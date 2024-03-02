تونس وإيران تؤكدان أهمية تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت استعداد بلاده لتعزيز روابط التعاون والشراكة مع الجمهورية الايرانية في المجالات الاقتصادية والتجارية ، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق وتكثيف الزيارات على أعلى مستوى خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال مباحثاته الثنائية مع نظيره الايراني ابراهيم رئيسي على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في الجزائر..وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.

موضوعات“إكس” قد تخضع لتدقيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي العراق يعدل موازنته لاستئناف صادرات النفط عبر تركيا نائب رئيس الصين يحث الشركات الأميركية على إيجاد مجالات تعاون جديدة

وبشأن القضية الفلسطينية ، أكد الرئيس التونسي موقف بلاده الثابت من الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني أن لدى بلاده إرادة حقيقية لتطوير علاقاتها مع تونس وتبادل التجارب والخبرات معها في عدة قطاعات، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية حتى ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين التونسي والإيراني.

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