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خطأ جاياردو يحرم العميد التفوق

3/2/2024 11:16:35 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتكب مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، خطأ فادحا حرم العميد السيطرة التي فرضها في الحصة الأولى من كلاسيكو الكرة السعودية، الذي خسره العميد 3/1، أمام الهلال، فبعد التفوق الكبير من الاتحاد في النصف الأول من المباراة، قرر جاياردو سحب فيصل الغامدي بشكل مفاجئ والدفع باللاعب الشاب الآخر أحمد الغامدي لتنشيط الجبهة اليسرى هجوميا، لكن التبديل أسهم في تحرر الجبهة اليمنى بقيادة سعود عبدالحميد وميشايل ديلجادو بانطلاقات متواصلة، نظرا لتواجد هوساوي بمفرده وضعف أحمد الغامدي دفاعيا، وتسبب ذلك في استقبال الهدف الثالث.
ونجح مدرب الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس، في استغلال هذا الخطأ بسحب صالح الشهري وإدخال سلمان الفرج، مع دخول مالكوم للعمق الهجومي ومنح سافيتش الحرية في منتصف الملعب، ليتمكن الهلال من السيطرة على منتصف الملعب وغلق الأطراف والاستحواذ على الكرة بشكل متواصل، والضغط باستمرار على الجبهتين اليمنى واليسرى.

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