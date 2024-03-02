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أسعار الأغنام تشتعل قبل رمضان

3/2/2024 11:16:36 PM
(MENAFN- Al Watan) في مشهد وصفه تجار الأغنام بـ((الطبيعي))، شهدت أسعار الأغنام ارتفاعا كبيرا، إذ بلغ أقل سعر للخروف 2200 ريال، بينما تعالت أصوات المستهلكين بمطالبة الجهات المعنية بالتدخل، لإيقاف ما اعتبروه ((استغلالا)) يحدث كل عام مع اقتراب موسم رمضان، حيث يتلاعب تجار الأغنام بالأسعار، ويكون الضحية المستهلك.
زيادة الطلب
في جولة ميدانية لـ((الوطن)) بمسلخ سوق الأنعام المركزي في جدة، رصدت ارتفاع أسعار الأغنام بجميع أنواعها، بينما أرجع حمد الغامدي، أحد مرتادي السوق، ارتفاع الأسعار في حلقة الأغنام إلى زيادة الطلب على اللحوم في شهر رمضان. ففي كل عام، نجد هذا الارتفاع دون رقابة، إذ تعدت الأسعار 2000 ريال للحري. أما السواكني فقفز إلى 1500 ريال، وهناك شبيه الحري بـ1300 ريال. أما النجدي الجذع، فبلغ 1800 إلى 1900 ريال، ووصلت التيوس إلى 1000 ريال.
ارتفاع جنوني
من جهته، أكد حسن الأحمدي أن سوق بيع الأغنام بجدة تشهد ارتفاعا جنونيا بالأسعار قبل دخول شهر رمضان، فسعر الحري البلدي الجذع أصبح يتراوح بين 1800 و2000 ريال، مطالبا بتشديد الرقابة ومنع الاستغلال من قِبل تجار الأغنام خلال المواسم. بينما أكد بائع في سوق الغنم أن السوق تشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين قبل دخول شهر رمضان، ويكثر الإقبال على شراء النجدي والنعيمي، والكثير يفضل الذبائح البلدي على المستورد، لذا نجد سعر الحري الجذع البلدي قفز إلى 1700 ريال، والنجدي من 1800 إلى 1900 ريال، والنعيمي بـ1800 ريال، والسواكني تراوح بين 1500 و1600 ريال، مضيفا أن أسعار الأغنام المحلية بكل أنواعها مرتفعة، وأن ارتفاع أسعار الغنم مثله مثل كل السلع التي ارتفعت،
ومشيرا إلى أن أقل سعر بلغ 1200 للذبيحة الجيدة.
النوع والحجم
أكد بائع الأغنام خالد القحطاني أن الاستيراد موجود، ولكن بكميات قليلة، ويتعين زيادة حجم الاستيراد، لتوفير المزيد من العرض، موضحا أن الأسعار المرتفعة تعتبر صعبة على الأشخاص من ذوي الدخل المتوسط، وكلما اقترب شهر رمضان ترتفع أسعار الذبائح أكثر بسبب الزيادة في الطلب ونقص العرض.
وأضاف أن سوق الأغنام تشهد إقبالا كبيرا قبل دخول شهر رمضان وسط قفزات كبيرة في الأسعار، وصلت لأكثر من 2000 ريال للأحجام الكبيرة للأغنام البلدي، وهي الأكثر طلبا، وينخفض السعر بحسب النوع والحجم في الأصناف الأخرى كالسواكني الصغير، حيث إن ارتفاعه ملاحظ بفارق 200 ريال إلى 500 عما كان عليه في السابق.
وذكر عبد المجيد جلال، أحد مربي الماشية، أن السوق تشهد هذه الأيام ارتفاعًا في الأسعار نظرا لاقتراب شهر رمضان، وإقبال المواطنين والمتسوقين على الشراء، كون اللحم من السلع الرئيسة في شهر رمضان، والإقبال يكون على البلدي. أما المستورد فلا يقبل عليه إلا الجزارين أصحاب المحلات، لرخص سعره.
مسلخ جدة
ينقسم مسلخ جدة الرئيسي إلى قسمين: قسم صالات الذبائح العلوي بمساحة 2500 م2، ويتكون من الآلات والمعدات الحديثة المتطورة، لذبح أنعام الموردين، وللإعاشات الحكومية بطريقة آلية حديثة، ومزود بمناشير كهربائية من أجل تقطيع الجمال والأبقار أوتوماتيكيا. كما يحتوي على منطقة غسل وتعقيم أدوات وملابس الجزارين قبل الدخول إلى صالات الذبح.
أما القسم الثاني فتبلغ مساحته 1000م2، وتم تخصصيه للتخلص من المخلفات وفرزها بعيدا عن موقع الذبح بأعلى المواصفات الصحية، حيث يحتوي على غرف لفرز المخلفات بأنواعها، بالإضافة إلى مضخة كبيرة لضخ محتويات الكرشة مباشرة إلى الحاوية المخصصة لذلك دون تفريغها بصالة الذبح. كما تمت تغطية أرضيات المسلخ من مواد ((بيورسم)) المقاومة للبكتيريا أو الجراثيم، وتزويد أسقف المسلخ وصالات الذبح بأنابيب تقوم بدفع رذاذ المياه المعقمة، لتلطيف الجو وتعقيمه.

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