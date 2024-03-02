الهلال يعيد للمعيوف ذكرى 14 عاما

(MENAFN
- Al Watan) أعاد الهلال للأذهان مباراة عمرها نحو 14 عاما، بعدما سجل 3 أهداف في شباك حارس مرمى الاتحاد، عبدالله المعيوف. وتعد النتيجة هي الأكبر من حيث عدد الأهداف التي سجلها الزعيم في مرمى حارسه السابق في بطولة الدوري.
وقد سجل الهلال 3 أهداف أيضا في شباك المعيوف عندما كان حارسا للأهلي، في مباراة انتهت بالتعادل 3/ 3 في نوفمبر 2010.
وخاض المعيوف 5 مباريات ضد الهلال، 4 بقميص الأهلي، بالإضافة إلى مباراة أمس الأول مدافعا عن شعار الاتحاد.
واستقبل المعيوف 8 أهداف أمام الهلال، بينما خرج بشباك نظيفة مرة واحدة، وذلك في 2014.
ويعتبر المعيوف من ناشئي الهلال، لكنه انتقل في 2006 إلى الأهلي، واستمر معه حتى 2016 عندما عاد إلى الزعيم، لكن الحارس المخضرم انتقل إلى الاتحاد مطلع الموسم الجاري.
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