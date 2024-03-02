تونس وإيران تؤكدان أهمية تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت استعداد بلاده لتعزيز روابط التعاون والشراكة مع الجمهورية الايرانية في المجالات الاقتصادية والتجارية ، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق وتكثيف الزيارات على أعلى مستوى خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين.
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال مباحثاته الثنائية مع نظيره الايراني ابراهيم رئيسي على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في الجزائر..وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.
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وبشأن القضية الفلسطينية ، أكد الرئيس التونسي موقف بلاده الثابت من الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني أن لدى بلاده إرادة حقيقية لتطوير علاقاتها مع تونس وتبادل التجارب والخبرات معها في عدة قطاعات، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية حتى ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين التونسي والإيراني.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107926709
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