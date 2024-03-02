الزعيم يحطم رقم العالمي الصامد لـ10 مواسم

(MENAFN
- Al Watan) بانتصاره على الاتحاد 3 /1، في كلاسيكو الكرة السعودية، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، خطف الهلال رقما تاريخيا من غريمه التقليدي النصر، وانفرد الزعيم بصدارة قائمة مميزة في الدوري، وكسر رقمه النقطي، الذي سجله في الموسم الماضي كاملا خلال 22 نقطة في الموسم الحالي، وبات بحاجة 10 نقاط فقط ليصل للرصيد النقطي الذي توج به الاتحاد بطلا في الموسم الماضي، وواصل مدربه البرتغالي خورخي جيسوس تكريس العقدة للاتحاد في مختلف البطولات منذ الولاية الأولى له مع الزعيم بتحقيق الانتصار الخامس له على العميد تواليا.
كسر رقم النصر
رفع الزعيم رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقا على النصر بفارق 9 نقاط، لأول مرة منذ فترة طويلة.
وبات الهلال أكثر فريق يحصد النقاط بعد أول 22 جولة من الموسم في تاريخ دوري المحترفين أي منذ موسم 2009، وكسر الزعيم الرقم الذي كان بحوزة منافسه التقليدي النصر ((60 نقطة))موسم 2014.
وأصبح الزعيم يتصدر قائمة أكثر الفرق حصدا للنقاط بعد أول 22 جولة من الدوري السعودي للمحترفين بـ62 نقطة، فيما رجع العالمي للمركز الثاني في القائمة بعدما جمع 60 نقطة في موسم 2014، وحل الهلال أيضا ثالثا برفقة الشباب، بعدما حصد الزعيم 56 نقطة في أول 22 جولة من موسمي 2010، و2017، وجمعها الليث في موسم 2012، كما جاء الأزرق رابعا مناصفة مع الاتحاد والفتح بحصده 55 نقطة بعد مرور 22 جولة في موسم 2019، فيما جمعها العميد في أول مواسم دوري المحترفين 2009، وحصدها النموذجي في موسم 2013، واللافت للنظر أن جميع الأندية التي حصدت الرقم الأعلى بعد 22 جولة توجت باللقب ما عادا الهلال في موسم 2019، وحينها توج منافسه التقليدي النصر باللقب.
صدارة مميزة
انفرد الهلال مجددًا بصدارة قائمة مميزة في الدوري، بثلاثيته في مرمى الاتحاد، وفضَّ الشراكة مع النصر، لينفرد مرة أخرى بصدارة قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في المسابقة برصيد 67 هدفًا. وكان النصر عادل الحصيلة التهديفية للهلال بـ64 هدفًا لكل منهما، بعدما سجل 4 أهداف في شباك الحزم الخميس الماضي، في مباراة انتهت بتعادل محبط للعالمي 4/ 4. أما على المستوى الدفاعي فالهلال يتفوق بصورة كبيرة، إذ يبتعد بصدارة قائمة أقل الفرق استقبالًا للأهداف بـ11 هدفًا فقط، آخرها هدف نجولو كانتي، لاعب وسط الاتحاد في الكلاسيكو. في المقابل، يأتي النصر في المركز الثامن بهذه القائمة، إذ استقبلت شباكه 30 هدفًا.
10 نقاط
تمكن الهلال من حصد نقاط أكثر من تلك التي حققها في الموسم الماضي كاملا، رغم أنه لعب 8 مباريات أقل. وواصل الزعيم، ابتعاده بصدارة جدول ترتيب الدوري، بعدما حقق الانتصار الـ15 على التوالي في المسابقة. ورفع رصيده إلى 62 نقطة، متفوقا على النصر، أقرب ملاحقيه، بفارق 9 نقاط، بعد انقضاء 22 جولة. وكان الهلال حصد 59 نقطة من 30 مباراة لعبها في الموسم الماضي كاملا عندما كانت المسابقة تقام بتواجد 16 فريقا فقط، لينهي الموسم في المركز الثالث، خلف البطل الاتحاد (72 نقطة)، والوصيف النصر (67 نقطة). وحقق الهلال 20 انتصارا وتعادلين، ولم يخسر مطلقا هذا الموسم، بينما حقق 17 انتصارا و8 تعادلات، وتلقى 5 خسائر في الموسم الماضي. ويحتاج الزعيم 10 نقاط إضافية ليعادل حصيلة الاتحاد، حامل اللقب، في الموسم الماضي. ويمكن للهلال حصد 36 نقطة إضافية في 12 جولة متبقية من الموسم الجاري للدوري، الذي يقام لأول مرة بمشاركة 18 فريقا، وبالتالي 34 جولة.
تكريس العقدة
كرس مدرب الزعيم، البرتغالي خورخي جيسوس، عقدته للاتحاد في مختلف البطولات منذ الولاية الأولى له مع ((الزعيم)) بتحقيق الانتصار الخامس له على التوالي.
وقاد خيسوس الهلال لتحقيق الفوز على الاتحاد 3/ 1، وتعد هذه هي المرة الخامسة تواليا التي يحقق فيها جيسوس الفوز على الاتحاد، حيث تعود المرة الأولى لنهائي كأس السوبر 2019، بالانتصار 2/ 1.
وفي نفس الموسم خلال الجولة السابعة من الدوري كسب جيسوس العميد 3/ 1، قبل أن يعود مطلع الموسم الجاري في ولاية جديدة.
وخلال الولاية الحالية، حقق جيسوس الفوز على الاتحاد 3 مرات متتالية، بدأت بنتيجة 3/ 1 في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).
وفي الدور الأول من الدوري، انتصر هلال جيسوس على النمور 4/ 3، قبل أن يتم تحقيق الفوز الخامس في مباراة أول من أمس.
مرة خامسة
تعد هذه المرة الخامسة التي ينتصر فيها الهلال على الاتحاد في مبارتي الذهاب والإياب، منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2009. وكان الهلال قد تغلب على الاتحاد في مباراة الذهاب لموسم 2013 بنتيجة 2/ 1، وفي الإياب انتصر عليه 4/ 3. وفي موسم 2019، انتصر الهلال في مباراة الذهاب 3/ 1، وفي الإياب 1/ صفر، وفي موسم 2020، كرر الهلال السيناريو ذاته، وأطاح بالعميد ذهابا وإيابا أيضا، وانتهت مباراة الدور الأول 2 /1، بينما انتهت مباراة الدور الثاني 3/ 1. وفي الموسم قبل الماضي فاز الهلال على الاتحاد 2/ 1 ذهابا، وكسب الإياب 3/ 1.
-الهلال كسر رقم النصر الصامد منذ 10 مواسم
-10 نقاط تفصل الهلال عن رقم الاتحاد الموسم الماضي
-الزعيم بات الأقوى هجوما ودفاعا في الموسم الحالي
-5 مرات عبر تاريخ المحترفين يكسب الكلاسيكو ذهابا وإيابا
-5 مرات يتفوق فيها مدرب الهلال جيسوس على العميد دون خسارة
-3 مرات تقابل خلالها الزعيم والعميد هذا الموسم كسبها الأزرق
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