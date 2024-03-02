3 أمانات تتجاهل الفحص الصحي للعمالة

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت المدينة المنورة عدد العمال الذين تم فحص شهادتهم الصحية خلال عام 2022، بـ43857 عاملا، تلتها محافظة الطائف بـ7702 عامل، بينما لم تسجل كل من مكة المكرمة، والشرقية، والأحساء أي فحص يذكر، وبلغ العدد الإجمالي للعمال الذين تم فحص شهادتهم الصحية بالمملكة 88.802 عامل.
منشأة مرخصة
اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استخراج شهادة صحية للعمل في المنشآت، كالمطاعم المرخصة أن يكون عمل المستفيد بشكل نظامي، ولديه إقامة نظامية سارية في منشأة مرخصة، ومهنته تقع ضمن المهن التي يستخرج لها شهادة صحية، وأن لا يقل عمره عن 18 عامًا باستثناء السعوديين.
كما اشترطت أن يكون المستفيد لائقًا صحيًا بتقرير طبي يحتوي على أنواع الفحوصات والتحاليل الطبية والتحصينات من أحد الجهات الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة، وبعد ذلك يتم تسديد رسوم الشهادة الصحية لاستخراج الشهادة.
اجتياز الاختبار
أوضحت الوزارة أن هناك شهادة موسمية يتم إصدارها، وتعد وثيقة نظامية للمستفيد الذي يعمل مؤقتًا ولمدة محددة في الأنشطة التجارية المرخصة في مجال الغذاء أو الصحة العامة، في فعاليات وأنشطة موسمية أو في مواسم رمضان والحج والعمرة والزيارة، وشروط إصدارها أن يكون المستفيد لائقًا صحيًا بتقرير طبي يحتوي على أنواع الفحوصات والتحاليل الطبية والتحصينات من إحدى الجهات الصحية المعتمدة، واجتياز اختبار برنامج التثقيف الصحي بأحد المراكز التنفيذية.
فحوصات للعمال
- الرياض
5988
- جدة
889
- القصيم
992
- حفر الباطن
3725
- عسير
2717
- حائل
1357
- الحدود الشمالية
914
- جازان
447
- نجران
641
- الجوف
2606
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