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النصر يستعيد ظهيره الطائر

3/2/2024 11:16:35 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الجهاز الفني بالنصر، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، خدمات سلطان الغنام، قبل معركة العين الإماراتي، غدًا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وشهدت تدريبات العالمي الأخيرة مشاركة سلطان الغنام بشكل طبيعي بعد نهاية برنامجه التأهيلي.
وكان الغنام يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية خلال مواجهة الفتح التي انتهت بفوز النصر 2/ 1، ضمن الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ومن المؤكد أن عودة الغنام ستمنح النصر قوة كبيرة في تجاوز عقبة العين، نظرًا للإمكانيات الهجومية الكبيرة التي يمتلكها الظهير الطائر.

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