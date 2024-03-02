فصل دراسي منضبط و14 يوما دوام رمضان

(MENAFN
- Al Watan) فيما ينطلق اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثالث من العام الجاري، بعدد 13 أسبوعًا و60 يوما دراسيا شاملا أيام الاختبارات، بدأت إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتوعية الطلاب والطالبات، وحثهم على الانضباط المدرسي من بداية الفصل الدراسي.
وحسب التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم لهذا العام فإنّ الدراسة في شهر رمضان، تستمر لمدة 3 أسابيع بواقع 14 يومًا دراسيًا فعليًا خلال رمضان، ومن المتوقع أن يتراوح موعد بداية اليوم الدراسي ما بين الساعة 9 إلى 10 صباحًا حسب كل منطقة، ومع بدء الفصل الدراسي الثالث.
وأبان الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان لـ((الوطن)) أن إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة تولت توعية الطلاب والطالبات من بداية الفصل الدراسي، وأطلقت حزمة العبارات التي تناقلتها حسابات الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات وفي تطبيق ((التراسل)) السريع على أجهزة الاتصالات، ومن بينها:
. النجاح والتفوق يبدآن من الانضباط المدرسي.
. نظّم وقتك ورتّب أولوياتك، ولتكن المذاكرة من أهم الأولويات.
. النوم المبكر يساعد على التركيز وصفاء الذهن.
. اعقد العزم على التغيير للأفضل.
. اكسب ود معلمك بالاحترام والإنصات.
. ركّز أثناء الشرح واسأل عن أي أمر مبهم.
. شارك ليعرف المعلم أنك فهمت الدرس.
. خصص ساعة يومياً للمذاكرة، ولتكن الساعة في الوقت الذي يناسبك.
. حلّ واجباتك أولاً بأول.
. الحرص على متابعة القنوات التعليمية المتميزة.
إجازتان
. الأولى عيد الفطر: تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس رمضان 1445هـ.
. العودة بعد إجازة عيد الفطر: الإثنين 6 شوال 1445هـ.
. الإجازة الثانية (إجازة مطولة): الخميس 23 شوال 1445هـ.
. نهاية الفصل الدراسي الثالث، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الإثنين 4 ذو الحجة 1445هـ.
. عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والمعاهد (ما عدا المعلمين الممارسين للتدريس): الأحد 29 محرم 1446هـ.
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