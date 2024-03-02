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180 مركزا إقليميا للشركات العالمية في السعودية

3/2/2024 11:16:35 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق برنامج التحول الوطني في القطاع الخاص العديد من الإنجازات، كان أبرزها إصدار أكثر من 180 ترخيصا لمراكز إقليمية لشركات عالمية بنهاية 2023، حيث يتم الحصول على التراخيص الاستثمارية في يوم عمل واحد، وبمستندين فقط، بينما تم طرح أكثر من 1283 فرصة استثمارية على منصة ((استثمر في السعودية)).
تمكين القطاع الخاص
وأشار تقرير حول ما تم تحقيقه في برنامج التحول الوطني خلال العام 2023 إلى أن أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة زادت بأكثر من 200% منذ بدأت رؤية 2030، ووصل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 103 ملايين منشأة بنهاية الربع الثالث من 2030.
تمويل المنشآت
كما بلغ تمويل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمنشآت في النصف الأول من 2023 أكثر من 15 مليار ريال سعودي، وتحول المركز السعودي للأعمال لوجهة موحدة لرواد الأعمال والمستثمرين عبر 17 فرعا حول المملكة وبـ2.5 مليون خدمة قدمت لقطاع الأعمال منذ مارس 2020.
معامل الابتكار
كما تم إنشاء 7 معامل ابتكار حول المملكة تخدم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الرقمية والطلاب الجامعيين، وأكثر من 15 ألف مستفيد، و792 شركة ناشئة، و150 نموذج عمل رقميا أوليا حتى نهاية 2023، بالإضافة إلى 50 برنامجا، تشمل: حاضنات أعمال - مسرعات أعمال - مسابقات رقمية - تخفيض البطالة.
وانخفضت معدلات البطالة من 12.8% في 2017 إلى 8.6% في الربع الثالث من 2023، وزاد معدل العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.7% في 2026 إلى 12.6% في النصف الأول من 2023.
مشاركة المرأة
وأسهم برنامج التحول الوطني في رفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث من 17% في 2017 إلى 35% في الربع الثالث من 2023، وزادت حصة المرأة في سوق العمل من 21.2% في 2017 إلى 34.2% في الربع الثالث من 2023، وتم دعم نسبة النساء في المناصب الإدارية من 28.6% في 2017 إلى 43.7% في الربع الثالث من 2023. كما تحسنت ظروف العمل للوافدين من 39.7% من 2020 إلى 73% في 2023.
نمو التراخيص الاستثمارية
2017= 370
2018= 740
2019= 1120
2020=1260
2021=2840
2022=4400
2023=8500
نسبة البطالة:
2017= %12.8
الربع الثالث من 2023= 8.6%
معدل العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل
2016= %7.7
النصف الأول من 2023= 12.6%
معدل المشاركة الاقتصادية للإناث
2017= %17
الربع الثالث من 2023= 35.9%
حصة المرأة في سوق العمل
2017= %21.2
الربع الثالث من 2023=34.2%
نسبة النساء في المناصب الإدارية
2017= %28.6
الربع الثالث من 2023= 43.7%
المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية في المملكة
2019= %15
2023= %71.27
تحسين ظروف العمل للوافدين
2020= %39.7
2023= %73

MENAFN02032024000089011017ID1107926713

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