تمويل أوكرانيا.. جونسون يتجاهل ضغوط الكونجرس

(MENAFN
- Al Watan) حذر زعماء الكونجرس الأمريكي من أن نقص الذخيرة والإمدادات يؤدي إلى خسارة أوكرانيا للأرض لصالح موسكو، إلا أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لم يُظهر عجلة كبيرة لإعادة إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية.
وفي جميع أنحاء واشنطن، ينظر المسؤولون إلى انخفاض شحنات الذخيرة بقلق متزايد. لكن يبدو أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي يواجه الضغوط عازم على رسم مساره الخاص بعيدًا عن حزمة المساعدات الخارجية البالغة 95 مليار دولار التي أقرها مجلس الشيوخ، وهو القرار الذي قد يعطل الحزمة لأسابيع قادمة بعد انتظار شاق بالفعل دام أشهرًا في الكونجرس.
تعقيد المهام
ومع قطع الشحنات العسكرية الأمريكية، انسحبت القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا الشرقية الشهر الماضي، حيث يؤدي التأخير في الدعم العسكري من الغرب إلى تعقيد مهمة التكتيكيين العسكريين في كييف، مما يجبر القوات على تقنين الذخيرة ويكلف في نهاية المطاف حياة الجنود الأوكرانيين.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي زار أوكرانيا الأسبوع الماضي: ((إذا حصلت أوكرانيا على المساعدات فسوف تفوز.. وإذا لم يحصلوا على المساعدات فسوف يخسرون مع عواقب وخيمة على الولايات المتحدة)).
ويناقش مسؤولو الدفاع الخيارات التي تشمل احتمال الاستفادة من المخزونات الحالية حتى قبل موافقة الكونجرس على التمويل لتجديدها، وفقًا للسيناتور جاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.
وفي اجتماع بالبيت الأبيض هذا الأسبوع، تناوب الرئيس جو بايدن وكبار الديمقراطيين في الكونجرس وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، على حث جونسون بشدة على قبول حزمة أقرها مجلس الشيوخ من شأنها أن توفر مساعدة بقيمة 60 مليار دولار لكييف. وحتى الآن رفض رئيس مجلس النواب الجمهوري ذلك.
ضغوط شديدة
ويتعرض الجمهوري من ولاية لويزيانا - الذي أمضى أربعة أشهر فقط في منصبه القوي كرئيس، والثاني في ترتيب الرئاسة - لضغوط شديدة من جميع الأطراف.
ووقع زعماء 23 برلمانا أوروبيا على رسالة مفتوحة يحثونه على الموافقة على المساعدات. وداخل صفوفه في مجلس النواب، يشعر كبار الجمهوريين بالقلق إزاء التقاعس عن التحرك، حتى مع تهديد أعضاء آخرين من اليمين المتطرف بمحاولة إزاحته من القيادة إذا قدم المساعدات لكييف.
وقال جونسون في مؤتمر صحفي: ((يدرس مجلس النواب بنشاط الخيارات المتاحة للمضي قدما، لكن مسؤوليتنا الأولى هي تمويل الحكومة ومسؤوليتنا الأساسية والأهم - والتي كانت كذلك على مدى السنوات الثلاث الماضية - هي تأمين الحدود)).
حزمة جديدة
ويضغط النائب الجمهوري فرينش هيل من أركنساس، والعديد من كبار الجمهوريين الآخرين على جونسون للتحرك من خلال صياغة حزمة جديدة للأمن القومي في مجلس النواب. ومن المتوقع أن يأتي مشروع القانون هذا، الذي يعكف على صياغته رئيس لجنة الشؤون الخارجية مايكل ماكول والمخصصون الرئيسيون، بأقل من حزمة مجلس الشيوخ البالغة 95 مليار دولار، ولكنه يتضمن العديد من الأحكام المماثلة - بما في ذلك الأموال التي يمكن أن تستخدمها أوكرانيا وإسرائيل والحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وشراء معدات عسكرية أمريكية، بالإضافة إلى بعض المساعدات الإنسانية. وقال هيل إنه قد يتضمن أيضًا نسخة من قانون إعادة بناء الرخاء الاقتصادي والفرص للأوكرانيين، أو قانون الريبو، الذي سيسمح للولايات المتحدة بالاستفادة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الغزو. وقال إن ذلك سيوفر أموال دافعي الضرائب على المدى الطويل ويساعد في كسب أصوات الجمهوريين في مجلس النواب.
مساعدة أوكرانيا
وقال النائب المخضرم توم كول، الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، ورئيس لجنة القواعد: ((إن الأمر يتعلق أكثر بإيجاد طريقة للمضي قدمًا)). لكن أغلبية كبيرة من مجلسي الكونجرس تريد مساعدة أوكرانيا. قال عن الدعم القوي لمجلس الشيوخ: ((كان لديك 70 صوتًا هناك، وسيكون التصويت هنا أعلى بكثير من 300 صوت)). وقالت النائبة آني كوستر من نيو هامبشاير، التي تقود تجمعًا للديمقراطيين الوسطيين يسمى الديمقراطيين الجدد، إن الكثيرين في حزبها على استعداد لمساعدة جونسون في تمرير حزمة المساعدات العسكرية إذا طرحها على الأرض. لكنها قالت إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بالفعل سيحظى بدعم أوسع. وقال كوستر: ((نحن في لحظة حرجة الآن، وأنا أشجع رئيس مجلس النواب جونسون على العمل معنا)). ((لديه أغلبية
أرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا:
أنظمة صواريخ ATACMS متوسطة المدى (أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش) أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة HIMARS.
كانت هناك ضغوط على الولايات المتحدة لإرسال أنظمة ATACMS طويلة المدى. قاومت الولايات المتحدة إرسال أنظمة ATACMS طويلة المدى بسبب مخاوف من أن تعتبرها موسكو تصعيدية
قد تصل أنظمة ATACMS طويلة المدى إلى عمق أكبر في روسيا والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
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