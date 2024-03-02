انخفاض طفيف في الذهب

(MENAFN
- Al Watan) انخفضت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات نهاية الأسبوع لكنها تتجه نحو مكاسب أسبوعية وسط تباطؤ التضخم الأمريكي.
وكشفت البيانات الاقتصادية في أمريكا أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سجل 2.4% في يناير وهو أقل مستوى منذ فبراير 2021، ومقارنة بـ2.6% في ديسمبر.
ويركز مسؤولو الفدرالي الأمريكي على التقدم الإجمالي فيما يتعلق بالتضخم، والذي يقولون إنه سيمهد الطريق على الأرجح لخفض معدل الفائدة في وقت لاحق من العام.
ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا، ويترقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي المركزي الأمريكي في وقت لاحق.
كما تتجه الأنظار نحو بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بصورة هامشية 0.1% إلى 2052.8 دولارا للأونصة. ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
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