((الرقابة المالية)) تصدر ضوابط رخص روبو أدفايزور الشهر الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن خطة إطلاق ضوابط الحصول على رخص آلية“روبو أدفايزور Robo -advisor” فى إدارة المحافظ والاستثمارات خلال الشهر الجارى.

وأضاف فريد لـ((البورصة)) على هامش فعاليات مؤتمر حصاد الهيئة، أن الإطلاق سيأتى بعد عقد حوار مع الشركات المهتمة بتلك الأليات للوقوف على تصوراتها، لافتًا إلى أن الأسبوع الجارى سيشهد اجتماعات مع تلك الشركات بغرض إطلاق الألية قريبًا.

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وتعد تلك الآلية بمثابة مستشار آلى يقدم المشورة المالية وإدارة الاستثمار عبر الإنترنت.

ولفت إلى أن الهيئة تفتح أبوابها لجميع الشركات التى تنوى التقدم للحصول على الرخصة، فى إطار سعيها للوصول إلى آليات متنوعة ترفع كفاءة السوق، إلى جانب نشر الوعى بين الفئات المختلفة وتعميم الثقافة المالية، لزيادة عدد المتداولين فى الأسواق المالية.

واشار إلى إطلاق أول خريطة تفاعلية تجريبية للشركات الشركات العاملة فى التمويلات المالية غير المصرفية، توفر نحو 4500 نقطة للوصول إلى فروع الشركات بشكل سهل للعملاء، كما توفر دراسة كاملة للشركات الراغبة فى التوسع باختيار المناطق التى لا تتوافر فيها خدماتها.

ونظت الهيئة أمس السبت أول مؤتمر للاتحادات العاملة بالخدمات المالية غير المصرفية، فى مدينة دمياط ضمن بروتوكول مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لعقد مؤتمر دورى لنفس الغرض.

ذكر أن جهود الهيئة بنشر الوعى والثقافة المالية غير المصرفية مستمرة لتحقيق أكبر قدر من المستهدفات وزيادة وعى المصريين بالأنشطة المختلفة، ومن أبرز الجهود مشاركة الهيئة لأول مرة فى تاريخها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب مطلع العام الجارى، كما تم إعداد برنامج تدريب لأعضاء هيئة تدريس جامعات مصر، وإصدار ونشر أول سلسلة تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية بعنوان“اعرف تستفيد”.

ولفت إلى تنظيم 44 دورة تدريبية بجامعات مصر بمشاركة 1200 طالب، وتأهيل 150 مدرب توعية معتمد لنشر الثقافة المالية غير المصرفية.

وقامت الهيئة بإصدار كتاب دورى لتعزيز حماية سرية بيانات المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وإلزام الجهات الخاضعة للهيئة بإرسال تحذير شهرى لعملائها بعدم الإفصاح عن أى بيانات شخصية أو مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال، وإصدار 3 تحذيرات للمجتمع بشأن عدم الانسياق وراء دعوات الشركات التى تقوم بتجميع أموال دون رخصة وكذلك التوعية بمخاطر التعامل مع شركات الفوركس كنشاط غير قانوني، وكذلك العملات المشفرة.

وفى سياق منفصل، ذكر رئيس الهيئة أن العام الماضى شهد إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات الكربون أداة مالية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من البورصة ووزارة البيئة وخبراء متخصصين، وإصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض، وإنشاء قائمة لدى الهيئة لعقد جهات التحقق والمصادقة، وكذلك قيد 3 جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض منها جهتان محليتان وجهة أجنبية، وهى كل المتقدمة حتى الآن للقيد.