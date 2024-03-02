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الزعيم يحطم رقم العالمي الصامد لـ10 مواسم

3/2/2024 11:16:35 PM
(MENAFN- Al Watan) بانتصاره على الاتحاد 3 /1، في كلاسيكو الكرة السعودية، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، خطف الهلال رقما تاريخيا من غريمه التقليدي النصر، وانفرد الزعيم بصدارة قائمة مميزة في الدوري، وكسر رقمه النقطي، الذي سجله في الموسم الماضي كاملا خلال 22 نقطة في الموسم الحالي، وبات بحاجة 10 نقاط فقط ليصل للرصيد النقطي الذي توج به الاتحاد بطلا في الموسم الماضي، وواصل مدربه البرتغالي خورخي جيسوس تكريس العقدة للاتحاد في مختلف البطولات منذ الولاية الأولى له مع الزعيم بتحقيق الانتصار الخامس له على العميد تواليا.
كسر رقم النصر
رفع الزعيم رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقا على النصر بفارق 9 نقاط، لأول مرة منذ فترة طويلة.
وبات الهلال أكثر فريق يحصد النقاط بعد أول 22 جولة من الموسم في تاريخ دوري المحترفين أي منذ موسم 2009، وكسر الزعيم الرقم الذي كان بحوزة منافسه التقليدي النصر ((60 نقطة))موسم 2014.
وأصبح الزعيم يتصدر قائمة أكثر الفرق حصدا للنقاط بعد أول 22 جولة من الدوري السعودي للمحترفين بـ62 نقطة، فيما رجع العالمي للمركز الثاني في القائمة بعدما جمع 60 نقطة في موسم 2014، وحل الهلال أيضا ثالثا برفقة الشباب، بعدما حصد الزعيم 56 نقطة في أول 22 جولة من موسمي 2010، و2017، وجمعها الليث في موسم 2012، كما جاء الأزرق رابعا مناصفة مع الاتحاد والفتح بحصده 55 نقطة بعد مرور 22 جولة في موسم 2019، فيما جمعها العميد في أول مواسم دوري المحترفين 2009، وحصدها النموذجي في موسم 2013، واللافت للنظر أن جميع الأندية التي حصدت الرقم الأعلى بعد 22 جولة توجت باللقب ما عادا الهلال في موسم 2019، وحينها توج منافسه التقليدي النصر باللقب.
صدارة مميزة
انفرد الهلال مجددًا بصدارة قائمة مميزة في الدوري، بثلاثيته في مرمى الاتحاد، وفضَّ الشراكة مع النصر، لينفرد مرة أخرى بصدارة قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في المسابقة برصيد 67 هدفًا. وكان النصر عادل الحصيلة التهديفية للهلال بـ64 هدفًا لكل منهما، بعدما سجل 4 أهداف في شباك الحزم الخميس الماضي، في مباراة انتهت بتعادل محبط للعالمي 4/ 4. أما على المستوى الدفاعي فالهلال يتفوق بصورة كبيرة، إذ يبتعد بصدارة قائمة أقل الفرق استقبالًا للأهداف بـ11 هدفًا فقط، آخرها هدف نجولو كانتي، لاعب وسط الاتحاد في الكلاسيكو. في المقابل، يأتي النصر في المركز الثامن بهذه القائمة، إذ استقبلت شباكه 30 هدفًا.
10 نقاط
تمكن الهلال من حصد نقاط أكثر من تلك التي حققها في الموسم الماضي كاملا، رغم أنه لعب 8 مباريات أقل. وواصل الزعيم، ابتعاده بصدارة جدول ترتيب الدوري، بعدما حقق الانتصار الـ15 على التوالي في المسابقة. ورفع رصيده إلى 62 نقطة، متفوقا على النصر، أقرب ملاحقيه، بفارق 9 نقاط، بعد انقضاء 22 جولة. وكان الهلال حصد 59 نقطة من 30 مباراة لعبها في الموسم الماضي كاملا عندما كانت المسابقة تقام بتواجد 16 فريقا فقط، لينهي الموسم في المركز الثالث، خلف البطل الاتحاد (72 نقطة)، والوصيف النصر (67 نقطة). وحقق الهلال 20 انتصارا وتعادلين، ولم يخسر مطلقا هذا الموسم، بينما حقق 17 انتصارا و8 تعادلات، وتلقى 5 خسائر في الموسم الماضي. ويحتاج الزعيم 10 نقاط إضافية ليعادل حصيلة الاتحاد، حامل اللقب، في الموسم الماضي. ويمكن للهلال حصد 36 نقطة إضافية في 12 جولة متبقية من الموسم الجاري للدوري، الذي يقام لأول مرة بمشاركة 18 فريقا، وبالتالي 34 جولة.
تكريس العقدة
كرس مدرب الزعيم، البرتغالي خورخي جيسوس، عقدته للاتحاد في مختلف البطولات منذ الولاية الأولى له مع ((الزعيم)) بتحقيق الانتصار الخامس له على التوالي.
وقاد خيسوس الهلال لتحقيق الفوز على الاتحاد 3/ 1، وتعد هذه هي المرة الخامسة تواليا التي يحقق فيها جيسوس الفوز على الاتحاد، حيث تعود المرة الأولى لنهائي كأس السوبر 2019، بالانتصار 2/ 1.
وفي نفس الموسم خلال الجولة السابعة من الدوري كسب جيسوس العميد 3/ 1، قبل أن يعود مطلع الموسم الجاري في ولاية جديدة.
وخلال الولاية الحالية، حقق جيسوس الفوز على الاتحاد 3 مرات متتالية، بدأت بنتيجة 3/ 1 في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).
وفي الدور الأول من الدوري، انتصر هلال جيسوس على النمور 4/ 3، قبل أن يتم تحقيق الفوز الخامس في مباراة أول من أمس.
مرة خامسة
تعد هذه المرة الخامسة التي ينتصر فيها الهلال على الاتحاد في مبارتي الذهاب والإياب، منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2009. وكان الهلال قد تغلب على الاتحاد في مباراة الذهاب لموسم 2013 بنتيجة 2/ 1، وفي الإياب انتصر عليه 4/ 3. وفي موسم 2019، انتصر الهلال في مباراة الذهاب 3/ 1، وفي الإياب 1/ صفر، وفي موسم 2020، كرر الهلال السيناريو ذاته، وأطاح بالعميد ذهابا وإيابا أيضا، وانتهت مباراة الدور الأول 2 /1، بينما انتهت مباراة الدور الثاني 3/ 1. وفي الموسم قبل الماضي فاز الهلال على الاتحاد 2/ 1 ذهابا، وكسب الإياب 3/ 1.
-الهلال كسر رقم النصر الصامد منذ 10 مواسم
-10 نقاط تفصل الهلال عن رقم الاتحاد الموسم الماضي
-الزعيم بات الأقوى هجوما ودفاعا في الموسم الحالي
-5 مرات عبر تاريخ المحترفين يكسب الكلاسيكو ذهابا وإيابا
-5 مرات يتفوق فيها مدرب الهلال جيسوس على العميد دون خسارة
-3 مرات تقابل خلالها الزعيم والعميد هذا الموسم كسبها الأزرق

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