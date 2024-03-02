قطاع المطاعم الأعلى بساعات العمل بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan) سجل قطاع أنشطة خدمات الإقامة والمطاعم أعلى متوسط لساعات العمل بالمملكة بمتوسط 44 ساعة أسبوعيا، وأوضح المرصد الوطني للعمل عن متوسط ساعات العمل في المملكة مع مجموعة مختارة من دول مجموعة العشرين، والتي تم اختيارها استنادا إلى مستوى التنمية الاقتصادية والموقع الجغرافي وسياسات سوق العمل لكل دولة، وتركز المقارنة على أبرز 5 أنشطة اقتصادية من ناحية إجمالي عدد المشتغلين في المملكة. ساعات العمل بالمملكة
وبلغ عدد متوسط ساعات العمل في قطاع التشييد 43 ساعة، ومتوسط ساعات العمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 43 ساعة، ومتوسط ساعات العمل في الصناعة التحويلية 42 ساعة، ومتوسط ساعات العمل في الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 43 ساعة، ومتوسط ساعات العمل في أنشطة خدمات الإقامة والطعام 44 ساعة. ساعات العمل بمجموعة العشرين
جاء أعلى متوسط لساعات العمل بالمملكة بقطاع أنشطة خدمات الإقامة والمطاعم بعدد 44 ساعة، وفي روسيا أعلى متوسط ساعات جاء لقطاع التشييد وبلغ 41 ساعة، أما الأرجنتين فأعلى متوسط عمل في قطاع تجارة الجملة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 42 ساعة، إلى جانب متوسط ساعات العمل في الصناعة التحويلية 42 ساعة، وسجلت البرازيل أعلى متوسط ساعات عمل في قطاع تجارة الجملة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وبلغ 43 ساعة، وفي ألمانيا أعلى متوسط ساعات عمل بقطاع التشييد 38 ساعة، والمكسيك أعلى متوسط ساعات عمل في قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 51 ساعة، الولايات المتحدة أعلى متوسط ساعات عمل في قطاع الصناعات التحويلية بلغ 41 ساعة، إيطاليا أعلى متوسط ساعات عمل في قطاع التشييد 39 ساعة، كوريا الجنوبية أعلى متوسط ساعات عمل في قطاع الصناعات التحويلة 41 ساعة، المملكة المتحدة أعلى متوسط ساعات عمل في قطاع التشييد والصناعات التحويلية 40 ساعة لكل نشاط، فرنسا أعلى متوسط ساعات عمل لقطاع التشييد 37 ساعة، جنوب إفريقيا أعلى متوسط ساعات عمل لقطاع تجارة الجملة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والخدمات الإدارية، وخدمات الدعم وأنشطة الإقامة والطعا،م حيث بلغ 46 ساعة لكل نشاط. متوسط ساعات العمل للأنشطة بالمملكة:
قطاع الإقامة والمطاعم = 44 ساعة
قطاع التشييد= 43 ساعة
قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات = 43 ساعة
الصناعة التحويلية =42 ساعة
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم= 43 ساعة
خدمات الإقامة والطعام= 44 ساعة أعلى الأنشطة بساعات العمل بمجموعة العشرين:
ساعات العمل بمجموعة العشرين
السعودية= قطاع أنشطة خدمات الإقامة والمطاعم 44 ساعة
روسيا = قطاع التشييد 41 ساعة
الأرجنتين = قطاع تجارة الجملة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية + الصناعة التحويلية 42 ساعة
البرازيل = قطاع تجارة الجملة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بلغ 43 ساعة
ألمانيا= قطاع التشييد 38 ساعة
المكسيك= قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 51 ساعة
الولايات المتحدة = قطاع الصناعات التحويلية بلغ 41 ساعة
إيطاليا = قطاع التشييد 39 ساعة
كوريا الجنوبية= قطاع الصناعات التحويلة 41 ساعة
المملكة المتحدة = قطاع التشييد والصناعات التحويلية 40 ساعة
فرنسا= قطاع التشييد 37 ساعة
جنوب إفريقيا= قطاع تجارة الجملة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والخدمات الإدارية وخدمات الدعم وأنشطة الإقامة والطعام 46 ساعة
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