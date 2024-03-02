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قطاع المطاعم الأعلى بساعات العمل بالمملكة

3/2/2024 11:16:34 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل قطاع أنشطة خدمات الإقامة والمطاعم أعلى متوسط لساعات العمل بالمملكة بمتوسط 44 ساعة أسبوعيا، وأوضح المرصد الوطني للعمل عن متوسط ساعات العمل في المملكة مع مجموعة مختارة من دول مجموعة العشرين، والتي تم اختيارها استنادا إلى مستوى التنمية الاقتصادية والموقع الجغرافي وسياسات سوق العمل لكل دولة، وتركز المقارنة على أبرز 5 أنشطة اقتصادية من ناحية إجمالي عدد المشتغلين في المملكة.
ساعات العمل بالمملكة
وبلغ عدد متوسط ساعات العمل في قطاع التشييد 43 ساعة، ومتوسط ساعات العمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 43 ساعة، ومتوسط ساعات العمل في الصناعة التحويلية 42 ساعة، ومتوسط ساعات العمل في الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 43 ساعة، ومتوسط ساعات العمل في أنشطة خدمات الإقامة والطعام 44 ساعة.
ساعات العمل بمجموعة العشرين
جاء أعلى متوسط لساعات العمل بالمملكة بقطاع أنشطة خدمات الإقامة والمطاعم بعدد 44 ساعة، وفي روسيا أعلى متوسط ساعات جاء لقطاع التشييد وبلغ 41 ساعة، أما الأرجنتين فأعلى متوسط عمل في قطاع تجارة الجملة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 42 ساعة، إلى جانب متوسط ساعات العمل في الصناعة التحويلية 42 ساعة، وسجلت البرازيل أعلى متوسط ساعات عمل في قطاع تجارة الجملة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وبلغ 43 ساعة، وفي ألمانيا أعلى متوسط ساعات عمل بقطاع التشييد 38 ساعة، والمكسيك أعلى متوسط ساعات عمل في قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 51 ساعة، الولايات المتحدة أعلى متوسط ساعات عمل في قطاع الصناعات التحويلية بلغ 41 ساعة، إيطاليا أعلى متوسط ساعات عمل في قطاع التشييد 39 ساعة، كوريا الجنوبية أعلى متوسط ساعات عمل في قطاع الصناعات التحويلة 41 ساعة، المملكة المتحدة أعلى متوسط ساعات عمل في قطاع التشييد والصناعات التحويلية 40 ساعة لكل نشاط، فرنسا أعلى متوسط ساعات عمل لقطاع التشييد 37 ساعة، جنوب إفريقيا أعلى متوسط ساعات عمل لقطاع تجارة الجملة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والخدمات الإدارية، وخدمات الدعم وأنشطة الإقامة والطعا،م حيث بلغ 46 ساعة لكل نشاط.
متوسط ساعات العمل للأنشطة بالمملكة:
قطاع الإقامة والمطاعم = 44 ساعة
قطاع التشييد= 43 ساعة
قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات = 43 ساعة
الصناعة التحويلية =42 ساعة
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم= 43 ساعة
خدمات الإقامة والطعام= 44 ساعة
أعلى الأنشطة بساعات العمل بمجموعة العشرين:
ساعات العمل بمجموعة العشرين
السعودية= قطاع أنشطة خدمات الإقامة والمطاعم 44 ساعة
روسيا = قطاع التشييد 41 ساعة
الأرجنتين = قطاع تجارة الجملة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية + الصناعة التحويلية 42 ساعة
البرازيل = قطاع تجارة الجملة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بلغ 43 ساعة
ألمانيا= قطاع التشييد 38 ساعة
المكسيك= قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 51 ساعة
الولايات المتحدة = قطاع الصناعات التحويلية بلغ 41 ساعة
إيطاليا = قطاع التشييد 39 ساعة
كوريا الجنوبية= قطاع الصناعات التحويلة 41 ساعة
المملكة المتحدة = قطاع التشييد والصناعات التحويلية 40 ساعة
فرنسا= قطاع التشييد 37 ساعة
جنوب إفريقيا= قطاع تجارة الجملة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والخدمات الإدارية وخدمات الدعم وأنشطة الإقامة والطعام 46 ساعة

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