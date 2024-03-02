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الأهلي يرفض الخسارة

3/2/2024 11:16:35 PM
(MENAFN- Al Watan) رفض الأهلي الاستسلام لتأخره أمام ضيفه الفتح، والنقص العددي الذي تعرض له بعد طرد مدافعه البرازيلي روجير إيبانيز مع أول 15 دقيقة من عمر اللقاء الذي جمعهما على إستاد الجوهرة، وخرج بالتعادل الإيجابي 1/1، في ختام الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وشهد اللقاء بطاقتين حمراوين، لمدافع الأهلي إيبانيز، ومدافع الفتح سعيد باعطية، سجل لقلعة الكؤوس آلان سانت ماكسيميان ((75))، للنموذجي كريستيان تيلو ((45+8))، ليرفع الراقي رصيده إلى 44 نقطة ثالثا، وبلغ النموذجي النقطة الـ31 سابعا.

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