأى أنّ الغرب بحاجة إلى زلزالٍ في اللّاوعي، مُعتبراً أنّ الاحتضان الميكانيكي للقادة الإسرائيليّين، إنّما يُهدّد إسرائيل في الدرجة الأولى.
غارودي قال "لو تسنّى لهم أن يأكلوا لحمي لما تردّدوا في ذلك. لكنّهم تمكّنوا من دفني وأنا على قَيد الحياة"، سائلاً ما إذا كان من المنطقي أن يغسل الأوروبيّون أيديهم من الهولوكوست بدماء الفلسطينيّين ودموعهم؟!.
كلّ أثرٍ له حُذِف من موسوعة الفلاسفة. كُتبه أُحرقت في الساحات مثلما أُحرقت كتب ابن رشد. في الغرب لم يَعُد غارودي موجوداً حتّى في الذاكرة. وإذا كان باستطاعة المؤرِّخ الإسرائيلي شلومو صاند أن يكتب عن "اختراع الشعب اليهودي"، فقد اتّهم الفرنسي باسكال بونيفاس، مدير معهد العلاقات الدوليّة والاستراتيجيّة، بمُعاداة الساميّة لأنه وَضَع كتاباً بعنوان "هل بالإمكان انتقاد إسرائيل؟"، مُقارِناً بين آرييل شارون والسياسي النمساوي يورغ هايدر الذي أثنى على النازيّة كسبيلٍ لـ "الارتقاء إلى الإنسان الأعلى".
التهمة التي وُجِّهت إلى بونيفاس انتهت بإقالته من مَوقعه كمسؤول عن القضايا الاستراتيجيّة في الحزب الاشتراكي.
الفيلسوف اليهودي الفرنسي إدغار موران مَثُلَ أمام محكمةٍ باريسيّة في العام 2004 لأنّه كَتب في "اللّوموند" مقالةً انتقدَ فيها سياسة إسرائيل حيال الفلسطينيّين..
اللّافت هنا أنّ الفلاسفة والمُفكّرين الفرنسيّين والأوروبيّين لاذوا بالصمت حيال مأساة روجيه غارودي، إلى الحدّ الذي حملَ المفكّر الفرنسي اليهودي جاك آتالي (وكان مُستشاراً لدى فرنسوا ميتران) على أن يخلع ثياب الحاخام، ليقول "كان من الأفضل ألّا يُساقوا سيراً على الأقدام إلى المقبرة".
ولكنْ ألَم يقُل الصحافي والسياسي الفرنسي جان جاك سرفان شرايبر لدى مُناقشة كتابه "التحدّي الأميركي" (1967) بالتبعيّة لكلّ ما هو أميركي، مُستخدِماً تعبير "كونسورتيوم الآلهة" على الضفّة الأخرى من الأطلسي، إنْ في السياسة أو في الاقتصاد أو في الثقافة؟
لكنّ أميركا تَشهد حالةً من الاعتراض على النيومكارثيّة. اليهودي كينيث روث رأى فيها "الوباء الذي يُزَعْزِع القرنَ الأميركي"، ليُشير إلى "أنّ موت النّخبة يعني موت أميركا كدولة تألّقت بهذا النَّوع من البشر".
روث، الأستاذ في جامعة برنستون، وكان رئيساً لـ "هيومان رايتس ووتش" بين عامَيْ 1993 و2022، حُرِم من منحة دراسيّة في جامعة هارفرد حول حقوق الإنسان بسبب انتقاد المنظّمة للتنكيل الإسرائيلي بالفلسطينيّين.
أَكَلَةُ عقول البشر
وكان على السناتور بيرني ساندرز، وهو يهودي، أن يعترض على "تدنّي المُثل في بلادنا"، ليَستعيدَ قول روجيه غارودي حول حاجة الغرب إلى "زلزال في اللّاوعي"، تارِكاً للمفكّر الأميركي اليهودي نورمان فينكلشتاين التحذير من "أَكَلَة عقول البشر"... هؤلاء "الذين يحاولون عبثاً بعْثَ المكارثيّة؛ لكنّهم لَن يعثروا عليها حتّى في جهنّم"، ولكن ها هي تُبعث بقوّة، وحتّى في أروقة الكابيتول نفسها.
غريب أنّ الرئيس جو بايدن لم يُتّهم بـ "اللّاساميّة" حين رأى أنّ السياسات الإسرائيليّة الرّاهنة تُهدِّد "مستقبل الشعب اليهودي". كلام لا سابق له في تاريخ العلاقات بين واشنطن وتلّ أبيب. بطبيعة الحال، الرئيس الأميركي استندَ في كلامه إلى تقارير الأجهزة والسفارات الأميركيّة بخصوص التحوّلات التي تحدث في الرأي العامّ العالمي، بعدما كان توماس فريدمان قد لاحَظ "أنّ الخطر الذي يُهدِّد يهود إسرائيل هو... إسرائيل".
في هذه الحال، كسؤالٍ ساذج، هل يُلاحَق بنيامين نتنياهو، وايتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش بتهمة مُعاداة الساميّة، ما داموا يُعرِّضون الوجود اليهودي للخطر؟ لماذا يُتَّهم مَن ينتقد الإسرائيليّين باللّاساميّة، ولا يُتَّهم بذلك من يقتل العرب، وهُم ساميّون أيضاً؟ هنا نستعيد تلك المُفارَقة المُثيرة. روبرت أوبنهايمر، أبو القنبلة النوويّة الأميركيّة، كان من ضحايا المكارثيّة أيضاً لكون شقيقه كان شيوعيّاً، عقّب على ذلك بالقول "ذلك اليهوذا الذي يُعلِّق أميركا على الخشبة، إنّما يُعلِّق العالَم على الخشبة".
حين ظهرتِ المكارثيّة، كانت الشيوعيّة تلك الإيديولوجيا الأبوكاليبتيّة، كما وصفها جورج كينان، صاحب نظريّة "الاحتواء"، التي تُهدّد البنية الفلسفيّة، وحتّى البنية الوجوديّة، للغرب. هل العرب كذلك؟!
أوديسّه طويلة وشاقّة ومعقّدة. صدام حضارات، تبعاً لنظريّة صمويل هنتنغتون؟ إذاً... العودة إلى زمن قايين وهابيل.
*كاتب ومُحلِّل سياسي من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية افق

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