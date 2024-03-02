النصر يستعيد ظهيره الطائر

(MENAFN
- Al Watan) استعاد الجهاز الفني بالنصر، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، خدمات سلطان الغنام، قبل معركة العين الإماراتي، غدًا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وشهدت تدريبات العالمي الأخيرة مشاركة سلطان الغنام بشكل طبيعي بعد نهاية برنامجه التأهيلي.
وكان الغنام يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية خلال مواجهة الفتح التي انتهت بفوز النصر 2/ 1، ضمن الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ومن المؤكد أن عودة الغنام ستمنح النصر قوة كبيرة في تجاوز عقبة العين، نظرًا للإمكانيات الهجومية الكبيرة التي يمتلكها الظهير الطائر.
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