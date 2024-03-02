180 مركزا إقليميا للشركات العالمية في السعودية

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- Al Watan) حقق برنامج التحول الوطني في القطاع الخاص العديد من الإنجازات، كان أبرزها إصدار أكثر من 180 ترخيصا لمراكز إقليمية لشركات عالمية بنهاية 2023، حيث يتم الحصول على التراخيص الاستثمارية في يوم عمل واحد، وبمستندين فقط، بينما تم طرح أكثر من 1283 فرصة استثمارية على منصة ((استثمر في السعودية)). تمكين القطاع الخاص
وأشار تقرير حول ما تم تحقيقه في برنامج التحول الوطني خلال العام 2023 إلى أن أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة زادت بأكثر من 200% منذ بدأت رؤية 2030، ووصل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 103 ملايين منشأة بنهاية الربع الثالث من 2030. تمويل المنشآت
كما بلغ تمويل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمنشآت في النصف الأول من 2023 أكثر من 15 مليار ريال سعودي، وتحول المركز السعودي للأعمال لوجهة موحدة لرواد الأعمال والمستثمرين عبر 17 فرعا حول المملكة وبـ2.5 مليون خدمة قدمت لقطاع الأعمال منذ مارس 2020. معامل الابتكار
كما تم إنشاء 7 معامل ابتكار حول المملكة تخدم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الرقمية والطلاب الجامعيين، وأكثر من 15 ألف مستفيد، و792 شركة ناشئة، و150 نموذج عمل رقميا أوليا حتى نهاية 2023، بالإضافة إلى 50 برنامجا، تشمل: حاضنات أعمال - مسرعات أعمال - مسابقات رقمية - تخفيض البطالة.
وانخفضت معدلات البطالة من 12.8% في 2017 إلى 8.6% في الربع الثالث من 2023، وزاد معدل العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.7% في 2026 إلى 12.6% في النصف الأول من 2023. مشاركة المرأة
وأسهم برنامج التحول الوطني في رفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث من 17% في 2017 إلى 35% في الربع الثالث من 2023، وزادت حصة المرأة في سوق العمل من 21.2% في 2017 إلى 34.2% في الربع الثالث من 2023، وتم دعم نسبة النساء في المناصب الإدارية من 28.6% في 2017 إلى 43.7% في الربع الثالث من 2023. كما تحسنت ظروف العمل للوافدين من 39.7% من 2020 إلى 73% في 2023. نمو التراخيص الاستثمارية
2017= 370
2018= 740
2019= 1120
2020=1260
2021=2840
2022=4400
2023=8500
نسبة البطالة:
2017= %12.8
الربع الثالث من 2023= 8.6%
معدل العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل
2016= %7.7
النصف الأول من 2023= 12.6%
معدل المشاركة الاقتصادية للإناث
2017= %17
الربع الثالث من 2023= 35.9%
حصة المرأة في سوق العمل
2017= %21.2
الربع الثالث من 2023=34.2%
نسبة النساء في المناصب الإدارية
2017= %28.6
الربع الثالث من 2023= 43.7%
المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية في المملكة
2019= %15
2023= %71.27
تحسين ظروف العمل للوافدين
2020= %39.7
2023= %73
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