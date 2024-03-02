أمطار خفيفة إلى متوسطة على 6 مناطق

(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار التوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم.
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