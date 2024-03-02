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انخفاض طفيف في الذهب

3/2/2024 11:16:34 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات نهاية الأسبوع لكنها تتجه نحو مكاسب أسبوعية وسط تباطؤ التضخم الأمريكي.
وكشفت البيانات الاقتصادية في أمريكا أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سجل 2.4% في يناير وهو أقل مستوى منذ فبراير 2021، ومقارنة بـ2.6% في ديسمبر.
ويركز مسؤولو الفدرالي الأمريكي على التقدم الإجمالي فيما يتعلق بالتضخم، والذي يقولون إنه سيمهد الطريق على الأرجح لخفض معدل الفائدة في وقت لاحق من العام.
ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا، ويترقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي المركزي الأمريكي في وقت لاحق.
كما تتجه الأنظار نحو بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بصورة هامشية 0.1% إلى 2052.8 دولارا للأونصة. ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

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