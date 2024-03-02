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الهلال يعيد للمعيوف ذكرى 14 عاما

3/2/2024 11:16:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أعاد الهلال للأذهان مباراة عمرها نحو 14 عاما، بعدما سجل 3 أهداف في شباك حارس مرمى الاتحاد، عبدالله المعيوف. وتعد النتيجة هي الأكبر من حيث عدد الأهداف التي سجلها الزعيم في مرمى حارسه السابق في بطولة الدوري.
وقد سجل الهلال 3 أهداف أيضا في شباك المعيوف عندما كان حارسا للأهلي، في مباراة انتهت بالتعادل 3/ 3 في نوفمبر 2010.
وخاض المعيوف 5 مباريات ضد الهلال، 4 بقميص الأهلي، بالإضافة إلى مباراة أمس الأول مدافعا عن شعار الاتحاد.
واستقبل المعيوف 8 أهداف أمام الهلال، بينما خرج بشباك نظيفة مرة واحدة، وذلك في 2014.
ويعتبر المعيوف من ناشئي الهلال، لكنه انتقل في 2006 إلى الأهلي، واستمر معه حتى 2016 عندما عاد إلى الزعيم، لكن الحارس المخضرم انتقل إلى الاتحاد مطلع الموسم الجاري.

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