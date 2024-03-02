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بدء حصاد بر السمراء بعد 5 أشهر

3/2/2024 11:16:36 PM
(MENAFN- Al Watan) قبل نحو خمسة أشهر وتحديدا مع بداية شهر أكتوبر الماضي بدأ مزارعو منطقة نجران محافظاتها وقراها بنثر بذور القمح أو ((بر السمراء)) الذي تتميز المنطقة وتنفرد بزراعته داخل أراضيهم الزراعية بعد تهذيبها وحرثها.
وتشكلت وتشابكت السنابل التي اكتست بلون الصفار الذهبي يتوسطها المزارعون يجنون حصاد السنابل عبر حصادات حديثة، يتم تجميع السنابل داخلها لتنثر بذور القمح فوق مفارش أعدوها ووضعوها؛ لتحتضن أكوام القمح التي يقومون بجمعها داخل أكياس مخصصة بعد تنظيفها، ومن ثم تسويقها وبيعها على التجار وادخار العديد منها للاستخدام الشخصي، وتخزين ما يكفي لبدء نثر بذورها لموسم زراعي جديد.
ويتراوح سعر الكيس داخل المحلات التجارية بين الـ 280 ريالا و الـ 300 ريال، ويحرص الكثيرون على الحصول على المنتج الزراعي المعروف بجودته وقيمته الغذائية، حيث تعتبر سمراء نجران من أجود وأغلى أنواع البر، والتي صنفت من ضمن أفضل وأجود 13 منتجا زراعيا على مستوى المملكة، حسب تصنيف سفينة التذوق التابعة لمنظمة ((سلو فود)) العالمية للأغذية، ومن أشهر الأكلات النجرانية التي مكونها الرئيسي البر (الرقش واللحم ووفد السمن والعسل ووفد السمن والمحض ووفد المرق والحريكة والمرضوفة) والرقش من أفضل وأجود أنواع خبز البر.

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