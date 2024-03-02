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تمويل أوكرانيا.. جونسون يتجاهل ضغوط الكونجرس

3/2/2024 11:16:35 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر زعماء الكونجرس الأمريكي من أن نقص الذخيرة والإمدادات يؤدي إلى خسارة أوكرانيا للأرض لصالح موسكو، إلا أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لم يُظهر عجلة كبيرة لإعادة إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية.
وفي جميع أنحاء واشنطن، ينظر المسؤولون إلى انخفاض شحنات الذخيرة بقلق متزايد. لكن يبدو أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي يواجه الضغوط عازم على رسم مساره الخاص بعيدًا عن حزمة المساعدات الخارجية البالغة 95 مليار دولار التي أقرها مجلس الشيوخ، وهو القرار الذي قد يعطل الحزمة لأسابيع قادمة بعد انتظار شاق بالفعل دام أشهرًا في الكونجرس.
تعقيد المهام
ومع قطع الشحنات العسكرية الأمريكية، انسحبت القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا الشرقية الشهر الماضي، حيث يؤدي التأخير في الدعم العسكري من الغرب إلى تعقيد مهمة التكتيكيين العسكريين في كييف، مما يجبر القوات على تقنين الذخيرة ويكلف في نهاية المطاف حياة الجنود الأوكرانيين.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي زار أوكرانيا الأسبوع الماضي: ((إذا حصلت أوكرانيا على المساعدات فسوف تفوز.. وإذا لم يحصلوا على المساعدات فسوف يخسرون مع عواقب وخيمة على الولايات المتحدة)).
ويناقش مسؤولو الدفاع الخيارات التي تشمل احتمال الاستفادة من المخزونات الحالية حتى قبل موافقة الكونجرس على التمويل لتجديدها، وفقًا للسيناتور جاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.
وفي اجتماع بالبيت الأبيض هذا الأسبوع، تناوب الرئيس جو بايدن وكبار الديمقراطيين في الكونجرس وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، على حث جونسون بشدة على قبول حزمة أقرها مجلس الشيوخ من شأنها أن توفر مساعدة بقيمة 60 مليار دولار لكييف. وحتى الآن رفض رئيس مجلس النواب الجمهوري ذلك.
ضغوط شديدة
ويتعرض الجمهوري من ولاية لويزيانا - الذي أمضى أربعة أشهر فقط في منصبه القوي كرئيس، والثاني في ترتيب الرئاسة - لضغوط شديدة من جميع الأطراف.
ووقع زعماء 23 برلمانا أوروبيا على رسالة مفتوحة يحثونه على الموافقة على المساعدات. وداخل صفوفه في مجلس النواب، يشعر كبار الجمهوريين بالقلق إزاء التقاعس عن التحرك، حتى مع تهديد أعضاء آخرين من اليمين المتطرف بمحاولة إزاحته من القيادة إذا قدم المساعدات لكييف.
وقال جونسون في مؤتمر صحفي: ((يدرس مجلس النواب بنشاط الخيارات المتاحة للمضي قدما، لكن مسؤوليتنا الأولى هي تمويل الحكومة ومسؤوليتنا الأساسية والأهم - والتي كانت كذلك على مدى السنوات الثلاث الماضية - هي تأمين الحدود)).
حزمة جديدة
ويضغط النائب الجمهوري فرينش هيل من أركنساس، والعديد من كبار الجمهوريين الآخرين على جونسون للتحرك من خلال صياغة حزمة جديدة للأمن القومي في مجلس النواب. ومن المتوقع أن يأتي مشروع القانون هذا، الذي يعكف على صياغته رئيس لجنة الشؤون الخارجية مايكل ماكول والمخصصون الرئيسيون، بأقل من حزمة مجلس الشيوخ البالغة 95 مليار دولار، ولكنه يتضمن العديد من الأحكام المماثلة - بما في ذلك الأموال التي يمكن أن تستخدمها أوكرانيا وإسرائيل والحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وشراء معدات عسكرية أمريكية، بالإضافة إلى بعض المساعدات الإنسانية. وقال هيل إنه قد يتضمن أيضًا نسخة من قانون إعادة بناء الرخاء الاقتصادي والفرص للأوكرانيين، أو قانون الريبو، الذي سيسمح للولايات المتحدة بالاستفادة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الغزو. وقال إن ذلك سيوفر أموال دافعي الضرائب على المدى الطويل ويساعد في كسب أصوات الجمهوريين في مجلس النواب.
مساعدة أوكرانيا
وقال النائب المخضرم توم كول، الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، ورئيس لجنة القواعد: ((إن الأمر يتعلق أكثر بإيجاد طريقة للمضي قدمًا)). لكن أغلبية كبيرة من مجلسي الكونجرس تريد مساعدة أوكرانيا. قال عن الدعم القوي لمجلس الشيوخ: ((كان لديك 70 صوتًا هناك، وسيكون التصويت هنا أعلى بكثير من 300 صوت)). وقالت النائبة آني كوستر من نيو هامبشاير، التي تقود تجمعًا للديمقراطيين الوسطيين يسمى الديمقراطيين الجدد، إن الكثيرين في حزبها على استعداد لمساعدة جونسون في تمرير حزمة المساعدات العسكرية إذا طرحها على الأرض. لكنها قالت إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بالفعل سيحظى بدعم أوسع. وقال كوستر: ((نحن في لحظة حرجة الآن، وأنا أشجع رئيس مجلس النواب جونسون على العمل معنا)). ((لديه أغلبية

أرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا:
أنظمة صواريخ ATACMS متوسطة المدى (أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش) أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة HIMARS.
كانت هناك ضغوط على الولايات المتحدة لإرسال أنظمة ATACMS طويلة المدى. قاومت الولايات المتحدة إرسال أنظمة ATACMS طويلة المدى بسبب مخاوف من أن تعتبرها موسكو تصعيدية
قد تصل أنظمة ATACMS طويلة المدى إلى عمق أكبر في روسيا والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

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