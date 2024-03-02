Sunday, 03 March 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فصل دراسي منضبط و14 يوما دوام رمضان

3/2/2024 11:16:35 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما ينطلق اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثالث من العام الجاري، بعدد 13 أسبوعًا و60 يوما دراسيا شاملا أيام الاختبارات، بدأت إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتوعية الطلاب والطالبات، وحثهم على الانضباط المدرسي من بداية الفصل الدراسي.
وحسب التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم لهذا العام فإنّ الدراسة في شهر رمضان، تستمر لمدة 3 أسابيع بواقع 14 يومًا دراسيًا فعليًا خلال رمضان، ومن المتوقع أن يتراوح موعد بداية اليوم الدراسي ما بين الساعة 9 إلى 10 صباحًا حسب كل منطقة، ومع بدء الفصل الدراسي الثالث.
وأبان الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان لـ((الوطن)) أن إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة تولت توعية الطلاب والطالبات من بداية الفصل الدراسي، وأطلقت حزمة العبارات التي تناقلتها حسابات الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات وفي تطبيق ((التراسل)) السريع على أجهزة الاتصالات، ومن بينها:
. النجاح والتفوق يبدآن من الانضباط المدرسي.
. نظّم وقتك ورتّب أولوياتك، ولتكن المذاكرة من أهم الأولويات.
. النوم المبكر يساعد على التركيز وصفاء الذهن.
. اعقد العزم على التغيير للأفضل.
. اكسب ود معلمك بالاحترام والإنصات.
. ركّز أثناء الشرح واسأل عن أي أمر مبهم.
. شارك ليعرف المعلم أنك فهمت الدرس.
. خصص ساعة يومياً للمذاكرة، ولتكن الساعة في الوقت الذي يناسبك.
. حلّ واجباتك أولاً بأول.
. الحرص على متابعة القنوات التعليمية المتميزة.
إجازتان
. الأولى عيد الفطر: تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس رمضان 1445هـ.
. العودة بعد إجازة عيد الفطر: الإثنين 6 شوال 1445هـ.
. الإجازة الثانية (إجازة مطولة): الخميس 23 شوال 1445هـ.
. نهاية الفصل الدراسي الثالث، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الإثنين 4 ذو الحجة 1445هـ.
. عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والمعاهد (ما عدا المعلمين الممارسين للتدريس): الأحد 29 محرم 1446هـ.

MENAFN02032024000089011017ID1107926721

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث