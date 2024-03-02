الأهلي يرفض الخسارة

الأهلي يرفض الخسارة
التاريخ
3/2/2024 11:16:35 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفض الأهلي الاستسلام لتأخره أمام ضيفه الفتح، والنقص العددي الذي تعرض له بعد طرد مدافعه البرازيلي روجير إيبانيز مع أول 15 دقيقة من عمر اللقاء الذي جمعهما على إستاد الجوهرة، وخرج بالتعادل الإيجابي 1/1، في ختام الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وشهد اللقاء بطاقتين حمراوين، لمدافع الأهلي إيبانيز، ومدافع الفتح سعيد باعطية، سجل لقلعة الكؤوس آلان سانت ماكسيميان ((75))، للنموذجي كريستيان تيلو ((45+8))، ليرفع الراقي رصيده إلى 44 نقطة ثالثا، وبلغ النموذجي النقطة الـ31 سابعا.
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