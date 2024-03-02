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3 أمانات تتجاهل الفحص الصحي للعمالة

3/2/2024 11:16:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت المدينة المنورة عدد العمال الذين تم فحص شهادتهم الصحية خلال عام 2022، بـ43857 عاملا، تلتها محافظة الطائف بـ7702 عامل، بينما لم تسجل كل من مكة المكرمة، والشرقية، والأحساء أي فحص يذكر، وبلغ العدد الإجمالي للعمال الذين تم فحص شهادتهم الصحية بالمملكة 88.802 عامل.
منشأة مرخصة
اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استخراج شهادة صحية للعمل في المنشآت، كالمطاعم المرخصة أن يكون عمل المستفيد بشكل نظامي، ولديه إقامة نظامية سارية في منشأة مرخصة، ومهنته تقع ضمن المهن التي يستخرج لها شهادة صحية، وأن لا يقل عمره عن 18 عامًا باستثناء السعوديين.
كما اشترطت أن يكون المستفيد لائقًا صحيًا بتقرير طبي يحتوي على أنواع الفحوصات والتحاليل الطبية والتحصينات من أحد الجهات الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة، وبعد ذلك يتم تسديد رسوم الشهادة الصحية لاستخراج الشهادة.
اجتياز الاختبار
أوضحت الوزارة أن هناك شهادة موسمية يتم إصدارها، وتعد وثيقة نظامية للمستفيد الذي يعمل مؤقتًا ولمدة محددة في الأنشطة التجارية المرخصة في مجال الغذاء أو الصحة العامة، في فعاليات وأنشطة موسمية أو في مواسم رمضان والحج والعمرة والزيارة، وشروط إصدارها أن يكون المستفيد لائقًا صحيًا بتقرير طبي يحتوي على أنواع الفحوصات والتحاليل الطبية والتحصينات من إحدى الجهات الصحية المعتمدة، واجتياز اختبار برنامج التثقيف الصحي بأحد المراكز التنفيذية.
فحوصات للعمال
- الرياض
5988
- جدة
889
- القصيم
992
- حفر الباطن
3725
- عسير
2717
- حائل
1357
- الحدود الشمالية
914
- جازان
447
- نجران
641
- الجوف
2606

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