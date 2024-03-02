المالية تستهدف الوصول إلى 3 ملايين فاتورة إلكترونية يومياً

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف وزارة المالية الوصول إلى 14 مليون إيصال إلكترونى و3 ملايين فاتورة إلكترونية يوميًا مع إكتمال منظومة الفاتورة الإلكترونية، بحسب ما قاله محمد معيط، وزير المالية.

وذكر أن عدد إصدار الفواتير الإلكترونية وصلت إلى مليار فاتورة حتى الآن، بمعدل 1.4 مليون فاتورة يومياً.

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وقال إن عدد المسجلين بقواعد بيانات المصلحة يفوق 500 ألف شركة، وإن 253 الف شركة تقوم بصورة منتظمة بإصدار الفواتير الإلكترونية.

وكشف أنه تم حصر 3.3 مليون موظف بواسطة منظومة توحيد وتبسيط أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور مما يمكنا من عمل منحنى أجور يساهم فى سهولة إجراء دراسات تقوم عليها المالية مثل رفع حد الإعفاء وغيرها.

وأضاف أن هناك 77 شركة عالمية غير مقيمة فى مصر مثل“جوجل”، و”على بابا” تدفع ضرائب فى مصر ما يعود على الدولة بالمليارات، عبر تحصيل الضرائب منهم، لافتاً إلى أن هذه الشركات العالمية تدفع الضرائب بالعملة الأجنبية،

وأوضح أن الدولة عدلت قانون القيمة المضافة، لإخضاع غير مقيمين فى مصر، حيث يتم استخدام المواقع ومنصات مختلفة من خارج مصر، لممارسة الأنشطة التجارية، تفعيلاً للممارسات الدولية فيما يخص الضرائب الدولية تجنبًا للتضارب الضريبى بين الدول.

وأشار إلى أن“المالية” تشجع التطوير والابتكار وتحديث النظم الضريبية من أجل نظم أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات والتغيرات السريعة، بالإضافة إلى منافسة التحديات الدولية.

وأوضح أن هناك تطورات كبيرة فى العملية الاقتصادية، خرجت من المفهوم التقليدى لها للمفهوم التكنولوجى الجديد بسبب تطورات الإتصالات التكنولوجية.

وذكر أنه كانت هناك جلسة كاملة فى مجموعة العشرين عن الضرائب الأسبوع الماضى، وأنهم طالبوا بأن يكون للأمم المتحدة دور فى هذا الأمر.

ولفت إلى أن الدولة اتخذت خطوات لإصلاح الاقتصاد وإيجاد بيئة مناسبة، كما طورت نظامها الضريبى لمواكبة التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى، مشيراً إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تشكل تحديا كبيرا فى تحديد الوعاء الضريبي.

وأكد أن مصر دشنت العديد من المشروعات للإجراءات الضريبية، منها قانون الإجراءات الضريبية الموحد والرقم الضريبية الموحد ومنظومة الفاتورة الإلكترونية وكانت مصر الدولى الأولى فى الشرق الأوسط لتطبيقها، ثم الإيصال الإلكترونى.

ونوه إلى أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى فى تحليل المعلومات السابقة مثل تحليل المليار فاتورة إلكترونية التى أصدرتها مصلحة الضرائب والإيصالات الإليكترونية، كما تم الربط مع الجمارك لإيجاد قواعد بيانات لمعرفة حركة السلع.