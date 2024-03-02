خطأ جاياردو يحرم العميد التفوق

(MENAFN
- Al Watan) ارتكب مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، خطأ فادحا حرم العميد السيطرة التي فرضها في الحصة الأولى من كلاسيكو الكرة السعودية، الذي خسره العميد 3/1، أمام الهلال، فبعد التفوق الكبير من الاتحاد في النصف الأول من المباراة، قرر جاياردو سحب فيصل الغامدي بشكل مفاجئ والدفع باللاعب الشاب الآخر أحمد الغامدي لتنشيط الجبهة اليسرى هجوميا، لكن التبديل أسهم في تحرر الجبهة اليمنى بقيادة سعود عبدالحميد وميشايل ديلجادو بانطلاقات متواصلة، نظرا لتواجد هوساوي بمفرده وضعف أحمد الغامدي دفاعيا، وتسبب ذلك في استقبال الهدف الثالث.
ونجح مدرب الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس، في استغلال هذا الخطأ بسحب صالح الشهري وإدخال سلمان الفرج، مع دخول مالكوم للعمق الهجومي ومنح سافيتش الحرية في منتصف الملعب، ليتمكن الهلال من السيطرة على منتصف الملعب وغلق الأطراف والاستحواذ على الكرة بشكل متواصل، والضغط باستمرار على الجبهتين اليمنى واليسرى.
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