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((سيتى لاب)) تعتزم الانتقال إلى السوق الرئيسي للبورصة العام الجارى

3/2/2024 11:16:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة سيتى لاب للتحاليل الطبية الانتقال للسوق الرئيسى للأوراق المالية خلال العام الجارى، بعد أن تم إدراجها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الأسبوع الماضى.

وقال أحمد عثمان، مؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تسعى لسد الفجوة التمويلية التى تقدر بنحو 50 مليون جنيه، من خلال الحصول على التمويل من الطرح بالبورصة بما يسهل لها لفتح فروع جديدة، والانتقال للسوق الرئيسى.

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أضاف عثمان في تصريحات لـ((البورصة))، أن الشركة تتتبنى خطة توسعية فى مصر خلال السنوات الأربع المقبلة عن طريق فتح 65 فرعًا لتصل بإجمالى عدد أفرعها في مصر إلى 90 فرعًا، و3 أفرع بالأردن بنهاية 2027.

وذكر أن خطة الشركة تستهدف افتتاح 5 فروع خلال العام الجارى، و15 فرعًا العام المقبل، بالإضافة إلى 30 فرعًا خلال عام 2026، و15 فرعًا بنهاية 2027، فيما تتكون محفظة الفروع الحالية من 25 فرعًا بمصر وفرع واحد بالأردن خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الشركة تركز فى الوقت الحالى على التواجد بشكل أكبر فى السوق المصرى، حيث يمثل التعداد السكانى نحو 107.5 مليون نسمة لتحتل المركز 14 على العالم، مما ينتج عنه الاحتياج الكبير لقطاع الرعاية الصحية فى مصر، كما أن الشركة لم تحقق طموحاتها بعد.

وتعمل شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية، مستشارًا ماليًا مستقلًا لقيد الشركة، بجانب قيام شركة إيليت للاستشارات المالية بدور راعى عملية القيد، كما يعمل مكتب خالد حافظ مراقبًا للحسابات بجانب مكتب محمد أحمد متولى وشركاه كمراقب للحسابات أيضًا، فيما يعمل مكتب غريب نصير مستشارًا قانونيًا لقيد الشركة.

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