بدء حصاد بر السمراء بعد 5 أشهر

(MENAFN
- Al Watan) قبل نحو خمسة أشهر وتحديدا مع بداية شهر أكتوبر الماضي بدأ مزارعو منطقة نجران محافظاتها وقراها بنثر بذور القمح أو ((بر السمراء)) الذي تتميز المنطقة وتنفرد بزراعته داخل أراضيهم الزراعية بعد تهذيبها وحرثها.
وتشكلت وتشابكت السنابل التي اكتست بلون الصفار الذهبي يتوسطها المزارعون يجنون حصاد السنابل عبر حصادات حديثة، يتم تجميع السنابل داخلها لتنثر بذور القمح فوق مفارش أعدوها ووضعوها؛ لتحتضن أكوام القمح التي يقومون بجمعها داخل أكياس مخصصة بعد تنظيفها، ومن ثم تسويقها وبيعها على التجار وادخار العديد منها للاستخدام الشخصي، وتخزين ما يكفي لبدء نثر بذورها لموسم زراعي جديد.
ويتراوح سعر الكيس داخل المحلات التجارية بين الـ 280 ريالا و الـ 300 ريال، ويحرص الكثيرون على الحصول على المنتج الزراعي المعروف بجودته وقيمته الغذائية، حيث تعتبر سمراء نجران من أجود وأغلى أنواع البر، والتي صنفت من ضمن أفضل وأجود 13 منتجا زراعيا على مستوى المملكة، حسب تصنيف سفينة التذوق التابعة لمنظمة ((سلو فود)) العالمية للأغذية، ومن أشهر الأكلات النجرانية التي مكونها الرئيسي البر (الرقش واللحم ووفد السمن والعسل ووفد السمن والمحض ووفد المرق والحريكة والمرضوفة) والرقش من أفضل وأجود أنواع خبز البر.
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