((سيتى لاب)) تعتزم الانتقال إلى السوق الرئيسي للبورصة العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة سيتى لاب للتحاليل الطبية الانتقال للسوق الرئيسى للأوراق المالية خلال العام الجارى، بعد أن تم إدراجها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الأسبوع الماضى.
وقال أحمد عثمان، مؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تسعى لسد الفجوة التمويلية التى تقدر بنحو 50 مليون جنيه، من خلال الحصول على التمويل من الطرح بالبورصة بما يسهل لها لفتح فروع جديدة، والانتقال للسوق الرئيسى.
موضوعات متعلقة
((الحكير)) تطلب مضاعفة مدة عقد حق انتفاع ((الماجيك لاند)) حتى عام 2078 ((الرقابة المالية)) تصدر ضوابط رخص“روبو أدفايزور” الشهر الجارى “المالية” تستهدف الوصول إلى 3 ملايين فاتورة إلكترونية يومياً
أضاف عثمان في تصريحات لـ((البورصة))، أن الشركة تتتبنى خطة توسعية فى مصر خلال السنوات الأربع المقبلة عن طريق فتح 65 فرعًا لتصل بإجمالى عدد أفرعها في مصر إلى 90 فرعًا، و3 أفرع بالأردن بنهاية 2027.
وذكر أن خطة الشركة تستهدف افتتاح 5 فروع خلال العام الجارى، و15 فرعًا العام المقبل، بالإضافة إلى 30 فرعًا خلال عام 2026، و15 فرعًا بنهاية 2027، فيما تتكون محفظة الفروع الحالية من 25 فرعًا بمصر وفرع واحد بالأردن خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الشركة تركز فى الوقت الحالى على التواجد بشكل أكبر فى السوق المصرى، حيث يمثل التعداد السكانى نحو 107.5 مليون نسمة لتحتل المركز 14 على العالم، مما ينتج عنه الاحتياج الكبير لقطاع الرعاية الصحية فى مصر، كما أن الشركة لم تحقق طموحاتها بعد.
وتعمل شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية، مستشارًا ماليًا مستقلًا لقيد الشركة، بجانب قيام شركة إيليت للاستشارات المالية بدور راعى عملية القيد، كما يعمل مكتب خالد حافظ مراقبًا للحسابات بجانب مكتب محمد أحمد متولى وشركاه كمراقب للحسابات أيضًا، فيما يعمل مكتب غريب نصير مستشارًا قانونيًا لقيد الشركة.
MENAFN02032024000202011048ID1107926708
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.